Le rapport du comité indique que près de 400 agents sont sur les lieux de la fusillade à Uvalde

Oui, tu l’as bien lu. QUATRE CENTS.

*soupir*

Il semble qu’à chaque fois qu’il y a une nouvelle mise à jour sur la fusillade de masse dévastatrice à Uvalde, au Texas, c’est une mise à jour qui illustre l’absolue naïveté des forces de l’ordre.

Selon le Tribune du Texas, une enquête sur la fusillade a révélé que les policiers d’Uvalde n’étaient pas les seuls à se tenir devant l’école élémentaire Robb tandis que Salvador Ramos, 18 ans, tuait impitoyablement 19 enfants et deux adultes. En fait, il y avait presque 400 (367 pour être exact) les agents de la loi n’ont pas agi pendant plus d’une heure ce jour-là, et l’écrasante majorité de ces agents étaient des policiers d’État et fédéraux. 149 étaient des agents de la US Border Patrol et 91 autres étaient des policiers d’État.

De la tribune :

Le gros point à retenir ici est que des centaines d’officiers formés n’ont pas réussi à abattre un tireur amateur parce qu’ils étaient trop lâches, trop effrayés pour briser la chaîne de commandement ou trop désorganisés pour donner des ordres qui auraient probablement sauvé des vies. Et malgré toute la chaleur bien méritée que les autorités locales ont subie, il n’en reste pas moins que seuls 25 agents sur les lieux étaient des policiers d’Uvalde et seulement 16 étaient des adjoints du shérif d’Uvalde.

“Ces responsables locaux n’étaient pas les seuls à être censés fournir le leadership nécessaire pendant cette tragédie”, indique le rapport. “Des centaines d’intervenants de nombreux organismes d’application de la loi – dont beaucoup étaient mieux formés et mieux équipés que la police du district scolaire – sont rapidement arrivés sur les lieux.”

Le rapport a également noté que cette légion d’officiers répondants “n’a pas donné la priorité au sauvetage de la vie de victimes innocentes plutôt qu’à leur propre sécurité”, ce qui ne devrait surprendre personne venant d’une culture de flics qui utilisent “J’avais peur pour ma vie” comme une béquille pour répondre des fusillades de Noirs non armés.

« À la base, le rapport du comité fait écho aux critiques formulées précédemment par des experts en tactiques policières : au lieu de suivre la doctrine développée après le massacre de Columbine High School en 1999, qui dicte que les officiers affrontent immédiatement les tireurs actifs, la police de Robb Elementary s’est retirée après avoir essuyé des tirs. puis j’ai attendu la sauvegarde », a rapporté le Tribune

Le rapport a également noté que les officiers interrogés par le comité n’avaient aucune idée de qui commandait ou supposaient que le chef de la police du district scolaire indépendant d’Uvalde Consolidated Pete Arredondo était aux commandes tandis qu’Arredondo racontait Le Texas Tribune en juin il ne se considérait pas comme le commandant alors qu’il était l’un des premiers intervenants à entrer dans l’école. Il a dit qu’il supposait qu’un autre officier à l’extérieur de cette école assumerait le rôle de commandant.

Il semble vraiment que, pendant que des enfants étaient assassinés à l’intérieur de l’école, un groupe de flics se tenait là pour jouer à un jeu de “patates chaudes” sur qui va être en charge. En fait, Arredondo aurait co-écrit le plan d’intervention actif des tireurs du district scolaire, qui stipule littéralement que le chef “devenez la personne qui contrôle les efforts de tous les forces de l’ordre et des premiers intervenants qui arrivent sur les lieux.”

“Dans cette crise, aucun intervenant n’a pris l’initiative d’établir un poste de commandement d’incident”, a écrit le comité. «Malgré une atmosphère de chaos évidente, les officiers supérieurs des autres agences d’intervention n’ont pas approché le chef de la police du CISD d’Uvalde ou toute autre personne perçue comme étant aux commandes pour souligner l’absence et la nécessité d’un poste de commandement, ou pour offrir ce spécifique. assistance.”

Donc, fondamentalement, renvoyer la balle était une plus grande priorité que de sauver des vies. C’est juste une putain de honte tout autour.