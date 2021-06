Le nouveau rapport très attendu du Pentagone sur les ovnis ouvrira une « boîte de Pandore » sur les extraterrestres, ont déclaré des chasseurs extraterrestres.

Les passionnés d’extraterrestres qui ont passé des décennies à chercher dans le ciel ont enfin le sentiment d’avoir été justifiés alors que le sujet traditionnellement marginal est entré dans le courant dominant.

Les chasseurs extraterrestres affirment que le prochain rapport sur les ovnis du Pentagone est une « justification » Crédit : Getty – Contributeur

Les services de renseignement américains compilent un dossier sur une série d’étranges rencontres entre l’armée américaine et les ovnis – qui devrait être publié le mois prochain.

Mutual UFO Network (MUFON) – une coalition de 600 chasseurs ET civils à travers les États-Unis – attend avec impatience le dossier qui aurait laissé la porte ouverte à une origine extraterrestre pour les rencontres.

L’ufologie a une riche histoire aux États-Unis – avec les premières observations signalées de soucoupes volantes, le tristement célèbre incident de Roswell et des rumeurs sur la zone 51.

Cependant, cette sous-culture s’écrase maintenant tête baissée dans ce qui est en train de devenir un débat sur la sécurité nationale au cœur de Washington DC.

Debbie Ziegelmeyer, la chef de chapitre du MUFON pour le Missouri, a déclaré au Telegraph : « C’est très excitant. Cela signifie que je ne suis plus aussi folle.

« Je pense que le Pentagone ouvre une boîte de Pandore. Ça va renverser, et ça va renverser gros. »

Les services de renseignement américains ont officiellement fermé le livre sur les phénomènes en 1969 à la conclusion du Projet Blue Book – qui déclarait qu’il n’y avait rien à voir concernant les ovnis.

Cependant, au cours des trois dernières années, il y a eu un brusque revirement alors que le Pentagone a pris la mesure sans précédent de confirmer trois superbes vidéos d’OVNI filmées par l’US Navy.

Les théories concurrentes sur les vidéos étranges continuent de faire rage – certaines ancrées sur Terre affirmant que les vidéos capturent des avions ou des drones militaires jamais vus auparavant, tandis que d’autres prétendent qu’elles montrent des engins d’un autre monde éventuellement pilotés par des extraterrestres.

D’autres cependant sont plus sceptiques et parfois même dédaigneux, affirmant que les vidéos bizarres peuvent être simplement des astuces de caméra, des phénomènes naturels ou même de purs canulars.

L’ufologie est un élément clé de la culture américaine avec des rumeurs et des légendes urbaines sur les incidents de Roswell et des lieux comme la zone 51 Crédit : Reuters

Le directeur exécutif du MUFON, David McDonald, 74 ans, ancien pilote, a déclaré : « J’espère qu’ils [the Pentagon] soyez clair avec ce rapport.

« J’ai toujours pensé qu’il y aurait une divulgation [about UFOs] mais je ne m’attendais pas à le voir de mon vivant. »

Il a ajouté: « Je mettrais en garde contre toute véritable bombe. Je m’attends à ce qu’ils se rabattent un peu sur » ne peut ni confirmer ni nier « . »

Le MUFON travaille en essayant de démystifier les observations en compilant une base de données de rapports d’objets dans le ciel – la plus grande du genre aux États-Unis.

Les observations les plus courantes sont des objets métalliques argentés et des boules de lumière – et tandis que le MUFON dit que 90 pour cent sont explicables, c’est le reste qui a leur intérêt.

Peter Davenport, qui dirige le National UFO Reporting Center dans l’État de Washington, dit qu’il reçoit des milliers d’appels de personnes signalant des objets dans le ciel sur sa hotline 24 heures sur 24.

Basé à partir d’un silo de missiles nucléaires souterrain, M. Davenport était prudent quant au prochain rapport – suggérant qu’il pourrait s’agir d’une dissimulation élaborée.

