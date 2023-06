LONDRES – Il y a trois ans et demi, Boris Johnson a conduit le Parti conservateur britannique dans son élection la plus triomphale depuis Margaret Thatcher. Jeudi, les principaux législateurs britanniques ont demandé que l’ancien Premier ministre soit privé de son droit à un laissez-passer de visiteur pour les terrains du Parlement, clôturant l’un des arcs de personnages les plus dramatiques de la mémoire politique récente.