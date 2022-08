Le rapport médico-légal du FBI conclut qu’Alec Baldwin a appuyé sur la gâchette sur le tournage de “Rust”: rapport

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Une nouvelle découverte a été faite dans la fusillade mortelle “Rust” impliquant Alec Baldwin.

Selon ABC News, qui a obtenu une copie du rapport médico-légal du FBI, l’arme utilisée sur le plateau de tournage du Nouveau-Mexique n’aurait pas pu être tirée sans que la gâchette ait été appuyée.

Le FBI a effectué un test de décharge accidentelle et a déterminé que l’arme utilisée dans la fusillade mortelle de la directrice de la photographie Halyna Hutchins “ne pouvait pas tirer sans appuyer sur la gâchette”, indique le rapport, selon le média.

Le test a montré que lorsque le marteau du revolver à simple action F.lli Pietta de calibre 45 Colt était dans les positions quart et demi-coq, le pistolet ne tirait pas sans que la détente ne soit enfoncée.

Lorsque le marteau était en position complètement armée, le pistolet “ne pouvait pas être fait tirer sans appuyer sur la gâchette alors que les composants internes de travail étaient intacts et fonctionnels”, selon le point de vente.

En décembre, Baldwin, qui était en possession de l’arme à feu sur le plateau, a déclaré à ABC News qu’il n’avait pas tiré avec l’arme. “La gâchette n’a pas été appuyée”, a déclaré Baldwin. “Je n’ai pas appuyé sur la gâchette.”

Près de 10 mois après la fusillade mortelle de “Rust”, qui a entraîné la mort de Hutchins, le bureau du shérif de Santa Fe a reçu le rapport médico-légal complet du FBI.

Selon un communiqué de presse, les détectives des shérifs de Santa Fe ont reçu les rapports médico-légaux complets du FBI le 2 août. Ils ont ensuite été transmis au bureau du médecin enquêteur (OMI) du Nouveau-Mexique « pour examen ».

“L’OMI avait informé le bureau du shérif qu’il avait besoin de ces rapports médico-légaux pour finaliser son enquête”, indique le communiqué. Le bureau du shérif a reçu mercredi les “rapports officiels de l’OMI”.

Selon le communiqué, les détectives de l’unité des homicides et des crimes informatiques du département de police du comté de Suffolk à New York aident toujours activement le bureau du shérif de Santa Fe à obtenir et à traiter les enregistrements téléphoniques d’Alec Baldwin.

“Le bureau du procureur de district a travaillé avec le PD du comté de Suffolk et l’avocat de Baldwin pour acquérir les enregistrements téléphoniques”, a déclaré le shérif du comté de Santa Fe, Adan Mendoza. “Une fois que le PD du comté de Suffolk aura terminé son aide à l’agence et envoyé ces enregistrements aux forces de l’ordre du Nouveau-Mexique, nos détectives devront ensuite examiner en profondeur ces enregistrements téléphoniques à des fins de preuve.”

Une fois les relevés téléphoniques obtenus, ainsi que les rapports officiels de l’OMI et médico-légaux examinés, le dossier d’enquête du shérif de Santa Fe sera envoyé au procureur de district pour examen et, finalement, décision finale d’inculpation.