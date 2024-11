Le rapport final avant l’élection présidentielle montre que seulement 12 000 emplois ont été créés après les ouragans et les grèves

Un panneau de grève est visible alors que les travailleurs de Boeing se rassemblent sur une ligne de piquetage près de l’entrée d’une installation de Boeing lors d’une grève en cours le jeudi 24 octobre 2024 à Seattle. Les experts affirment que deux ouragans majeurs et des grèves ont influencé le faible rapport sur l’emploi d’octobre, le dernier que les électeurs américains verront à quelques jours de la campagne présidentielle. (David Ryder/Getty Images)

Les entreprises américaines n’ont créé que 12 000 emplois en octobre, a annoncé vendredi le ministère américain du Travail, dans un rapport final sur l’emploi peu encourageant à l’approche des derniers jours de l’élection présidentielle. Mais les experts affirment que deux ouragans majeurs et des grèves dans les secteurs de l’industrie manufacturière, de l’hôtellerie et du transport de marchandises obscurcissent la vision de l’économie – une question clé pour les électeurs qui choisissent qui devrait diriger le pays.

Le taux de chômage est resté stable à 4,1% après avoir chuté d’un dixième de point de pourcentage les deux mois précédents.

Les grèves d’octobre ont rendu difficile la compréhension significative du chiffre « épouvantable » de l’emploi, a déclaré Lauren Saidel-Baker, économiste chez ITR Economics, une société non partisane de recherche et de conseil économique basée dans le New Hampshire.

« C’est vraiment là que nous voyons la différence entre, disons, le taux de chômage – qui était stable à 4,1 % – et ce chiffre très décevant de l’emploi », a-t-elle déclaré. « Ce sont deux enquêtes différentes. L’un vient des ménages et l’autre des entreprises, et ainsi, lors d’une grève, un gréviste peut dire : « Je suis toujours employé. Je n’ai pas perdu mon emploi. J’en suis juste temporairement absent. Alors que l’employeur dit qu’ils ne sont pas là, ils ne travaillent pas. Ce n’est pas un travail.

Le nombre d’emplois créés était bien inférieur aux prévisions des analystes de Goldman Sachs, qui prévoyaient 95 000 emplois ce mois-ci.

Les emplois dans le secteur manufacturier ont chuté de 46 000 le mois dernier, la grande majorité de ces chiffres reflétant une grève massive. Selon la plupart des estimations, la croissance de l’emploi devrait diminuer d’au moins 50 000 emplois en octobre, selon l’Economic Policy Institute, un groupe de réflexion économique de gauche. Le nombre d’heures travaillées devrait également changer, mais la durée hebdomadaire moyenne reste la même.

Grèves ouvrières, ouragans

Des dizaines de milliers de machinistes chez Boeing sont en grève depuis septembre pour obtenir une augmentation de salaire et de meilleures prestations de retraite en septembre. Les employés des chaînes hôtelières ont également fait grève pour obtenir des avantages sociaux et recruter pour alléger la charge de travail après les réductions d’effectifs liées à la pandémie de COVID-19. Le taux de chômage dans le secteur des loisirs et de l’hôtellerie s’élève à 6% contre 5,5% il y a un an. Début octobre, les dockers arrêté de travailler pendant quelques jours pour de meilleurs salaires et l’interdiction de l’automatisation.

L’ouragan Helene a coupé la route de la Floride aux Carolines fin septembre et est responsable de plus de 200 morts. L’ouragan Milton a suivi quelques semaines plus tard, en octobre, dévastant davantage de communautés en Floride.

Les économistes s’attendaient à ce que cela se reflète dans les données sur l’emploi.

Carlos Martin, chercheur principal à Brookings Metro, a déclaré que même si le déplacement climatique des ménages constitue un problème, de nombreuses personnes restent là où se trouve leur travail. Mais si leur emploi n’existe plus parce que des entreprises ont quitté ou mis fin à leurs activités, cela pourrait signifier beaucoup pour la population.

«Je suis curieux de savoir comment [the hurricanes] Cela affecte les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises. Vont-ils partir ? », a-t-il déclaré. « Si les entreprises ne reviennent pas, l’emploi ne sera pas maintenu ni augmenté dans ces endroits. C’est là que vous allez connaître une perte de population importante.

Bon nombre des tendances observées dans les rapports sur l’emploi précédents se sont poursuivies dans le rapport d’octobre, notamment l’ajout d’emplois dans les soins de santé, le gouvernement et la construction, mais les services professionnels et aux entreprises ont chuté de 49 000 emplois.

Les salaires ont augmenté de 0,4 % en octobre et de 4 % au cours de l’année écoulée. Le taux d’activité et le ratio emploi-population, qui étaient élevés dans les rapports précédents, n’ont pas changé de manière significative au cours du mois dernier ou de l’année dernière.

La catégorie des personnes ayant perdu leur emploi permanent, c’est-à-dire les personnes qui n’ont pas volontairement mis fin à leur emploi et qui ont commencé à chercher du travail, a également augmenté pour atteindre 1,8 million en octobre. Saidel-Baker a déclaré que même si c’est un sujet à surveiller dans les prochains rapports, elle ne considère pas cela comme un sujet d’inquiétude pour le moment.

Effet sur les taux d’intérêt

Les économistes surveillent également de près le rapport sur l’emploi pour voir quelle influence il pourrait avoir sur la décision de la Réserve fédérale de réduire son taux directeur, qui affecte tout, des cartes de crédit aux taux hypothécaires. L’indice des dépenses de consommation personnelle est tombé à 2,1 % sur un an en septembre – un niveau suffisamment bas pour que les économistes estiment que la Fed devrait se préparer à des réductions plus importantes.

« Le rapport d’aujourd’hui montre que les deux ouragans que nous venons de subir ont eu des impacts considérables sur la capacité des gens à continuer de travailler. Même si ces dégâts seront probablement limités au rapport de ce mois-ci, la croissance de l’emploi a ralenti ces derniers mois et la Réserve fédérale ne devrait pas s’en servir comme excuse pour retarder ses réductions de taux prévues », Lindsay Owens, directrice exécutive de Groundwork Collaborative, une organisation progressiste. groupe de réflexion économique, a déclaré vendredi à States Newsroom.

Mais la Fed n’apportera probablement pas de changements majeurs dans son processus décisionnel en raison d’un rapport sur l’emploi, particulièrement si compliqué, a déclaré Saidel-Baker.

« Je pense que la Fed a clairement indiqué qu’elle ne s’en tiendrait pas à ce seul chiffre de l’emploi », a-t-elle déclaré. « Ils savent tout ce qui s’est passé, les ouragans, la grève de Boeing, etc. »

Des millions de personnes ont déjà voté par correspondance ou par vote anticipé, et le dernier jour de vote aux États-Unis est mardi.