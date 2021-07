Le «rapport OVNI classifié» du Pentagone contient des détails sur la «technologie de propulsion extraterrestre» en cours de sondage par la zone 51, selon l’enquêteur

Des sections CLASSIFIÉES du rapport historique du Pentagone sur les ovnis peuvent contenir des détails sur une technologie de propulsion extraterrestre sondée dans la zone 51, a affirmé un enquêteur.

Les responsables américains ont publié le document public très attendu après avoir donné un briefing secret au Congrès il y a deux semaines – mais depuis que tout le monde demande ce que contient la version complète du dossier ?

4 Capture d’écran de la vidéo d’OVNI « Gimbal » qui comprend des pilotes de l’US Navy s’exclamant « regardez cette chose ! » Crédit : Département américain de la Défense

Les spéculations parmi les fans d’OVNI se sont multipliées alors que les législateurs et les fonctionnaires ont tous fait allusion à des informations potentiellement importantes compilées dans la section des petites annonces.

Richard Dolan, un historien américain qui fait des recherches sur le sujet depuis 25 ans, affirme que l’une de ses sources lui a fourni des détails apparemment dans la section qui a été présentée à certains membres du Congrès et sénateurs américains.

Il a allégué que la partie classifiée faisait 70 pages et comprenait des informations sur les systèmes de propulsion avancés – et potentiellement extraterrestres – et les engins expérimentaux utilisant la technologie sont testés dans la zone 51.

Cependant, il a précisé que l’information n’était « pas confirmée ».

Rejeté comme une théorie du complot pendant des décennies, les anciens responsables de la défense américaine, les politiciens en exercice et les anciens présidents Barack Obama et Bill Clinton ont tous reconnu qu’il se passait quelque chose d’inhabituel dans notre ciel.

Pendant ce temps, le chercheur sur les ovnis et professeur Bob McGwier a affirmé que 14 vidéos avaient été diffusées dans le briefing classifié – le décrivant comme un « film de science-fiction ».

Il a affirmé que les responsables avaient expurgé tout ce qu’ils pouvaient du rapport – qui a vu la version publique réduite à seulement neuf pages.

Le dossier admet cependant qu’il y a quelque chose dans le ciel qui ne peut être expliqué – et n’exclut pas une origine extraterrestre potentielle.

Dolan a affirmé que sa source avait déclaré que le Pentagone avait classé des projets enquêtant sur des « articles liés à l’ET » et « la propulsion par impulsions énergétiques, la propulsion ionique, la propulsion anti-gravité, la propulsion anti-matière ».

Son initié a allégué que certaines des observations d’OVNI autour du Nevada sont liées à la base militaire secrète Area 51 alors que les États-Unis effectuent des tests secrets sur cette technologie inhabituelle.

La zone 51 a longtemps été la source de spéculations – et des initiés du gouvernement ont précédemment laissé entendre que les États-Unis pourraient « détenir et tester » des épaves d’ovnis.

4 Richard Dolan a parlé des allégations selon lesquelles il avait été transmis au sujet de la section « classée » du rapport UAP

Parlant sur son Youtube canal, Dolan a déclaré: « Je pense que tout cela parle en fait d’une manière cohérente, en ce que les auteurs de ce rapport, ils semblent vraiment ne pas croire que ces objets sont de technologie américaine, mais même ainsi, je maintiens toujours qu’il n’y a pas de moyen politique en enfer qu’ils vont jamais dire que c’est de la technologie américaine.

« C’est tout simplement trop explosif politiquement pour toutes sortes de raisons. Mais il se peut, au moins en regardant ces informations divulguées, qu’ils puissent vraiment penser que ce n’est pas de la technologie américaine. C’est une possibilité réelle. Cela me semble ainsi. «

Il a ajouté qu’il ne croyait pas que les PAN étudiés dans le rapport soient des technologies secrètes de Russie ou de Chine – comme cela a également été suggéré – la décrivant comme un « prospect cauchemardesque ».

Pendant ce temps, M. McGweir a confié à la radio Spaced Out son propre compte rendu de ce qui a été présenté dans le briefing confidentiel au Congrès.

Il a déclaré: « Il y avait 70 pages et 14 vidéos, ils ont pu voir les bonnes choses. Il y avait un rapport classifié complet et 14 vidéos.

« Je connais plusieurs personnes qui étaient à la réunion du conseil de sécurité nationale et le meilleur commentaire que j’ai entendu était » ce que nous avions était 40 minutes de films de science-fiction, nous étions tous abasourdis « .

