Le rapport financier du troisième trimestre de Xiaomi révèle une baisse de 10 % des revenus

Xiaomi a publié son analyse financière trimestrielle, et les chiffres montrent une baisse significative. Les revenus pour la période de juillet à septembre 2022 étaient de 70,5 milliards de yuans, juste au sud de 10 milliards de dollars. Parmi eux, 50,5 % provenaient des marchés étrangers.

Le chiffre d’affaires est en baisse de 10% par rapport à l’année dernière. Le bénéfice net a chuté encore plus – 59% en glissement annuel à 2,1 milliards de RMB. Cependant, cela a été en partie dû à l’investissement de 829 millions de RMB dans la nouvelle entreprise de véhicules électriques et à d’autres projets qui devraient porter leurs fruits à l’avenir.

L’entreprise a également révélé que ses investissements en R&D ont augmenté de 25% par rapport à il y a un an et que 48% de son personnel travaille en effet dans les départements R&D.









Résultats financiers Xiaomi Q3 2022

Les utilisateurs de Xiaomi dans l’univers MIUI ont atteint 564 millions, soit 78,1 millions de plus qu’à la même période l’année dernière, soit une augmentation annuelle de 16 %. Fait intéressant, seuls 141 millions d’entre eux (environ 25 %) se trouvent en Chine.

La société a lancé deux produits phares au cours du troisième trimestre : le puissant appareil photo phare 12S Ultra et le nouveau pliable Mix Fold 2. Les deux appareils ont reçu une note extrêmement positive sur JD.com, mais plus important encore, les produits haut de gamme ont entraîné une augmentation de 14 % des livraisons. .









Résultats financiers Xiaomi Q3 2022

Xiaomi a atteint la 2ème place sur le marché européen, la 1ère place en Espagne et la 2ème en Italie et en France. En ce qui concerne les régions plus larges, Xiaomi se situe confortablement au 3e rang en Amérique latine et en Afrique.

Les entreprises de smartphones en Chine ont eu du mal à s’adapter aux clients européens et à leurs préférences pour acheter des smartphones via des opérateurs plutôt que d’aller dans un magasin d’électronique de fête. Xiaomi a révélé avoir poussé 19,9 % de ses téléphones via les canaux des opérateurs, soit 1,7 % de plus qu’il y a douze mois. De même, en Amérique latine, il a atteint 16 % des téléphones via les opérateurs, soit une augmentation de 1,5 %.









Résultats financiers Xiaomi Q3 2022

Un communiqué de presse officiel a déclaré que Xiaomi restait solide, démontrant son modèle commercial résilient. La société continuera de pousser de la même manière au prochain trimestre, juste à temps pour la saison des fêtes, malgré les vents contraires externes et l’incertitude macroéconomique.

