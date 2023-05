Le rapport fait l’éloge de certains aspects du nouveau plan de logement de la Colombie-Britannique, mais il reste un « travail en cours »

Un nouveau rapport fait l’éloge de certaines parties d’un nouveau plan gouvernemental visant à créer plus de logements, mais appelle également « un travail en cours » avec des détails clés qui n’ont pas encore été annoncés.

Marc Lee, économiste principal au Centre canadien de politiques alternatives, a déclaré dans une analyse du plan Homes for People qu’il marque une étape importante vers une meilleure gestion et réglementation du logement dans la province, ajoutant qu’il contient de «nouvelles mesures clés» dans un sens positif.

Le premier ministre David Eby et le ministre du Logement Ravi Kahlon ont annoncé le plan Homes for People début avril.

« Lire avec une vision historique plus large, cependant, le plan 2023 rattrape toujours la détérioration de l’accessibilité financière de la Colombie-Britannique et également avec les propres promesses du gouvernement de son précédent… plan de logement Homes for BC en 2018 », a déclaré Lee. « Le marché du logement de la Colombie-Britannique, en particulier du point de vue des locataires, demeure extrêmement inabordable.

De nouveaux chiffres publiés cette semaine soulignent le point de Lee. Les chiffres de mai de Rentals.ca montrent que Vancouver est le marché locatif le plus cher au Canada avec un appartement d’une chambre à louer pour 2 787 $. Quatre autres communautés de la Colombie-Britannique figurent parmi les 15 premières, Burnaby (2 330 $) enregistrant les troisièmes loyers les plus élevés au Canada. Victoria (2 005 $), Kelowna (1 952 $) et Surrey (1 930 $) se classent respectivement 12e, 13e et 15e.

Les éléments clés du plan Homes for People comprennent l’autorisation de trois à quatre unités par lot résidentiel unique, la légalisation des suites accessoires dans toute la province et une «taxe inversée» sur la revente à court terme de logements, entre autres éléments.

Ces éléments existent parmi les politiques déjà annoncées : la loi sur l’offre de logements exige de nouveaux objectifs contraignants en matière d’offre de logements de la part des gouvernements locaux ; un fonds de protection des loyers de 500 millions de dollars aide les fournisseurs de logements sans but lucratif à acheter des immeubles locatifs existants; et un crédit d’impôt pour locataire offre jusqu’à 400 $ par mois. D’autres mesures sont en place pour accélérer les approbations et régler les différends entre locataires et propriétaires.

Dans l’ensemble, Lee fait l’éloge de ces mesures, tout en soulignant les domaines à améliorer. Par exemple, le crédit d’impôt pour locataire est basé sur le revenu, ce qui n’est pas le cas de la subvention provinciale aux propriétaires.

«À l’avenir, la province devrait élaborer une subvention au logement harmonisée et fondée sur le revenu pour les locataires et les propriétaires afin de mieux uniformiser les règles du jeu», a-t-il déclaré.

Lee appelle également le gouvernement à renforcer son soutien au logement hors marché.

« Construire de nouveaux logements véritablement abordables pour les ménages à revenu faible ou moyen n’est pas rentable pour les promoteurs », a-t-il déclaré. Il a ajouté que le gouvernement peut soutenir les promoteurs et les coopératives à but non lucratif en fournissant des terrains et de meilleures options de financement pour les nouveaux logements.

« La province peut également agir directement en tant que promoteur public », a-t-il déclaré. « Le plan Homes for People prend des mesures dans chacun de ces domaines, mais en fin de compte, l’effort doit être d’un ordre de grandeur supérieur compte tenu des besoins actuels.

« Le logement hors marché doit constituer une partie beaucoup plus importante de la solution. Il y a quelques étapes positives dans le nouveau plan du gouvernement provincial, mais elles ne sont qu’un écho de l’apogée du développement de logements sans but lucratif et coopératifs financés par l’État dans les années 1970 et 1980. »

L’évaluation de Lee souligne également un « élément majeur en suspens » dans les plans provinciaux, le programme BC Builds.

«Peu d’informations sont disponibles sur la taille et la nature de ce programme, seulement qu’il impliquera« des terres publiques, un financement à faible coût, des approbations plus rapides des gouvernements provinciaux et locaux et des outils innovants », a-t-il déclaré.

« Jusqu’à ce que nous obtenions plus de détails sur BC Builds et sur de nombreuses autres mesures proposées dans le nouveau plan de logement, il s’agit toujours d’un travail en cours. »

