Le rapport final du comité du 6 janvier conclut que Trump était la “cause centrale” de l’attaque contre le Capitole américain

Le rapport final du comité de la Chambre du 6 janvier affirme que Donald Trump s’est engagé criminellement dans une “conspiration en plusieurs parties” pour annuler les résultats légaux de l’élection présidentielle de 2020 et n’a pas agi pour empêcher ses partisans d’attaquer le Capitole américain, concluant un extraordinaire 18 -mois d’enquête sur l’ancien président et l’insurrection violente d’il y a près de deux ans.

Le rapport de 845 pages publié jeudi intervient après que le panel a interrogé plus de 1 000 témoins, tenu 10 audiences et obtenu des millions de pages de documents.

Les témoins – allant de nombreux assistants les plus proches de Trump aux forces de l’ordre à certains des émeutiers eux-mêmes – ont détaillé les actions de Trump dans les semaines précédant l’insurrection et comment sa vaste campagne de pression pour annuler sa défaite a directement influencé ceux qui ont brutalement dépassé le police et ont brisé les fenêtres et les portes du Capitole le 6 janvier 2021.

“La cause centrale du 6 janvier était un homme, l’ancien président Donald Trump”, lit-on dans le rapport. “Aucun des événements du 6 janvier ne se serait produit sans lui.”

L’insurrection a gravement menacé la démocratie et “a mis la vie des législateurs américains en danger”, a conclu le panel de neuf membres.

Trump face à plusieurs enquêtes

Dans un avant-propos du rapport, la présidente sortante de la Chambre, Nancy Pelosi, déclare que les conclusions devraient être un “appel clair à tous les Américains : à protéger avec vigilance notre démocratie et à ne donner notre vote qu’à ceux qui défendent notre constitution”.

Les huit chapitres de conclusions du rapport racontent l’histoire en grande partie comme les audiences du panel l’ont fait cet été – décrivant les nombreuses facettes du plan remarquable que Trump et ses conseillers ont conçu pour tenter d’annuler la victoire du président américain Joe Biden. Les législateurs décrivent sa pression sur les États, les fonctionnaires fédéraux, les législateurs et l’ancien vice-président Mike Pence pour jouer avec le système ou enfreindre la loi.

Au cours des deux mois entre l’élection et l’insurrection, le rapport indique que “le président Trump ou son cercle restreint s’est livré à au moins 200 actes apparents de sensibilisation, de pression ou de condamnation publiques ou privées, ciblant soit les législateurs de l’État, soit les administrateurs électoraux de l’État ou locaux. , pour annuler les résultats des élections d’État.”

Les fausses allégations répétées de Trump concernant la fraude électorale généralisée ont trouvé un écho auprès de ses partisans, a déclaré le comité, et ont été amplifiées sur les réseaux sociaux, s’appuyant sur la méfiance à l’égard du gouvernement qu’il avait entretenue pendant ses quatre années au pouvoir. Et il n’a pas fait grand-chose pour les arrêter lorsqu’ils ont eu recours à la violence et ont pris d’assaut le Capitole.

Le rapport massif et accablant intervient alors que Trump se présente à nouveau à la présidence et fait également face à de multiples enquêtes fédérales, y compris des enquêtes sur son rôle dans l’insurrection et la présence de documents classifiés dans son domaine de Floride.

Cette semaine est particulièrement chargée pour lui, car un comité de la Chambre devrait publier ses déclarations de revenus après qu’il se soit battu pendant des années pour les garder privées. Et Trump a été blâmé par les républicains pour une performance pire que prévu lors des élections de mi-mandat de novembre, le laissant dans son état le plus vulnérable politiquement depuis qu’il a remporté les élections de 2016.

Publiant sur son site de médias sociaux, Trump a qualifié le rapport de “très partisan” et a faussement affirmé qu’il n’incluait pas sa déclaration du 6 janvier selon laquelle ses partisans devraient manifester “pacifiquement et patriotiquement”. Le comité a noté qu’il avait suivi ce commentaire avec des mensonges électoraux et un langage chargé exhortant la foule à “se battre comme un diable”.

Le rapport détaille une multitude de manquements des forces de l’ordre et des services de renseignement. Mais il insiste sur le fait que les failles de sécurité ne sont pas ce qui a conduit à l’insurrection.

