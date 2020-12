Le rapport, commandé par le Département d’État, fournit l’explication la plus définitive à ce jour de l’étrange maladie qui a frappé de nombreux employés du gouvernement, d’abord à l’ambassade des États-Unis à La Havane en 2016, puis en Chine et dans d’autres pays. De nombreux agents souffraient d’étourdissements, de fatigue, de maux de tête et de perte d’audition, de mémoire et d’équilibre, et certains ont été forcés de prendre une retraite permanente.

La conclusion d’un comité de 19 experts en médecine et dans d’autres domaines a cité «l’énergie radiofréquence pulsée dirigée» comme «le mécanisme le plus plausible» pour expliquer la maladie, connue sous le nom de syndrome de La Havane, bien qu’ils aient déclaré que des facteurs secondaires pourraient avoir contribué aux symptômes, selon une copie du rapport obtenu par le New York Times.

WASHINGTON – La cause la plus probable d’une série d’afflictions mystérieuses qui ont écœuré les espions et les diplomates américains à l’étranger au cours des dernières années était l’énergie radiofréquence, un type de rayonnement qui comprend les micro-ondes, les Académies nationales des sciences, de l’ingénierie et de la médecine a conclu dans un rapport.

Les épisodes ont fait l’objet de nombreuses spéculations et controverses. De nombreuses victimes, ainsi que certains responsables gouvernementaux et scientifiques extérieurs, ont longtemps soutenu que l’énergie radiofréquence était la cause la plus probable, potentiellement le résultat d’une arme brandie par une puissance étrangère.

Selon le rapport, la variabilité des incidents, qui semblaient affecter différentes personnes de différentes manières, laissait ouverte l’influence possible de «facteurs psychologiques et sociaux». Et il a dit que certaines des victimes peuvent éprouver une condition appelée «étourdissement postural-perceptuel persistant», un trouble du système nerveux qui produit une sensation prolongée de vertige ou d’instabilité.

Le comité a examiné d’autres causes, comme les expositions chimiques et les maladies infectieuses, mais les a exclues comme peu probables.

Il a également déclaré que le comité avait constaté que les symptômes immédiats signalés par les patients – y compris d’étranges sensations de douleur, de pression et de son qui semblaient souvent émaner d’une direction particulière ou se produisaient à un endroit spécifique d’une pièce – étaient plus compatibles avec une «attaque dirigée. ”D’énergie radiofréquence.

Bien que rédigé dans un langage scientifique prudent, le nouveau rapport révèle des preuves solides que les incidents étaient le résultat d’une attaque malveillante. Il attribue les maladies à l’énergie «dirigée» et «pulsée» – plutôt que «continue» -, ce qui implique que l’exposition des victimes était ciblée et délibérée et non, par exemple, le résultat d’un appareil électronique qui fuit.

Mais depuis 2018, le gouvernement américain a refusé de spéculer publiquement sur ces cas, et certains scientifiques ont promu des théories alternatives, comme une sorte de maladie psychologique qui se propage dans l’environnement stressant des missions étrangères.

Au milieu de la controverse et de la confusion, certains des officiers affligés se sont plaints que les États-Unis ne les avaient pas soutenus. Dans plusieurs cas, le gouvernement a initialement refusé d’accorder un congé et de fournir les soins médicaux nécessaires aux officiers qui se disaient affectés, ont indiqué les officiers. Et comme le gouvernement était silencieux sur la possibilité d’une attaque étrangère, de nombreuses victimes ont eu le sentiment que le public croyait avoir tout inventé.

Plusieurs des victimes ont accusé le secrétaire d’État Mike Pompeo et d’autres responsables de l’administration Trump d’avoir minimisé le problème afin d’éviter de perturber les relations internationales. Ils demandent maintenant comment le président élu Joseph R. Biden Jr. et son candidat au poste de secrétaire d’État, Antony J. Blinken, vont réagir, en particulier compte tenu des nouvelles découvertes scientifiques.

Le département d’État a remis le rapport à certains responsables du Congrès et à d’autres jeudi et vendredi et leur a dit de ne pas le partager, après que les législateurs avaient fait pression sur l’agence pendant des mois pour qu’elle publie le rapport. Le Times et NBC News ont obtenu séparément le rapport vendredi, et NBC plus tôt rapporté les résultats.

« Nous sommes heureux que ce rapport soit maintenant publié et que nous puissions compléter les données et les analyses qui pourraient nous aider à parvenir à une conclusion éventuelle sur ce qui s’est passé », a déclaré samedi le département d’État dans un communiqué.

Le ministère a également déclaré que «chaque cause possible reste spéculative» et que divers facteurs, y compris le manque d’accès du comité à certaines informations en raison de problèmes de sécurité potentiels, «limitent la portée du rapport», même si «ils n’en diminuent pas la valeur. «

Pour l’administration Trump, reconnaître que les incidents étaient le résultat d’une attaque étrangère aurait pu nécessiter l’évacuation des missions américaines en Chine, perturbant une relation économique importante. L’administration a adopté une approche plus dure à Cuba, qui s’alignait sur son objectif plus large de renverser l’ouverture diplomatique du président Barack Obama avec La Havane.