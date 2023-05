Le rapport indique la Saskatchewan. les policiers ont échoué lors de la réponse à la violence domestique quelques heures avant la mort du nourrisson

Les policiers de Prince Albert, en Saskatchewan, n’ont pas mené d’enquête appropriée sur une situation de violence familiale impliquant un bébé vulnérable et non protégé, et le bébé a été retrouvé mort quelques heures plus tard, selon un rapport indépendant récemment publié par la Commission des plaintes du public de la Saskatchewan ( PCC).

Le rapport, qui examine ce qui s’est passé dans les heures qui ont précédé la mort de Tanner Brass, 13 mois, détaille la négligence des agents.

Les conclusions de la commission s’appuient sur des preuves fournies par les agents qui ont répondu, des enregistrements vidéo dans la voiture, l’enregistrement audio d’un appel au 911, des enregistrements de répartition, des enregistrements de téléphone portable, des enregistrements de vidéosurveillance, des rapports d’autopsie, des documents de politique et d’autres éléments.

Le service de police de Prince Albert (PAPS) a demandé une enquête parce qu’il craignait que les actions – ou l’inaction – des agents aient entraîné la mort.

Brass a été retrouvé mort à son domicile en février 2022, environ cinq heures après l’envoi de policiers à ce domicile en réponse à une dispute domestique.

Le PCC a créé une chronologie de ce qui s’est passé dans les heures précédant la mort de Brass.

Il indique que la mère de Brass, Kyla Frenchman, a été agressée par Kaij Brass, le père du bébé, lors d’une dispute dans la soirée du 9 février 2022, selon les enquêteurs.

Le Français a quitté la maison et est revenu vers 4 h 30 CST. Frenchman a dit plus tard aux enquêteurs que Kaij semblait ivre et avait du sang sur lui.

Le Français a appelé le 911 à 5 h 44 CST en utilisant le téléphone d’un voisin. Elle a dit à l’opérateur que Kaij était en état d’ébriété et l’avait agressée lorsqu’elle avait tenté de récupérer son bébé et ses effets personnels.

Elle a dit que le bébé était à la maison avec Kaij et est devenue émotive lorsque l’opérateur lui a demandé si elle craignait que Kaij ne blesse le bébé. Frenchman a dit « il le fait déjà » et qu’il « le frappe… il le frappe quand il le met au lit ».

Un Français avait précédemment déclaré à CBC qu’avant la mort de Tanner, il était un petit garçon heureux qui aimait regarder Les indices de Bluedanser et prendre des bains.

Les agents n’ont pas vérifié le bébé

Deux policiers ont été envoyés au domicile avec l’information que Kaij avait agressé Frenchman et qu’elle craignait pour la sécurité de son bébé. Frenchman les a rencontrés à l’extérieur de la maison.

Les agents sont restés à l’extérieur de la maison pendant 13 minutes. Aucun des agents n’a tenté de vérifier le bien-être du bébé. Les deux affirment que Frenchman n’a mentionné aucune préoccupation concernant la sécurité de l’enfant sur les lieux.

Il n’est pas clair s’ils ont posé des questions sur la sécurité de l’enfant, même s’ils étaient au courant des préoccupations soulevées lors de l’appel au 911, selon le rapport. Ils ne sont pas entrés dans la maison.

« La totalité des circonstances démontre une série d’échecs aggravés par [the officers] alors qu’ils avaient l’obligation légale d’enquêter sur l’appel au 911 », indique le rapport. « Il s’agissait d’un manquement au devoir… de ne pas mener une enquête appropriée sur une situation de violence domestique malgré la présence d’un enfant vulnérable et non protégé.

Kyla Frenchman avait précédemment déclaré à CBC qu’avant la mort de Tanner, il était un petit garçon heureux. (Jason Warick/CBC)

Selon le rapport, Frenchman a déclaré à la police que Kaij était en état d’ébriété et l’avait poussée dans les marches, mais a déclaré qu’elle n’avait pas été blessée. Elle a dit qu’elle voulait aller chercher son bébé et attendre un tour pour se rendre à La Ronge, en Saskatchewan.

L’un des officiers lui a dit qu’elle ne pouvait pas rester dehors dans le froid avec un enfant attendant un tour, selon le rapport, auquel elle a répondu que la maison était au nom de Kaij.

Les policiers ont frappé à la porte, mais Kaij a refusé d’ouvrir et a plutôt parlé par la fenêtre. Les agents ont déclaré qu’il ne semblait pas en état d’ébriété et qu’ils ne pensaient pas avoir de motifs pour l’arrêter ou entrer dans la propriété.

Le rapport indique que les agents auraient dû entrer dans la maison pour assurer la sécurité du bébé et n’avaient pas besoin d’un mandat ou d’une autorisation pour entrer.

