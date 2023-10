Le rapport du House GOP décrit l’épuisement des patrouilles frontalières et l’augmentation de la traite des êtres humains sous la direction de Mayorkas

Un rapport du House Homeland Security Committee décrit les défis auxquels sont confrontés les forces de l’ordre américaines, les citoyens et les immigrants illégaux sous la direction du secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas.

Le rapport cite des informations de source ouverte pour illustrer une augmentation du trafic de fentanyl, de l’exploitation des enfants migrants, des suicides d’agents de patrouille frontalière et de l’augmentation de la criminalité résultant des politiques de Mayorkas.

« [T]Ces données ne sont qu’un instantané des horreurs perpétrées contre les Américains et les migrants, chaque jour sous ce secrétaire », indique le rapport.

Un nouveau rapport publié par les républicains de la commission de la sécurité intérieure de la Chambre des représentants décrit les conditions d’épuisement professionnel des agents de la patrouille frontalière américaine et une augmentation du trafic d’êtres humains, entre autres problèmes, le long de la frontière internationale entre les États-Unis et le Mexique, sous la direction de la sécurité intérieure. Secrétaire Alejandro Mayorkas.

Le rapport, publié mardi, est la troisième phase d’une longue enquête sur Mayorkas et sur le leadership plus large de l’administration Biden en matière de sécurité des frontières et d’immigration. En cinq sections, le rapport cite des informations de source ouverte pour affirmer que les agents de patrouille frontalière, les citoyens américains et les migrants étrangers en Amérique ont souffert à cause de « la décision politique froidement calculée de Mayorkas d’ouvrir la frontière ». (EN RELATION : Biden affirme que le mur frontalier ne fonctionne pas un jour après que son administrateur ait vanté une nouvelle construction)

« Alors que le peuple américain prend conscience des terribles conséquences de ces politiques, il doit se rappeler que ces données ne sont qu’un instantané des horreurs perpétrées contre les Américains et les migrants, chaque jour sous ce secrétaire », peut-on lire dans l’introduction du rapport.

Rapport – Les coûts dévastateurs des politiques d’ouverture des frontières du secrétaire du DHS, Alejandro Mayorkas par Fondation des nouvelles des appelants quotidiens sur Scribd

La première section du rapport décrit l’afflux de fentanyl du Mexique vers les États-Unis, qui, selon lui, serait dû à la contrebande des cartels de la drogue à travers la frontière terrestre. « [C]Les artels cherchent à tirer davantage parti de la frontière sud-ouest désormais poreuse. Jusqu’en août 2023, les agents de la patrouille frontalière avaient saisi environ 2 700 livres de fentanyl, dépassant déjà [Fiscal Year 2022] saisies totales, et presque le triple de celles de [Fiscal Year 2021]», lit-on dans le rapport.

« À mesure que les agents de la patrouille frontalière sont retirés des lignes pour traiter et libérer les étrangers illégaux vers l’intérieur, les cartels ont modifié leurs tactiques pour exploiter les vulnérabilités créées par le manque de personnel », indique également le rapport.

Une autre section se concentre sur les effets de l’augmentation de la migration illégale sur le personnel chargé de l’application des lois sur l’immigration, comme les agents de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) des États-Unis et les agents des douanes et de la protection des frontières (CBP) des États-Unis, qui comprennent la US Border Patrol (USBP). ). « [T]les hommes et les femmes du CBP et [ICE]ont eu les mains liées par les politiques radicales, absurdes et anti-application de Mayorkas », peut-on lire dans le rapport.

Le rapport détaille une augmentation des suicides parmi le personnel du CBP, avec 17 agents qui se sont suicidés en 2022, le nombre le plus élevé depuis plus d’une décennie. Il attribue ces cas au stress de leur travail et aux fortes situations émotionnelles auxquelles les agents du CBP et de l’USBP sont confrontés quotidiennement en raison de l’afflux croissant de migrants à travers la frontière, ainsi que du manque de soutien en matière de santé mentale.

« Les parents manquent 30 % de l’année, et [are] incapable de participer à de nombreuses fonctions familiales. … Les taux de divorce et de suicides sont endémiques au sein de l’agence », le rapport cite les commentaires d’un officier du CBP à l’inspecteur général du ministère de la Sécurité intérieure. « [W]En fait, nous recevons des appels téléphoniques d’agents qui tentent de faire déborder le vase, essayant de dire à mon mari qu’ils sont sur le point, qu’ils sont sur le point de se suicider », a déclaré Mayra Cantu, l’épouse d’un agent de l’USBP à Texas, dans une déclaration citée par le rapport.

La cinquième section du rapport, quant à elle, détaille « l’énorme aubaine pour les passeurs et les trafiquants d’êtres humains », selon laquelle les mineurs non accompagnés sont souvent placés avec des adultes sans lien de parenté, afin de garantir que les adultes soient admis aux États-Unis dans le cadre d’une politique de regroupement familial, une pratique connue comme « recyclage ».

« Lorsque ces mineurs arrivent à la frontière, le nombre historique d’étrangers illégaux traversant la frontière fait qu’il est presque impossible pour les responsables du CBP de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’ils ne font pas l’objet d’un trafic », peut-on lire.

Les républicains de la Chambre ont attaqué à plusieurs reprises Mayorkas pour la politique de sécurité des frontières de l’administration Biden, arguant que la suppression des restrictions de l’administration Trump sur l’immigration clandestine avait contribué aux problèmes qu’ils ont décrits. Quatre membres ont introduit des articles distincts de mise en accusation contre Mayorkas, bien qu’aucun n’ait reçu de vote à la Chambre et qu’aucune enquête de mise en accusation n’ait été ouverte.

Les deux premiers rapports du comité, publiés le 19 juillet et 7 septembredécrivent les risques pour la sécurité nationale d’une frontière poreuse.

Le ministère de la Sécurité intérieure n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

