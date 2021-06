Le rapport ODNI sur les ovnis a laissé ouvertes de nombreuses questions sur ce que sont ces objets

Le rapport sur les ovnis a soulevé plus de questions qu’il n’a répondu.

Il y a eu 143 rapports inexpliqués d’ovnis par des sources gouvernementales américaines depuis 2004.

On ne sait pas si les phénomènes constituent une menace pour la sécurité nationale, bien qu’ils constituent une menace pour la sécurité des vols.

Le Congrès a de plus en plus commencé à prendre les observations d’OVNI plus au sérieux.

Un rapport gouvernemental très attendu sur les phénomènes aériens non identifiés dans l’espace aérien américain a été publié vendredi après-midi – et il n’est pas aussi éclairant que certains l’auraient espéré.

Le rapport n’a pas fourni d’explications fermes pour bon nombre des questions qui ont soulevé le profil du rapport en premier lieu, comme si les objets volants non identifiés, ou les ovnis, constituent une menace pour la sécurité nationale ou s’ils offrent des preuves de vie extraterrestre.

« Le rapport plutôt peu concluant d’aujourd’hui ne marque que le début des efforts pour comprendre et éclairer ce qui cause ces risques pour l’aviation dans de nombreuses régions du pays et du monde », a déclaré le sénateur Mark R. Warner (D-VA), président du Sénat. Commission spéciale du renseignement.

Le rapport, compilé par de hauts responsables du renseignement et de l’armée, a été commandé par le Congrès après que le Pentagone a publié trois courtes vidéos en avril 2020 illustrant des phénomènes aériens non identifiés. Il a été publié par le bureau du directeur du renseignement national.

Le Congrès a de plus en plus commencé à prendre ces observations plus au sérieux.

« Pendant des années, les hommes et les femmes en qui nous avons confiance pour défendre notre pays ont signalé des rencontres avec des avions non identifiés dotés de capacités supérieures, et pendant des années, leurs préoccupations ont souvent été ignorées et ridiculisées », a déclaré le sénateur Marco Rubio (R-Fla.), vice-président. du comité sénatorial. « Ce rapport est une première étape importante dans le catalogage de ces incidents, mais ce n’est qu’une première étape. »

Le terme « OVNI » est devenu presque synonyme d’« extraterrestres » dans la culture pop moderne. Mais les experts disent que le terme doit être pris pour argent comptant : des objets volants qui n’ont pas encore été identifiés.

Voici cinq des plus grandes questions soulevées par le rapport.

1. Les phénomènes aériens non identifiés affirment-ils la vie extraterrestre ?

Aucune preuve n’a été citée pour indiquer que les ovnis appartiennent à la vie extraterrestre. Mais il n’a pas non plus cité de preuves pour exclure cela.

Il y a eu 143 rapports inexplicables d’ovnis par des sources du gouvernement américain depuis 2004, et parmi ceux-ci, 18 incidents – décrits dans 21 rapports – décrivaient des schémas de mouvement ou des caractéristiques de vol inhabituels.

« Certains PAN semblaient rester stationnaires dans des vents en altitude, se déplacer contre le vent, manœuvrer brusquement ou se déplacer à une vitesse considérable, sans moyen de propulsion discernable », indique le rapport. « Dans un petit nombre de cas, les systèmes d’avions militaires ont traité l’énergie radiofréquence (RF) associée aux observations d’UAP. »

Le rapport indique également que les observations « ont eu tendance à se regrouper » autour des sites d’entraînement et de test américains, mais ils ont déterminé que cela était probablement dû à une plus grande concentration dans ces domaines.

2. La sécurité nationale est-elle menacée par leur présence ?

Le rapport a déterminé que les ovnis sont une menace pour la sécurité des vols, mais leur menace pour la sécurité nationale est inconnue.

Le groupe de travail dispose de la documentation de 11 cas dans lesquels des pilotes ont signalé des « quasi-accidents » avec des phénomènes aériens non identifiés, selon le rapport. Concernant la sécurité nationale, les données sont trop rares pour indiquer si les PAN appartiennent à des adversaires étrangers.

3. Combien de rapports d’observations d’OVNI n’ont pas été retenus ?

Il n’y avait pas de moyen standardisé de signaler l’observation d’un OVNI jusqu’en mars 2019, date à laquelle la Marine en a établi un, et l’Air Force ne l’a adopté qu’en novembre 2020, selon le rapport.

« L’UAPTF (Unidentified Aerial Phenomena Task Force) a régulièrement entendu de manière anecdotique au cours de ses recherches d’autres observations qui se sont produites mais qui n’ont jamais été capturées dans les rapports formels ou informels de ces observateurs », indique le rapport.

4. Comment avons-nous étudié ces phénomènes dans le passé ?

Selon le rapport, il existe un certain nombre d’obstacles qui entravent la collecte d’informations sur les PAU, comme les stigmates sociaux et culturels et les limitations des capteurs.

« Les récits d’aviateurs de la communauté opérationnelle et d’analystes de l’armée et d’IC ​​(Communauté du renseignement) décrivent le dénigrement associé à l’observation de l’UAP, à son signalement ou à la tentative d’en discuter avec des collègues », indique le rapport.

Certaines des limitations des capteurs incluent le fait qu’ils sont conçus pour remplir des fonctions spécifiques et peuvent ne pas être suffisamment positionnés pour distinguer les objets inconnus des objets connus.

En raison du manque de données cohérentes, on ne sait pas comment les ovnis ont été étudiés dans le passé.

5. Quelles sont les prochaines étapes pour combler ces lacunes ?

Le rapport détaille le type de changements qui devront avoir lieu pour expliquer efficacement les objets inexpliqués, mais les détails de ce qui changera sont encore flous.

Trois seaux clés de changement nécessaires pour mieux étudier les ovnis sont répertoriés dans le rapport : la normalisation des rapports, la consolidation des données et l’approfondissement de l’analyse ; étendre la collecte de données; et l’augmentation des investissements dans la recherche et le développement.

Le groupe de travail UAP développe déjà des « flux de travail d’analyse et de traitement » interagences pour assurer une collecte et une analyse informées et coordonnées des données, selon le rapport.