Capture d’écran de la vidéo étrange et inexpliquée ‘Tic Tac’ filmée par l’US Navy et publiée par le Pentagone

Une vidéo de l’US Navy intitulée ‘Go Fast’ qui montre un OVNI suivi Crédit : AFP

M. Davenport a déclaré: « Nous espérons tous que le gouvernement est franc avec ses citoyens.

« Mais je suis sceptique. Je ne suis pas exactement convaincu que le ministère de la Défense va être honnête. »

Il a ajouté : « S’ils [the military] n’ont pas compris que les extraterrestres visitent maintenant la planète, ils feraient mieux d’enlever leurs uniformes et de trouver une autre ligne de travail. «

Les chasseurs d’ovnis ont accusé les États-Unis d’imposer un « embargo de vérité » de 70 ans sur les étranges rencontres.

Et beaucoup espèrent que ce rapport sera un pas de plus vers une divulgation généralisée de ce qui se passe exactement.

Que se passe-t-il avec les ovnis aux États-Unis ? Les OVNIS sont passés des théories du complot marginales à un véritable débat sur la sécurité nationale aux États-Unis. L’année dernière, les responsables du Pentagone ont pris une mesure sans précédent pour confirmer un trio de vidéos remarquables qui montraient des rencontres américaines avec des ovnis. Le débat est toujours ouvert sur ce qu’étaient les phénomènes filmés – mais il a été clair pour tout le monde, quelque chose est dans le ciel. Peut-être le plus frappant était une vidéo connue sous le nom de « Tic Tac » – qui montrait un objet non identifié poursuivi par des avions de chasse. Les États-Unis ont également confirmé l’existence de l’Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP) – un programme du Pentagone mis en place pour étudier les ovnis avant d’être dissous en 2017. Cependant, il a été remplacé par l’UAP Task Force en juin 2020 après un vote de la commission du renseignement du Sénat américain. Les chefs de la défense ont depuis confirmé un certain nombre de fuites de vidéos et de photos d’OVNI qui ont été soumises à la Task Force pour enquête. Pourquoi cette soudaine ruée vers la transparence ? Aucun en dehors des ailes secrètes du gouvernement américain ne le sait actuellement avec certitude. Et comme un addendum à un projet de loi de secours Covid de 5 500 pages adopté en décembre, le bureau du directeur du renseignement national a reçu l’ordre de compiler un rapport sur les ovnis dans les 180 jours. L’ancien directeur du renseignement, John Ratcliffe, a laissé entendre que le rapport serait un gros problème – et nous sommes maintenant à un peu plus d’un mois de sa publication. Le délai de cinq mois s’est écoulé en juin, certains lobbyistes des ovnis affirmant qu’il pourrait s’agir du « moment le plus profond de l’histoire de l’humanité ».

Les responsables du renseignement américain ont reçu l’ordre de compiler un dossier pour le Congrès après qu’une rafale de vidéos filmées par le personnel de l’US Navy et de l’Air Force ait été divulguée dans la presse.

Des images étranges montrent des rencontres avec des objets qui semblent défier toute compréhension conventionnelle de la façon dont les avions se déplacent – la plus récente montrant 14 OVNIS envahissant l’USS Omaha en 2019.

Et des interventions extraordinaires ont été faites par d’anciens présidents tels que Barack Obama et Bill Clinton, qui ont tous deux laissé entendre qu’il y avait des choses dans le ciel qui ne peuvent pas être identifiées.

M. Obama a déclaré: « Ce qui est vrai, et je suis en fait sérieux ici, c’est qu’il y a des images et des enregistrements d’objets dans le ciel, que nous ne savons pas exactement ce qu’ils sont, nous ne pouvons pas expliquer comment ils se sont déplacés, leur trajectoire

« Ils n’avaient pas de schéma facilement explicable. Et donc, vous savez, je pense que les gens prennent toujours au sérieux d’essayer d’enquêter et de comprendre ce que c’est. »

Le Sun Online a précédemment parlé au député Tobias Ellwood, président du Comité spécial de la défense, qui nous a dit que le Royaume-Uni devrait également préparer un rapport comme les États-Unis.

Il a spéculé que l’engin pourrait être des drones avancés de Russie ou de Chine, notant le rythme extraordinaire des développements technologiques.

On s’attend à ce que le rapport du Pentagone soit publié avant ou vers le 25 juin.