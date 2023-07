Le rapport Ne nous divisez pas révèle la colère alors que les élèves sont testés sur le «privilège blanc»

Les écoles sont prises en charge par des organisations enseignant des théories controversées sur «l’antiracisme», a averti un rapport.

Dans certaines classes, les élèves participent à des tests pour vérifier leur « préjugé inconscient », selon le groupe de campagne Don’t Divide Us.

Dans les sondages en ligne, on demande aux enfants s’ils comprennent le terme « privilège blanc » et ce qu’ils feraient si un enseignant prononçait mal le nom d’un élève du Moyen-Orient.

Le prestataire externe Flair conseille ensuite le personnel pour rendre leur école plus inclusive en introduisant une « approche de justice réparatrice » pour ceux qui racontent des blagues offensantes ou des « micro-agressions ».

Flair est l’une des dizaines d’organisations tierces offrant une formation du personnel ou un contenu de cours basé sur la «théorie critique de la race» controversée, qui enseigne le concept de privilège blanc et marque la Grande-Bretagne de manière structurellement raciste.

Don’t Divide Us a enquêté sur 49 des organismes travaillant dans les écoles anglaises et a constaté que tous sauf un promouvaient la théorie critique de la race comme un fait.

Si vous souhaitez voir ce contenu, veuillez ajuster votre Paramètres des cookies . Pour en savoir plus sur la façon dont nous utilisons les cookies, veuillez consulter notre Guide des cookies.

Cela signifie que les écoles enfreignent régulièrement la loi sur l’éducation, qui oblige les chefs d’établissement à interdire « la promotion d’opinions politiques partisanes » et à assurer une « présentation équilibrée des opinions opposées ».

L’auteur du rapport, Alka Sehgal Cuthbert, a déclaré: «C’est plus que quelques enseignants voyous et des leçons douteuses.

« La profession est en train d’être racialisée : les enseignants sont encouragés à voir leur développement professionnel non pas en termes pédagogiques, mais en termes de « sensibilisation à la race ». »

Le succès des «élèves» est également redéfini en termes raciaux – à quel point ils sont un bon allié s’ils sont blancs et, si vous n’êtes pas blanc, dans quelle mesure vous détectez et signalez les micro-agressions.

« Ces croyances, ancrées dans les théories de la justice sociale critique », sont anti-éducatives parce qu’elles encouragent la conformité intellectuelle plutôt que la curiosité ; et ils sont anti-éthiques parce qu’ils nient notre humanité commune et traitent les enfants et les jeunes comme s’ils étaient des citoyens adultes. C’est une abdication de responsabilité. »

Le rapport appelle à un examen indépendant des organisations tierces qui fournissent des leçons sur la race.

Une enquête similaire sur l’éducation sexuelle a été ordonnée par Rishi Sunak plus tôt cette année suite à des inquiétudes selon lesquelles on enseigne aux enfants du matériel inapproprié. En même temps, les parents sont empêchés de le voir. Flair a été contacté pour un commentaire.