187 minutes

“Le président des États-Unis incitant une foule à marcher sur le Capitole et à entraver le travail du Congrès n’est pas un scénario que nos communautés du renseignement et des forces de l’ordre envisageaient pour ce pays”, écrit le président du comité, le représentant du Mississippi Bennie Thompson, dans un avant-propos séparé.

Le rapport détaille l’inaction de Trump alors que ses loyalistes prenaient violemment d’assaut le bâtiment. De retour à la Maison Blanche après son discours enflammé, il a demandé à un employé s’il avait vu ses propos à la télévision.

“Monsieur, ils l’ont coupé parce qu’ils se révoltent au Capitole”, a déclaré le membre du personnel, selon le rapport.

Un photographe de la Maison Blanche a pris une photo de Trump à 13h21, apprenant l’émeute par l’employé. “À ce moment-là, sinon plus tôt, il avait été mis au courant de la violente émeute au Capitole”, indique le rapport.

Le rapport indique que les fausses déclarations répétées de Trump sur la légitimité des élections de 2020 ont trouvé un écho auprès de ses partisans et qu’il n’a pas fait grand-chose pour arrêter leur violence. (José Luis Magana/Associated Press)

Au total, 187 minutes se sont écoulées entre le moment où Trump a terminé son discours à l’Ellipse et son premier effort pour disperser les émeutiers, à travers un éventuel message vidéo dans lequel il a demandé à ses partisans de rentrer chez eux alors même qu’il les rassurait : “Nous aimons toi, tu es très spécial.”

Pendant ces heures, des dizaines de membres du personnel et d’associés l’ont supplié de faire une déclaration énergique. Mais il ne l’a pas fait.

Le comité cite certains des partisans les plus fidèles de Trump le blâmant pour la violence.

“Nous ressemblons tous à des terroristes nationaux maintenant”, a envoyé un texto à Julie Radford, qui a été chef de cabinet d’Ivanka Trump, dans la foulée.

Hicks a également envoyé un texto à un avocat de la Maison Blanche: “Je suis tellement bouleversé. Tout ce pour quoi nous avons travaillé a été effacé.”

La représentante Bennie Thompson, à gauche, présidente du comité, et la vice-présidente du comité, la représentante Liz Cheney, à droite, ainsi que le reste du panel, ont mené plus de 1 000 entretiens dans le cadre de l’enquête. (Evelyn Hockstein/Reuters)

La publication de l’enquête est un acte final pour les démocrates de la Chambre, qui cèdent le pouvoir aux républicains en moins de deux semaines et ont passé une grande partie de leurs quatre années au pouvoir à enquêter sur Trump. Les démocrates ont destitué Trump deux fois, la deuxième fois une semaine après l’insurrection. Il a été acquitté par le Sénat les deux fois. D’autres sondes dirigées par les démocrates ont enquêté sur ses finances, ses entreprises, ses liens avec l’étranger et sa famille.

Lundi, le panel de sept démocrates et de deux républicains a officiellement transmis son enquête au ministère de la Justice, recommandant au ministère d’enquêter sur l’ancien président pour quatre crimes, dont l’aide à une insurrection. Bien que les renvois criminels n’aient aucune valeur juridique, il s’agit d’une déclaration finale du comité après son enquête approfondie d’un an et demi.

Trump a tenté de discréditer le rapport, qualifiant les membres du comité de “voyous et de scélérats” alors qu’il continuait de contester à tort sa perte de 2020.

En réponse aux renvois criminels du panel, Trump a déclaré: “Ces gens ne comprennent pas que lorsqu’ils viennent après moi, des gens qui aiment la liberté se rassemblent autour de moi. Cela me renforce.”

Transcriptions d’entretiens publiées

Le comité a également commencé à publier des centaines de transcriptions de ses entretiens. Jeudi, le panel a publié les transcriptions de deux entretiens à huis clos avec l’ancienne assistante de la Maison Blanche Cassidy Hutchinson, qui a témoigné en personne lors de l’une des audiences télévisées de l’été et a décrit en détail les efforts de Trump pour influencer les résultats des élections et l’indifférence envers le la violence telle qu’elle s’est produite.

Dans les deux entretiens, tous deux menés après sa comparution en juillet à l’audience, elle a décrit combien d’alliés de Trump, y compris son avocat, ont fait pression sur elle pour qu’elle n’en dise pas trop lors de ses entretiens avec le comité.