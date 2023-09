Le rapport IPC d’août n’est pas aussi mauvais qu’il y paraît

Vue d’une station-service alors que les prix de l’essence sont à leur plus haut niveau depuis l’année dernière en Virginie, le 16 août 2023.

Plus forte hausse mensuelle cette année

Le L’indice des prix à la consommation aux États-Unis pour le mois d’août a augmenté de 3,7 % par rapport à il y a un an et est corrigé des variations saisonnières. 0,6% pour le mois, largement conforme aux attentes respectives de 3,6% et 0,6%. Bien qu’attendue, il s’agit toujours de la plus forte augmentation mensuelle des prix cette année. Les prix de l’énergie, qui ont grimpé en flèche au cours du mois, en sont principalement responsables. L’inflation sous-jacente, qui exclut les prix des produits alimentaires et de l’énergie, a augmenté de 4,3 % sur l’année et de 0,3 % sur le mois.

Les marchés haussèrent les épaules

Les marchés américains étaient mitigés Mercredi, avec le Moyenne industrielle Dow Jones le seul indice majeur à baisser. L’indice paneuropéen Stoxx 600 a chuté de 0,32% alors que le sentiment européen en matière de négociation reste prudent, selon un rapport. nouveau rapport du cabinet d’avocats CMS et Mergermarket. Dans le même temps, l’économie britannique a reculé de 0,5 % sur un mois en juillet, soit plus que les 0,2 % attendus.

Un bras et une jambe

Arm évalue son introduction en bourse à 51 $ par action, le haut de sa fourchette de prix attendue. Cela valorise l’entreprise à plus de 54 milliards de dollars, ce qui lui confère un multiple cours/bénéfice d’environ 104. À titre de comparaison, Pommes le multiple est d’environ 30, Tesla a 77 ans et de Nvidia est de 110 pour les 12 mois précédents. Softbank, le propriétaire actuel d’Arm, contrôlera environ 90 % des actions en circulation de la société.

Reconstruire Citi

La PDG de Citigroup, Jane Fraser, a réorganisé l’entreprise, la divisant en cinq secteurs d’activité principaux qui relèvent directement d’elle. Auparavant, la banque ne comptait que deux divisions principales. Le remaniement des entreprises comprendra des suppressions d’emplois, même si le nombre reste à déterminer. Actions de Groupe Citi ont diminué d’environ 40 % depuis que Fraser a pris le poste le plus élevé en mars 2021 et se négocient pour la valorisation la plus basse parmi les grandes banques américaines.

[PRO] Rejoindre la fête Tesla

Lundi, Morgan Stanley a publié une note affirmant que Tesla pourrait rebondir de 60 %. Mais ce n’est rien comparé à l’appel lancé par Ron Baron, l’investisseur milliardaire qui a fondé Baron Capital en 1982. Baron pense que Tesla pourrait atteindre jusqu’à cinq fois sa capitalisation boursière actuelle – voici ce qu’il a à dire sur le constructeur de véhicules électriques et les autres sociétés d’Elon Musk.