Le rapport IQAir montre les meilleurs et les pires endroits pour la qualité de l’air en 2021

La pollution de l’air a atteint des niveaux malsains dans le monde en 2021, selon un nouveau rapport.

Le rapport d’IQAir, une entreprise qui surveille la qualité de l’air dans le monde, a révélé que la pollution annuelle moyenne de l’air dans chaque pays – et 97% des villes – dépassait les directives de l’Organisation mondiale de la santé sur la qualité de l’air, qui ont été conçues pour aider les gouvernements à élaborer des réglementations pour protéger la santé publique. .

Seules 222 villes sur les 6 475 analysées avaient une qualité de l’air moyenne conforme à la norme de l’OMS. Trois territoires se sont avérés conformes aux directives de l’OMS: le territoire français de la Nouvelle-Calédonie et les territoires américains de Porto Rico et des îles Vierges américaines.

L’Inde, le Pakistan et le Bangladesh figuraient parmi les pays les plus pollués, dépassant les directives d’au moins 10 fois.

Les pays scandinaves, l’Australie, le Canada, le Japon et le Royaume-Uni se sont classés parmi les meilleurs pays pour la qualité de l’air, avec des niveaux moyens qui dépassaient les recommandations de 1 à 2 fois.

Aux États-Unis, IQAir a constaté que la pollution de l’air dépassait les directives de l’OMS de 2 à 3 fois en 2021.

“Ce rapport souligne la nécessité pour les gouvernements du monde entier de contribuer à réduire la pollution atmosphérique mondiale”, a déclaré Glory Dolphin Hammes, PDG d’IQAir North America, à CNN. “(Les particules fines) tuent beaucoup trop de personnes chaque année et les gouvernements doivent établir des normes nationales de qualité de l’air plus strictes et explorer de meilleures politiques étrangères qui favorisent une meilleure qualité de l’air.”

Ci-dessus : IQAir a analysé la qualité de l’air annuelle moyenne pour plus de 6 000 villes et les a classées de la meilleure qualité de l’air, en bleu (conforme à la ligne de conduite de l’OMS pour les PM2,5) à la pire, en violet (dépasse de plus de 10 fois la directive de l’OMS pour les PM2,5). Un carte interactive est disponible à partir de IQAir.

Il s’agit du premier grand rapport mondial sur la qualité de l’air basé sur les nouvelles directives annuelles de l’OMS sur la pollution de l’air, qui ont été mises à jour en septembre 2021. Les nouvelles directives ont réduit de moitié la concentration acceptable de particules fines – ou PM 2,5 – de 10 à 5 microgrammes par mètre cube.

Les PM 2,5 sont le plus petit polluant mais aussi l’un des plus dangereux. Lorsqu’il est inhalé, il pénètre profondément dans les tissus pulmonaires où il peut pénétrer dans la circulation sanguine. Il provient de sources telles que la combustion de combustibles fossiles, les tempêtes de poussière et les incendies de forêt, et a été lié à un certain nombre de menaces pour la santé, notamment l’asthme, les maladies cardiaques et d’autres maladies respiratoires.

Des millions de personnes meurent chaque année à cause de problèmes de qualité de l’air. En 2016, environ 4,2 millions de décès prématurés étaient associés aux particules fines, selon l’OMS. Si les directives de 2021 avaient été appliquées cette année-là, l’OMS a constaté qu’il y aurait eu près de 3,3 millions de décès liés à la pollution en moins.

IQAir a analysé les stations de surveillance de la pollution dans 6 475 villes de 117 pays, régions et territoires.

Aux États-Unis, la pollution de l’air a augmenté en 2021 par rapport à 2020. Sur plus de 2 400 villes américaines analysées, l’air de Los Angeles est resté le plus pollué, malgré une baisse de 6 % par rapport à 2020. Atlanta et Minneapolis ont connu une augmentation significative de la pollution, le rapport a montré.

“La dépendance (des États-Unis) aux combustibles fossiles, la gravité croissante des incendies de forêt ainsi que l’application variable de la Clean Air Act d’une administration à l’autre ont tous contribué à la pollution de l’air aux États-Unis”, ont écrit les auteurs.

