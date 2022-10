Le rapport NordPass 2022 recense les mots de passe les plus traçables au monde, vérifiez le vôtre

Nous définissons tous nos mots de passe faciles à retenir. Faites-nous confiance, ce n’est pas seulement nous mais des millions d’utilisateurs de médias sociaux à travers le monde qui suivent l’idée. Voici une torsion, cependant. Ce qui est facile à retenir pour vous peut aussi être une promenade dans le parc pour les hackers professionnels.

Une fois dans notre vie, nous avons tous pu utiliser des mots de passe tels que « 123456 », « ABCDEF » et « iloveyou ». Droit? Ces mots de passe sont les plus faciles à déchiffrer et, par conséquent, les experts en sécurité vous conseillent de penser à des mots plus forts. Ces mots forts protégeront vos données confidentielles ou les détails de votre compte. Les alertes négligées par les experts en sécurité conduisent au piratage, au vol de données confidentielles et parfois à la cyberfraude.

Un rapport publié par NordPass révèle les mots de passe faibles utilisés par les dirigeants et les propriétaires d’entreprise. Cela augmente considérablement les risques de violation de données à grande échelle. NordPass, en partenariat avec des chercheurs indépendants spécialisés dans la cybersécurité, a enrôlé les mots de passe les plus traçables et traçables. Des secteurs comme la technologie, la construction et la finance sont plus exposés aux violations de données. L’étude révèle que 123456 et 123456789 sont toujours populaires parmi les cadres supérieurs et les internautes ordinaires.

Les pays développés comme la France et le Royaume-Uni ont été les plus touchés par les violations de données. Les recherches de NordPass révèlent que plus de 200 millions de mots de passe ont été piratés en France, tandis que le nombre au Royaume-Uni s’élève à 600 millions. Beaucoup d’entre nous pourraient penser que les mots de passe sur le thème des animaux sont sûrs, mais non, ils ne le sont pas. Les mots de passe comme Dragon et Monkey sont les mots de passe les plus utilisés. Enrôlons la gamme de mots de passe facilement détectables par les pirates professionnels.

123456

Mot de passe

12345

123456789

Qwerty

Qwerty123

111111

Info

1q2w3e4r5t

Accueillir

1q2w3e4r

Ce sont quelques mots de passe parmi les nombreux qui sont faciles à déchiffrer. Les mots de passe faibles, les mots de passe réutilisés, le partage de mots de passe, l’erreur humaine, la faiblesse de l’infrastructure de cybersécurité et le phishing conduisent à une violation de données haut de gamme.

