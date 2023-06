Le rapport Partygate devrait être retardé après l’intervention de Boris Johnson

Boris Johnson a fait une intervention à la 11e heure qui devrait retarder la publication d’un rapport qui devrait découvrir qu’il a induit le Parlement en erreur sur le Partygate jusqu’à jeudi au plus tôt.

Après avoir démissionné de son poste de député avec fureur vendredi après avoir reçu une copie privée des conclusions, les avocats de l’ancien Premier ministre ont envoyé une lettre à 23 h 57 lundi soir qui est actuellement examinée par le comité des privilèges.

Les députés du groupe multipartite, qui a une majorité conservatrice et un président travailliste, espéraient mettre fin mercredi à leur enquête d’un an avec une conclusion définitive sur la conduite de Johnson.

Mais la lettre de Johnson, ainsi qu’une vaste opération visant à rédiger le rapport et à joindre des tonnes de preuves bien plus tôt que prévu pour s’assurer qu’il est « étanche », a ralenti la procédure.

Aucune information n’a été donnée par le comité des privilèges sur les arguments avancés par les représentants légaux de Johnson, mais un porte-parole a déclaré qu’il « traite ces problèmes et fera rapport rapidement ».

Downing Street souhaite que le rapport soit publié le plus rapidement possible, afin que la dirigeante de la Chambre des communes, Penny Mordaunt, puisse annoncer lors de sa déclaration hebdomadaire sur les affaires jeudi matin quand aura lieu le vote sur ses conclusions.

Harriet Harman, la présidente du comité, a lancé en privé des appels directs au gouvernement pour un vote sur le rapport et c’est clairement l’attente de ses six autres membres, a déclaré le Guardian.

Cependant, une source gouvernementale de haut niveau a déclaré qu’il y avait eu une « discussion en direct » sur la manière d’éviter que le vote ne cause davantage d’embarras au parti conservateur, étant donné que les relations entre Johnson et Rishi Sunak se sont considérablement détériorées.

La motion pourrait être rédigée pour « noter » le rapport du comité des privilèges plutôt que de l’accepter – une différence apparemment petite mais significative qui pourrait éviter que les alliés de Johnson votent contre pour le protéger, a déclaré la source.

Toute tentative du gouvernement d’éviter d’accepter explicitement le rapport du comité des privilèges pourrait susciter l’ire des partis d’opposition et les amener à déposer des amendements.

Une décision sur la date du vote n’a pas encore été prise, mais des sources ont suggéré que mercredi prochain était la date la plus probable.

Le numéro 10 et le bureau des whips ont été contactés pour commentaires, mais aucun n’a confirmé quoi que ce soit concernant le moment ou le libellé de la motion jusqu’à ce que le rapport du comité des privilèges ait été publié.

Le vote sera potentiellement épineux pour le gouvernement. Les whips conservateurs estiment qu’environ deux douzaines de partisans de Johnson sont prêts à voter contre le rapport du comité des privilèges.

ignorer la promotion de la newsletter Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine ","newsletterId":"morning-briefing","successDescription":"We'll send you First Edition every weekday"}" clientOnly> Privacy Notice: Newsletters may contain info about charities, online ads, and content funded by outside parties. For more information see our Privacy Policy. We use Google reCaptcha to protect our website and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply. after newsletter promotion

Even those who were formally ardent supporters of the former prime minister signalled they were likely to endorse the report – or at least abstain instead of voting against. “He can’t just keep burning the house down,” said one.

Another added: “It looks so petty. The sooner he takes it on the chin and backs off, the more of a positive legacy he’ll leave behind.”

Sad, confused, deluded: spare a thought for the friends of Boris Johnson at this difficult time | Marina Hyde Read more

Johnson has denied any wrongdoing. Given he formally quit the Commons on Monday, the privileges committee will be unable to enforce its expected verdict of a more than 10 day suspension from the Commons. Such a move would probably have triggered a recall petition, leading to a byelection anyway.

In his resignation letter, Johnson defended his statements in parliament denying Covid rules had been broken. “[The privileges committee] sais parfaitement que lorsque j'ai pris la parole aux Communes, je disais ce que je croyais sincèrement être vrai et ce que j'avais été informé de dire, comme tout autre ministre.

Mais le comité devrait constater dans son rapport que Johnson n'a pas reçu l'assurance que les événements en question étaient conformes aux règles.