Les chercheurs affirment que les principales sources de pollution aux États-Unis étaient les transports alimentés par les combustibles fossiles, la production d’énergie et les incendies de forêt, qui font des ravages dans les communautés les plus vulnérables et les plus marginalisées du pays.

“Nous sommes fortement dépendants des combustibles fossiles, notamment en termes de transport”, a déclaré Hammes, qui vit à quelques kilomètres de Los Angeles. « Nous pouvons agir intelligemment à ce sujet avec zéro émission, mais nous ne le faisons toujours pas. Et cela a un impact dévastateur sur la pollution de l’air que nous constatons dans les grandes villes.

Les incendies de forêt alimentés par le changement climatique ont joué un rôle important dans la réduction de la qualité de l’air aux États-Unis en 2021. Les auteurs ont souligné un certain nombre d’incendies qui ont entraîné une pollution atmosphérique dangereuse – y compris les incendies de Caldor et Dixie en Californie, ainsi que le Bootleg Fire en Oregon, qui a envoyé de la fumée jusqu’à la côte Est en juillet.

La Chine – qui fait partie des pays les plus pollués de l’air – a enregistré une amélioration de la qualité de l’air en 2021. Plus de la moitié des villes chinoises analysées dans le rapport ont enregistré des niveaux de pollution de l’air inférieurs à ceux de l’année précédente. Selon le rapport, la capitale Beijing a poursuivi une tendance quinquennale d’amélioration de la qualité de l’air, en raison d’une politique de retrait des industries polluantes de la ville.

Le rapport a également révélé que la forêt amazonienne, qui avait agi comme le principal défenseur mondial contre la crise climatique, a émis plus de dioxyde de carbone qu’elle n’en a absorbé l’année dernière. La déforestation et les incendies de forêt ont menacé l’écosystème critique, pollué l’air et contribué au changement climatique.

“Tout cela fait partie de la formule qui conduira ou mène au réchauffement climatique.” dit Hammes.

Le rapport a également dévoilé certaines inégalités : les stations de surveillance restent rares dans certains pays en développement d’Afrique, d’Amérique du Sud et du Moyen-Orient, ce qui entraîne une pénurie de données sur la qualité de l’air dans ces régions.

“Lorsque vous n’avez pas ces données, vous êtes vraiment dans le noir”, a déclaré Hammes.

Hammes a noté que le pays africain du Tchad était inclus dans le rapport pour la première fois, en raison d’une amélioration de son réseau de surveillance. IQAir a constaté que la pollution atmosphérique du pays était la deuxième plus élevée au monde l’année dernière, derrière le Bangladesh.

Tarik Benmarhnia, épidémiologiste du changement climatique à la Scripps Institution of Oceanography qui a étudié l’impact sur la santé de la fumée des feux de forêt, a également noté que le fait de ne se fier qu’aux stations de surveillance peut conduire à des angles morts dans ces rapports.

“Je pense que c’est formidable qu’ils se soient appuyés sur différents réseaux et pas seulement sur des sources gouvernementales”, a déclaré Benmarhnia, qui n’était pas impliqué dans ce rapport, à CNN. “Cependant, de nombreuses régions n’ont pas assez de stations et des techniques alternatives existent.”

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat des Nations Unies a conclu dans son rapport de 2021 qu’en plus de ralentir la vitesse du réchauffement climatique, la réduction de l’utilisation des combustibles fossiles aurait l’avantage supplémentaire d’améliorer la qualité de l’air et la santé publique.

Hammes a déclaré que le rapport IQAir est une raison de plus pour que le monde se sevre des combustibles fossiles.

“Nous avons le rapport, nous pouvons le lire, nous pouvons l’intérioriser et vraiment nous consacrer à l’action”, a-t-elle déclaré. « Il doit y avoir un mouvement majeur vers les énergies renouvelables. Nous devons prendre des mesures drastiques afin d’inverser le cours du réchauffement climatique ; sinon, l’impact et le train dans lequel nous sommes (seraient) irréversibles.