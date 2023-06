Le rapport du vérificateur sur la sécurité ferroviaire donne "Image partielle"Dites Sources

Un rapport du principal auditeur du pays qui a signalé que le montant dépensé pour la sécurité ferroviaire et la réparation des voies était inadéquat, a été réfuté par des sources ferroviaires, qui ont déclaré qu’il couvre les données pour trois ans jusqu’en 2019-2020, après quoi le budget pour les mesures de sécurité a été augmenté et pleinement utilisé.

« Contrairement aux déclarations faites … les chemins de fer ont dépensé plus de Rs 1 lakh crore » pour des questions de sécurité, ont indiqué des sources.

En comparant les fonds dépensés pour la sécurité pendant 10 ans de gouvernement UPA à neuf ans de gouvernement NDA, des sources ont déclaré que les dépenses de renouvellement des voies sont passées de 47 039 crore à 1 09 023 crore « reflétant une augmentation de plus du double ».

Les dépenses totales consacrées aux mesures de sécurité – y compris le renouvellement des voies, les ponts, les passages à niveau, la signalisation – sont passées de 70 274 ​​crores à 1 78 012 crores, ont-ils déclaré.

Des sources ont également déclaré que le gouvernement avait mis en place un fonds non périssable de cinq ans de 1 lakh crore pour la sécurité ferroviaire, qui a été pleinement utilisé. La validité du fonds a été augmentée de cinq ans supplémentaires à partir de février 2022.

En conséquence, le rapport du CAG, ont-ils déclaré, « donne une image partielle des dépenses réelles qui ont été engagées à la fois pour le renouvellement des voies et les travaux liés à la sécurité par India Railways. Comme c’est la pratique, une réponse détaillée à toutes les questions soulevées dans ce rapport est envoyé sous peu ».

Le rapport de l’auditeur, qui a été présenté au Parlement l’année dernière, avait attiré l’attention après le carambolage de trois trains vendredi à Odisha, au cours duquel plus de 270 personnes ont été tuées et plus de 1 100 blessées.

Dans le rapport sur les déraillements dans les chemins de fer indiens, le contrôleur et vérificateur général s’était concentré sur la question de savoir si les mesures visant à prévenir les déraillements et les collisions étaient clairement définies et mises en œuvre par le ministère des chemins de fer.

Il a signalé de multiples lacunes, notamment en termes d’inspections, de rapports après des accidents, de non-utilisation d’un fonds ferroviaire dédié aux tâches prioritaires, de tendance à la baisse du financement du renouvellement des voies et d’effectifs insuffisants dans les opérations de sécurité.

« Il y avait des lacunes allant de 30 à 100% dans les inspections par les voitures d’enregistrement de voie nécessaires pour évaluer les conditions géométriques et structurelles des voies ferrées », avait indiqué le rapport.