« C’est ridiculement mince. Tout ce qu’ils pouvaient caviarder, ils l’ont fait, sauf les comités et la Maison Blanche – ils ont vu les travaux. »

Qu’est-ce que la zone 51 ? La zone 51 est située dans la partie sud de Nevada, à seulement 83 milles au nord-nord-ouest de Las Vegas. La zone 51 est le nom commun d’une installation hautement classifiée de l’US Air Force dans le Nevada Test and Training Range. La base aérienne est généralement considérée comme le foyer du développement et des essais d’avions et de systèmes d’armes expérimentaux. L’US Air Force a acquis le site en 1955, cependant, la CIA n’a jamais reconnu l’existence de l’installation jusqu’en juin 2013 suite à une demande de Freedom of Information Act déposée en 2005. La base n’a jamais été déclarée base secrète, mais toutes les recherches et occurrences dans la zone 51 sont des informations compartimentées top secrètes/sensibles. Certains pensent que l’installation est utilisée pour stocker, examiner et inverser l’ingénierie des vaisseaux spatiaux extraterrestres écrasés, y compris du matériel prétendument récupéré du crash de Roswell dans les années 1950.

Bien qu’il ne s’agisse pas du document de divulgation complet que certains espéraient – il a révélé que l’armée américaine ne peut pas expliquer 143 des 144 observations de phénomènes aériens non identifiés (UAP).

UAP est maintenant le terme le plus couramment utilisé pour décrire les rencontres entre les cercles gouvernementaux.

Avant la publication du rapport, l’ancien initié respecté du Pentagone Lue Elizondo – qui dirigeait auparavant le programme AATIP qui enquêtait sur les ovnis – a déclaré qu’il s’attendait à ce que le rapport de la section classifiée fasse environ 70 pages.

Et après la publication du rapport, il y a de plus en plus d’appels à des audiences du Congrès sur le sujet.

Le bureau du directeur du renseignement national (ODNI) devrait également mettre à jour le Congrès dans les 90 jours, et le Pentagone serait en train de mettre en place un bureau dédié aux ovnis.

Le rapport – officiellement intitulé « Évaluation préliminaire : phénomènes aériens non identifiés » – a été ordonné par le Congrès en tant qu’addendum à un projet de loi de secours contre Covid en décembre.

Il a été commandé après que le Pentagone ait pris la mesure extraordinaire de confirmer un trio de vidéos époustouflantes montrant des rencontres avec des pilotes – admettant qu’ils ne pouvaient pas expliquer le phénomène.

4 Capture d’écran de la vidéo étrange et inexpliquée ‘Tic Tac’ filmée par l’US Navy et publiée par le Pentagone Crédit : DÉPARTEMENT DE LA DÉFENSE DES ÉTATS-UNIS

4 Une autre vidéo de l’US Navy intitulée ‘Go Fast’ qui montre un OVNI suivi Crédit : Département américain de la Défense

Le chef de la NASA, Bill Nelson, a également déclaré la semaine dernière qu’il avait également lu la version confidentielle du rapport, mais n’avait pas donné beaucoup d’informations.

« Oui, j’ai vu le rapport classifié. Il dit essentiellement ce que nous pensions. Nous ne connaissons pas la réponse à ce que ces pilotes de la Marine ont vu, ils savent qu’ils ont vu quelque chose, ils l’ont suivi, ils ont verrouillé leur radar dessus, ils l’ont suivi, il se déplacerait soudainement rapidement d’un endroit à un autre », a-t-il déclaré CNN.

Les législateurs qui ont été informés de la version classifiée du rapport se sont également prononcés – sans donner de détails, mais suggérant qu’ils souhaitent plus d’informations.

Le membre du Congrès démocrate Andre Carson a déclaré à CBS : « » Le rapport n’est pas concluant. Ce que nous savons, c’est que… il y a eu près de 150 observations.

« 80 de ces observations ont été détectées avec certaines des meilleures technologies que le monde ait jamais vues.

« Et nous ne pouvons pas exclure quelque chose d’un autre monde, mais c’est un très petit pourcentage. »

Et son collègue membre du Congrès démocrate Mike Quigley a déclaré: « La stigmatisation a disparu. C’est maintenant un changement de politique aussi important que celui dont j’ai été témoin à propos de cette question au cours de ma vie.

