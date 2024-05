Le rapport du département d’État américain absoutant Israël de l’aide à Gaza est faux, déclare un ancien responsable | Guerre Israël-Gaza

Guerre Israël-Gaza Stacy Gilbert, qui a quitté son poste de conseillère principale mardi, affirme que le rapport va à l’encontre du consensus des experts jeu. 30 mai 2024 14h23 HAE

UN rapport du département d’état plus tôt ce mois-ci exonérer Israël de toute responsabilité dans le blocage des flux d’aide humanitaire vers Gaza était « manifestement faux » et allait à l’encontre du consensus des experts du département, selon un ancien haut responsable américain qui a démissionné cette semaine.

Stacy Gilbert a quitté mardi son poste de conseillère civile et militaire principale au bureau de la population, des réfugiés et des migrations du département d’État. Elle avait été l’un des experts en la matière du ministère qui a rédigé le rapport mandaté par le mémorandum sur la sécurité nationale 20 (NSM-20) et publié le 10 mai.

Le rapport NSM-20 a estimé qu’il était « raisonnable d’évaluer » qu’Israël avait utilisé les armes américaines d’une manière « incompatible » avec le droit international humanitaire, mais qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves concrètes pour lier des armes spécifiques fournies par les États-Unis à des violations.

De manière encore plus controversée, le rapport indique que le département d’État n’a pas « actuellement évalué que le gouvernement israélien interdisait ou restreignait de toute autre manière le transport ou la livraison de l’aide humanitaire américaine » à Gaza.

Il s’agissait d’un jugement aux enjeux élevés car, en vertu d’une clause du Foreign Assistance Act, les États-Unis seraient obligés de réduire leurs ventes d’armes et leur aide à la sécurité à tout pays qui aurait bloqué l’acheminement de l’aide américaine.

Gilbert, un vétéran du département d’État depuis 20 ans qui a travaillé dans plusieurs zones de guerre, a déclaré que la conclusion du rapport allait à l’encontre de l’opinion majoritaire des experts du département d’État consultés sur le rapport.

Elle a déclaré qu’il y avait un consensus général sur le fait que même si d’autres facteurs entravent le flux de l’aide vers Gaza à un moment où la famine commence à s’emparer de ses 2,3 millions d’habitants – comme le manque de sécurité causé par le Hamas, les opérations militaires israéliennes et le désespoir des habitants. Palestiniens à trouver de la nourriture – il était clair qu’Israël jouait un rôle en limitant la quantité de nourriture et de fournitures médicales traversant la frontière avec Gaza.

« Il existe un consensus au sein de la communauté humanitaire à ce sujet. C’est absolument l’opinion des experts en matière humanitaire du département d’État, et pas seulement de mon bureau – des gens qui examinent la question au sein de la communauté du renseignement et d’autres bureaux. J’aurais beaucoup de mal à penser à quelqu’un qui a dit [Israeli obstruction] ce n’est pas un problème », a déclaré Gilbert. « C’est pourquoi je m’oppose à ce rapport affirmant qu’Israël ne bloque pas l’aide humanitaire. C’est manifestement faux.

Gilbert était l’un des experts consultés lors de la rédaction du rapport NSM-20, mais elle a déclaré que celui-ci leur avait été retiré alors qu’il approchait de son achèvement.

« Fin avril, les experts en la matière ont été retirés du rapport et on nous a dit qu’il serait édité à un niveau supérieur. Je ne savais donc pas ce qu’il y avait dans le rapport jusqu’à sa publication », a-t-elle déclaré. « Mais lorsque le rapport est sorti, tard dans l’après-midi du vendredi, [on 10 May], je l’ai lu et j’ai dû le relire. J’ai dû retourner imprimer cette section et la lire, parce que je ne pouvais pas croire qu’elle disait si clairement que nous estimons qu’Israël ne bloque pas l’aide humanitaire.

« Deux heures après sa sortie, j’ai envoyé un e-mail à mon front office et à l’équipe qui travaille là-dessus, disant que je démissionnerai à cause de cela », a déclaré Gilbert.

Gilbert était l’un des deux responsables américains à démissionner cette semaine en raison de la politique de l’administration Biden à Gaza. Alexander Smith, un employé de l’Agence américaine pour le développement international (USAid), qui a démissionné lundi, a déclaré qu’il avait eu le choix entre sa démission et son licenciement après avoir préparé une présentation sur la mortalité maternelle et infantile chez les Palestiniens, qui a été annulée à la dernière minute. par les dirigeants de l’USAid la semaine dernière.

Smith, conseiller principal en matière de genre, de santé maternelle, de santé infantile et de nutrition, a choisi de démissionner lundi après quatre ans à l’USAid. Dans sa lettre de démission adressée à la directrice de l’agence, Samantha Power, il s’est plaint des incohérences dans l’approche de l’USAid envers les différents pays et les crises humanitaires, ainsi que du traitement général réservé aux Palestiniens.

« Je ne peux pas faire mon travail dans un environnement dans lequel certaines personnes ne peuvent pas être reconnues comme pleinement humaines, ou dans lequel les principes de genre et de droits de l’homme s’appliquent à certaines mais pas à d’autres, en fonction de leur race », a-t-il écrit.

Smith et Gilbert portent à neuf le nombre total de responsables de l’administration Biden qui ont publiquement démissionné en raison de la politique américaine à l’égard de Gaza, bien que Josh Paul, le premier responsable à démissionner, ait déclaré qu’au moins deux douzaines d’autres étaient partis tranquillement, sans déclaration publique.

« Je suis conscient que d’autres démissions sont attendues dans un avenir proche de la part de responsables partageant les mêmes préoccupations dans leurs propres domaines de travail », a déclaré Paul, aujourd’hui conseiller principal chez Dawn, un groupe défendant la démocratie et les droits de l’homme au Moyen-Orient et au Moyen-Orient. Afrique du Nord.

Ces démissions surviennent alors que la famine s’étend à Gaza, avec seulement un filet d’aide humanitaire arrivant par les points de passage terrestres contrôlés par Israël, et le effondrement d’une jetée fabriquée aux États-Unis destinée aux livraisons de nourrituregravement endommagé par une tempête méditerranéenne en début de semaine.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son cabinet de guerre ont défié Biden en poursuivant une offensive sur la ville la plus au sud de Gaza, Rafah, où plus d’un million de Palestiniens avaient cherché refuge contre l’assaut israélien. Plus de 900 000 d’entre eux ont été contraints de fuir les bombardements ces dernières semaines.