Ils avaient l’autorité « en vertu du devoir de common law de préserver la vie », et auraient également été justifiés d’aider le Français à récupérer ses affaires et le bébé.

Non-respect de la politique sur la violence entre partenaires intimes

Les agents n’ont pas non plus suivi la politique du PAPS en matière de violence entre partenaires intimes (IPV), qui exige que les membres participant à un appel IPV « assurent la sécurité immédiate du plaignant et de tout enfant pouvant être présent ».

Un examen des enregistrements d’appels a montré qu’aucun des agents n’avait passé d’appels demandant une assistance supplémentaire concernant la sécurité du bébé. Ils n’ont pas recueilli d’informations sur l’intoxication présumée de Kaij ou s’il était en sécurité pour être seul avec le bébé.

Ils ont dit qu’ils avaient essayé de trouver un endroit sûr pour que le Français puisse rester, mais que les refuges pour femmes locaux étaient pleins et n’acceptaient pas de nouveaux clients.

Les officiers pensaient que le bébé « serait plus en sécurité dans la chaleur de la maison avec son père que dehors dans le froid en attendant un tour ». Ils ont amené Frenchman dans les cellules de la police.

Frenchman avait précédemment déclaré à CBC qu’elle avait été arrêtée pour ivresse, menottée et arrêtée. Elle a également déclaré que – alors qu’elle était à l’extérieur de la maison et dans une cellule – elle a frénétiquement exigé que les agents entrent dans la maison pour surveiller son bébé.

Le rapport indique que les enregistrements vidéo ne montrent pas de Français menotté dans le véhicule de police ou au détachement. Il indique également que les enregistrements vidéo et audio de la voiture et du détachement ne prouvent pas qu’elle a supplié la police d’aider son bébé.

Les agents disent qu’ils ont dit à Frenchman qu’ils pouvaient l’emmener dans des cellules si elle avait besoin d’un endroit chaud et sûr pour passer quelques heures.

Ils ont dit qu’il était entendu qu’elle était sobre, mais qu’ils pouvaient dire qu’elle était en état d’ébriété dans leur rapport. Selon le rapport, elle était d’accord avec cette idée et semblait calme. Le rapport indique également qu’elle a parlé avec un sergent dans les cellules, confirmant qu’elle n’était pas en état d’ébriété et qu’elle avait juste besoin d’un endroit où rester.

Frenchman a été libéré de ses cellules vers 9 h 07 CST.

À 10 h 45 CST, la répartition de la police a reçu un appel d’un homme qui a dit qu’il avait tué son bébé. Les agents ont arrêté Kaij après avoir trouvé Tanner mort à l’intérieur de la maison.

Kaij est accusé de meurtre au deuxième degré. Aucune des allégations n’a été testée devant les tribunaux.

La FSIN appelle à la responsabilité

Après la publication du rapport jeudi, la Fédération des Nations autochtones souveraines (FSIN), qui représente les Premières Nations de la Saskatchewan, a appelé à plus de responsabilité, à une enquête du coroner sur le décès du nourrisson et à une intervention immédiate du ministère des Services correctionnels et de la Sécurité publique concernant la service de police.

« Le PAPS n’a pas réussi à servir nos membres des Premières Nations, en particulier les plus vulnérables. Ce dont nous avons besoin maintenant, c’est de responsabilisation et d’action pour lutter contre le profond racisme et la discrimination que les membres des Premières Nations subissent quotidiennement aux mains de la police en Saskatchewan », a déclaré le chef de la FSIN, Bobby. Cameron dans un communiqué de presse.

« Bien que nous exigeions que les agents soient tenus pénalement responsables de leur incapacité à empêcher la mort de Baby Tanner, le racisme systémique et la négligence doivent être traités de haut en bas. »

La FSIN a prévu une conférence de presse vendredi, à laquelle Frenchman et son avocate Eleanore Sunchild devraient assister.

Le chef de la police décidera de la discipline

Le rapport du PCC a été remis au chef du PAPS, Jonathan Bergen, pour « l’imposition de toute discipline qui pourrait être appropriée ».

Bergen a déclaré en mars dernier que les officiers étaient suspendus avec solde sur la base des conclusions préliminaires du PCC.

CBC a demandé une entrevue avec Bergen au sujet du rapport maintenant publié.

Le rapport a été remis au chef du PAPS, Jonathan Bergen, qui décidera de « l’imposition de toute discipline qui pourrait être appropriée ». (Service de police de Prince Albert)

L’enquête du PCC a été transmise au ministère public pour examen. La Couronne n’a pas recommandé de porter des accusations criminelles contre les policiers.