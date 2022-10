Le rapport du Sénat sur les inondations de 2021 en Colombie-Britannique appelle le gouvernement à agir pour prévenir de futures catastrophes – Kelowna Capital News

Un rapport d’un comité sénatorial sur les inondations de 2021 en Colombie-Britannique indique que des mesures doivent être prises maintenant pour construire des infrastructures d’atténuation des inondations et gérer les eaux transfrontalières si la province veut éviter de futures catastrophes.

Le Comité sénatorial permanent de l’agriculture et des forêts a compilé les témoignages de 23 témoins et trois mémoires écrits dans son rapport publié jeudi 27 octobre, révélant l’impact des inondations, les lacunes de la réponse du gouvernement et les lacunes de la préparation aux situations d’urgence.

La sénatrice Paula Simons a déclaré que tout ce qu’ils avaient entendu suggérait que si l’argent n’était pas investi maintenant, les choses deviendraient beaucoup plus chères plus tard.

Ensemble, elle et le sénateur Robert Black ont ​​formulé trois recommandations : premièrement, que les gouvernements provincial et fédéral travaillent avec les municipalités et les Premières nations de la vallée du Fraser pour élaborer un plan de lutte contre les inondations, y compris l’amélioration des digues et la création d’un comité de travail; Deuxièmement, que le gouvernement fédéral veille à ce que tous ses programmes d’intervention et de soutien en cas de catastrophe soient exécutés de la manière la plus efficace possible, avec tout le financement et les ressources humaines nécessaires; Et troisièmement, que le gouvernement fédéral travaille avec les États-Unis à la gestion des eaux transfrontalières comme la rivière Nooksack.

La majorité des digues de la région ne retiendront pas les inondations

La modernisation des digues de la région a été soulignée dans le témoignage des témoins. Monica Mannerstrom, ingénieure principale en gestion des inondations pour Northwest Hydraulic Consultants Ltd., a déclaré au comité sénatorial que les digues sont loin de respecter les normes provinciales. Selon elle, « 87 % des digues du Lower Mainland étaient« dans un état moins que convenable » et 71 % des digues devaient « se rompre simplement par débordement » en cas d’inondation. »

Mannerstrom a en outre déclaré au comité que si le fleuve Fraser débordait à l’avenir, elle s’attend à ce que les dommages soient dix fois pires que ceux observés en novembre 2021.

Le coût de la mise à niveau des digues ne sera cependant pas bon marché. Le maire d’Abbotsford, Henry Braun, a déclaré que les options que sa ville avait définies en avril suggéraient un prix compris entre 2,5 et 2,8 milliards de dollars. Simons a déclaré qu’une partie de leurs recommandations chargeait les gouvernements de déterminer comment ces mises à niveau pouvaient être payées.

Les agriculteurs se sont sentis laissés pour compte

De nombreux témoins ont dit au comité sénatorial que les soutiens provinciaux et fédéraux offraient de l’aide, mais qu’ils mettaient trop de temps à les joindre. Jack Dewit, président de la BC Pork Producers’ Association, a déclaré que six mois après les inondations, beaucoup attendaient toujours de l’aide.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a estimé que plus de 1 000 fermes, 15 000 hectares de terres et 2,5 millions de têtes de bétail ont été touchés par les inondations. Les dommages aux seuls agriculteurs se sont élevés à 285 millions de dollars.

Dans ces cas, “il n’y a pas de temps pour la bureaucratie”, a déclaré Simons, s’exprimant jeudi. Elle et Black ont ​​déclaré que les agences de secours doivent rendre les applications aussi fluides que possible et que les gouvernements doivent s’assurer qu’ils disposent des ressources nécessaires pour fonctionner de manière transparente.

L’impact s’étend bien au-delà de la vallée du Fraser

Alors que les inondations de 2021 ont frappé le plus durement ceux de la vallée du Fraser, les impacts se sont étendus à toute la province et au-delà.

La vallée du Fraser est l’une des régions les plus fertiles du Canada et est responsable d’un approvisionnement important en viande, volaille et produits. Jason Lum, président du district régional de la vallée du Fraser, a déclaré au comité sénatorial que les fermes de la vallée du Fraser génèrent près de 40 % des recettes agricoles annuelles brutes de la province, bien qu’elles ne représentent que 2,4 % des terres agricoles de la Colombie-Britannique.

Lorsque la rivière atmosphérique a frappé en novembre dernier, non seulement des fermes ont été détruites, mais les principales voies de transport qui transportaient normalement des marchandises dans toute la province ont également été endommagées. Jeremy Dunn, directeur général de BC Dairy, a déclaré qu’un voyage de livraison qui prendrait normalement deux heures s’est soudainement transformé en 12 à 16 heures à la suite des inondations.

La région sera à nouveau inondée

Les sénateurs Simon et Black ont ​​déclaré que leurs témoins leur avaient clairement fait comprendre que de futures inondations sont garanties dans la région.

“Nous verrons cela se produire encore et encore et encore”, a déclaré Black.

Ils ont dit qu’ils espéraient que le gouvernement fédéral prendrait leurs recommandations au sérieux afin que, lorsque les eaux frapperont la vallée du Fraser à l’avenir, le niveau de dommages soit bien moindre.

“Nous voulons que les gens fassent attention”, a déclaré Simon.

