La nouvelle que les autorités se préparent à transporter une mystérieuse dalle de grès à l’abbaye de Westminster dans le cadre du couronnement du roi Charles III a laissé beaucoup de gens se demander : qu’est-ce que la pierre du destin ?

Le prochain couronnement du roi signifiait la renaissance de nombreux artefacts et traditions qui n’avaient pas vu le jour depuis des décennies.

L’une d’elles est la pierre du destin, une pierre lourde qui a fait partie du trône de l’abbaye de Westminster pendant des siècles après avoir été volée en Écosse. Les monarques d’Angleterre puis de Grande-Bretagne se sont assis sur le trône lors des cérémonies de couronnement, la pierre servant de symbole du pouvoir de la monarchie.

La pierre mesure plus d’un demi-mètre de long, avec un anneau de fer placé de chaque côté et quelques croix grossièrement gravées à la surface, bien loin des sculptures compliquées que l’on attend d’un ancien artefact de sa signification.

Bien que le rectangle de pierre rose et grêlé, également appelé la pierre de Scone, semble simple, il symbolise des centaines d’années de luttes de pouvoir et de conflits, avec de vrais rois écossais traditionnellement couronnés au sommet de la pierre pendant des centaines d’années.

En 1996, la pierre a été rendue officiellement à l’Écosse. Le couronnement du roi Charles III sera la première fois qu’il sera amené à Westminster depuis lors.

COMMENT UNE PIERRE EST DEVENUE SACREE

Personne ne sait réellement comment et pourquoi cette pierre est devenue un si grand symbole.

Ses origines les plus anciennes se perdent dans le temps, selon Historic Environment Scotland (HES), qui gère le château d’Édimbourg où la pierre est généralement exposée.

Il existe de nombreuses légendes concernant ses origines, notamment qu’il remonte à l’époque biblique et qu’il s’agissait de la même pierre décrite comme étant utilisée comme oreiller par un prophète. Selon le site Web de Historic UK, la légende prétend qu’elle a été amenée de Syrie en Égypte en Espagne par le roi Gathelus, dont le descendant a ensuite apporté la pierre en Irlande. De là, il s’est déplacé en Écosse avec les envahisseurs écossais, pense-t-on.

Les différentes histoires sur ses origines sont souvent en conflit les unes avec les autres et avec d’autres faits historiques en termes de chronologie.

Mais l’histoire semble convenir qu’en 1296, après que la pierre ait été utilisée pendant des centaines d’années pour le couronnement des rois écossais, cet ancien symbole de la monarchie écossaise a été saisi par le roi Édouard Ier d’Angleterre.

Un nouveau trône appelé Coronation Chair a été construit pour abriter la pierre, stockée sur une étagère sous le siège du trône, et c’est ce trône qui a été utilisé dans toutes les cérémonies de couronnement des monarques suivants d’Angleterre puis de Grande-Bretagne – y compris le feu la reine Elizabeth II.

RETOUR À WESTMINSTER

En 1996, la pierre a été minutieusement retirée du trône pour être rendue à l’Écosse. Il a fallu plus de six heures aux spécialistes de la conservation pour retirer soigneusement le bloc de la chaise du couronnement.

Ce n’était pas la première fois que l’Ecosse tentait de récupérer sa propriété. En 1950, trois étudiants de l’Université de Glasgow ont fait irruption dans l’abbaye de Westminster pour prendre la pierre, la laissant tomber sur le sol dans le processus et cassant un coin. Ils ont réussi à s’échapper en Écosse, et trois mois plus tard, la pierre a été découverte dans une abbaye en Écosse et est ensuite retournée à l’abbaye de Westminster.

Lorsque la pierre est officiellement revenue en Écosse en 1996, 10 000 personnes se sont alignées pour l’apercevoir lors de sa procession vers le château d’Édimbourg.

Bien que la date du couronnement du roi Charles III n’ait pas été officiellement choisie, HES a confirmé que la pierre reviendrait à l’abbaye de Westminster pour la cérémonie.

Après cela, le groupe a déclaré dans une déclaration envoyée par courrier électronique à CTVNews.ca, qu’il serait renvoyé en Écosse.