« Donc, le fait qu’ils prennent ce genre de choses au sérieux pour la première fois, je pense, est important. »

Que se passe-t-il avec les ovnis aux États-Unis ? Les OVNIS sont passés des théories du complot marginales à un véritable débat sur la sécurité nationale aux États-Unis. L’année dernière, les responsables du Pentagone ont pris une mesure sans précédent pour confirmer un trio de vidéos remarquables qui montraient des rencontres américaines avec des ovnis. Le débat est toujours ouvert sur ce qu’étaient les phénomènes filmés – mais il a été clair pour tout le monde, quelque chose est dans le ciel. Peut-être le plus frappant était une vidéo connue sous le nom de « Tic Tac » – qui montrait un objet non identifié poursuivi par des avions de chasse. Les États-Unis ont également confirmé l’existence de l’Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP) – un programme du Pentagone mis en place pour étudier les ovnis avant d’être dissous en 2017. Cependant, il a été remplacé par l’UAP Task Force en juin 2020 après un vote de la commission du renseignement du Sénat américain. Les chefs de la défense ont depuis confirmé un certain nombre de fuites de vidéos et de photos d’OVNI qui ont été soumises à la Task Force pour enquête. Pourquoi cette soudaine ruée vers la transparence ? Aucun en dehors des ailes secrètes du gouvernement américain ne le sait actuellement avec certitude. Et en tant qu’addendum à un projet de loi de secours Covid de 5 500 pages adopté en décembre, le bureau du directeur du renseignement national a reçu l’ordre de compiler un rapport sur les ovnis dans les 180 jours. Le rapport UAP est tombé comme prévu le 25 juin et, bien qu’il ne révèle pas grand-chose, il n’exclut rien non plus, car une grande partie reste confidentielle. Les États-Unis semblent avoir reconnu que les ovnis – quels qu’ils soient – sont réels et constituent une menace potentielle pour la sécurité nationale car ils semblent pouvoir entrer dans l’espace aérien restreint en toute impunité. Est-ce des extraterrestres ? Officiellement, la position des États-Unis est simplement « nous ne savons pas encore » car une divulgation supplémentaire est attendue dans les mois et les années à venir.

Le membre du Congrès Patrick Maloney a ajouté : « Nous prenons au sérieux la question des phénomènes aériens inexpliqués dans la mesure où nous traitons de la sûreté et de la sécurité du personnel militaire américain ou des intérêts de sécurité nationale des États-Unis, nous voulons donc savoir ce que nous ‘ avoir affaire à

« Je pense qu’il est important de comprendre qu’il y a des questions légitimes concernant la sûreté et la sécurité de notre personnel, et dans nos opérations et dans nos activités sensibles, et nous savons tous qu’il y a [a] prolifération des technologies là-bas

Et le président du comité du renseignement, le représentant démocrate Adam Schiff, a déclaré: « C’était un briefing intéressant.

« J’ai appris des choses qui étaient certainement nouvelles pour moi. Mais je pense que je vais en rester là. »

Les législateurs américains ont commandé le rapport après une série étonnante de vidéos divulguées qui montraient des rencontres militaires avec des objets tels que le tristement célèbre « Tic Tac ».

Cela a marqué un revirement incroyable après que le gouvernement ait rejeté les ovnis à la fin du projet Blue Book dans les années 1960.

Et l’ancien initié du Pentagone, Elizondo, a confirmé qu’une grande partie du rapport était probablement encore cachée – ainsi que des rumeurs d’autres photos et vidéos époustouflantes.

« Le gouvernement est officiellement et officiellement sorti et a informé le Congrès que ces choses sont – A, elles sont réelles – et deux, qu’elles ne sont pas les nôtres et qu’elles semblent fonctionner, au moins certaines d’entre elles… de manière remarquable. « , a déclaré Elizondo à Fox News.

Certains fans mécontents d’OVNI ont qualifié le rapport de « blanchiment », mais il est considéré par beaucoup comme la première étape sur la route pour vraiment comprendre ce qui se passe dans le ciel.

Le rapport admet que les rencontres pourraient être des avions auparavant inconnus en provenance de Chine, de Russie ou d’un groupe terroriste « non gouvernemental ».

Mais cela n’excluait surtout pas une origine extraterrestre, ou peut-être même extradimensionnelle, pour les rencontres.

Le Sun Online a précédemment révélé que le Pentagone aurait en sa possession une image d’un OVNI « Triangle noir » s’élevant de l’océan dans l’une des rencontres les plus étonnantes jamais filmées.