Le rapport du comité du 6 janvier nomme Kenneth Chesebro comme architecte du faux complot électoral de Trump

Le comité restreint de la Chambre chargé d’enquêter sur l’émeute du 6 janvier au Capitole a révélé l’identité de l’allié de Donald Trump accusé d’être l’architecte du faux complot électoral.

Kenneth Chesebro, un avocat peu connu, aurait dirigé le stratagème visant à implanter de faux électeurs dans sept États où le président Joe Biden avait remporté l’élection présidentielle de 2020, selon le rapport explosif du comité.

Le complot impliquait ces faux électeurs votant dans un collège électoral en faveur de M. Trump sur la base de fausses affirmations selon lesquelles le vice-président de l’époque, Mike Pence, pourrait “jeter” les votes d’électeurs légitimes votant la volonté du peuple en faveur de M. Biden. 6 janvier.

Le rapport accablant du comité de la Chambre, publié jeudi, a détaillé des informations supplémentaires sur le complot et les principaux acteurs derrière celui-ci.

Le rapport indique que le discours de M. Trump à l’Ellipse le 6 janvier 2021 appelant ses partisans à marcher vers le Capitole et à exiger que le Congrès compte ce qu’il a décrit à tort comme des électeurs “légalement désignés” n’était pas “improvisé”.

Au lieu de cela, c’était “l’aboutissement d’un programme soigneusement planifié de plusieurs semaines”.

Le rapport indique que M. Trump a “supervisé” le plan visant à proposer les faux électeurs dans les États du champ de bataille de l’Arizona, de la Géorgie, du Michigan, du Nevada, du Nouveau-Mexique, de la Pennsylvanie et du Wisconsin.

Dans le cadre de ce programme, M. Trump “a dirigé la sensibilisation auprès de nombreux responsables dans des États qu’il a perdus mais qui avaient des législatures dirigées par le GOP, notamment au Michigan, en Pennsylvanie, en Géorgie et en Arizona”.

Le complot impliquait également l’avocat et ancien maire de New York Rudy Giuliani, le chef de cabinet de M. Trump, Mark Meadows, et à certains moments a été aidé par la présidente du Comité national républicain Ronna McDaniel, des membres du Congrès et des dirigeants républicains des sept États – dont certains ne savaient pas exactement ce qu’on leur demandait de faire, indique le rapport.

Cependant, c’est M. Chesebro que le panel a désigné comme le chef de file du complot – et non l’avocat John Eastman qui a tristement créé un guide étape par étape expliquant comment il prétendait que M. Pence pourrait annuler l’élection.

« Le faux plan électoral est issu d’une série de mémorandums juridiques rédigés par un conseiller juridique extérieur à la campagne Trump : Kenneth Chesebro », indique le rapport.

«Bien que John Eastman ait joué un rôle plus important en conseillant le président Trump dans les jours qui ont immédiatement précédé le 6 janvier, Chesebro – un avocat basé à Boston et à New York recruté pour aider la campagne Trump en tant que conseiller juridique bénévole – a joué un rôle central dans la création de le plan.”

Le rapport a révélé les détails des notes envoyées par M. Chesebro les 18 novembre, 9 décembre et 13 décembre qui, selon lui, “ont jeté les bases du plan”.

Dans le premier mémo, M. Chesebro a suggéré que la nomination de faux électeurs serait un moyen de faire gagner du temps à M. Trump pour lutter contre le résultat des élections, révèle le rapport.

Dans la deuxième note du 9 décembre, M. Chesebro précise « que l’objectif était de faire agir le Congrès sur les faux votes électoraux ».

Le rapport du 6 janvier décrivant les résultats de l’enquête de longue haleine (Copyright 2022 The Associated Press. Tous droits réservés.)

Le troisième e-mail – envoyé à M. Giuliani un jour avant la rencontre des faux électeurs le 14 décembre – M. Chesebro a faussement suggéré que M. Pence pourrait « rejeter les votes électoraux réels de l’ancien vice-président Biden pour tout État où la campagne Trump a organisé de faux électeurs, simplement » parce qu’il y a deux listes de votes », indique le rapport.

Le rapport souligne que “bien sûr, il n’y a jamais eu deux listes de votes électoraux” car les votes des faux électeurs étaient exactement cela : des faux.

Les détails du complot ne sont que quelques-unes des révélations explosives à paraître dans le rapport du comité restreint de la Chambre de 845 pages, qui marque l’aboutissement d’une enquête de 17 mois sur les événements qui ont précédé et inclus le 6 janvier 2021.

Dans le rapport, le panel indique que M. Trump et ses alliés se sont livrés à au moins 200 actes pour tenter d’annuler l’élection présidentielle de 2020 au cours des deux mois entre les élections de novembre 2020 et le jour de l’émeute du Capitole.

Il conclut que M. Trump a agi illégalement en prenant part à une «conspiration en plusieurs parties» pour annuler les résultats des élections, en rejetant fermement sur ses épaules la responsabilité de ce qui s’est passé ce jour-là.

“Cette preuve a conduit à une conclusion primordiale et directe : la cause centrale du 6 janvier était un homme, l’ancien président Donald Trump, que beaucoup d’autres ont suivi”, indique le rapport.

“Aucun des événements du 6 janvier ne se serait produit sans lui.”

Outre les actions de M. Trump et de son entourage à l’approche du 6 janvier, le rapport fournit également de nouveaux détails sur la journée elle-même – et le refus de l’ancien président d’essayer d’arrêter l’insurrection.

Lorsque ses partisans ont fait irruption dans le Capitole, M. Trump l’a regardé à la télévision et “n’a pas contacté un seul haut responsable de la sécurité nationale pendant la journée”.

“Pas au Pentagone, ni au Département de la sécurité intérieure, au Département de la justice, au FBI, au Département de police du Capitole ou au bureau du maire de DC”, indique le rapport, ajoutant qu’il n’a même pas essayé de contacter M. Pence. pour voir s’il était en sécurité.

En l’absence d’action de la part du chef de l’État, le rapport a révélé que le commandant de la Garde nationale de DC envisageait “fortement” d’aller de l’avant et d’envoyer des troupes au Capitole américain sans attendre l’approbation.

À la suite des actions de l’ancien président, le panel recommande que M. Trump – qui vient d’annoncer le mois dernier sa course à la Maison Blanche en 2024 – ne puisse plus jamais entrer en fonction.

Le rapport souligne une partie de la Constitution américaine qui stipule qu’un individu qui a prêté serment de soutenir la Constitution mais qui s’est « engagé dans une insurrection » ou a apporté « une aide ou un réconfort aux ennemis de la Constitution » peut être disqualifié pour prendre ses fonctions. .

Le panel émet également un grave avertissement sur l’avenir de l’Amérique si M. Trump et son entourage ne sont pas tenus responsables de leur rôle dans l’insurrection.

“Dans le jugement du Comité, sur la base de toutes les preuves développées, le président Trump croyait alors, et continue de croire maintenant, qu’il est au-dessus de la loi, non lié par notre Constitution et ses contrôles explicites sur l’autorité présidentielle. Cette récente déclaration de Trump ne fait qu’accroître notre inquiétude quant à la responsabilité », indique le rapport.

« Si le président Trump et les associés qui l’ont aidé à renverser le résultat légal des élections de 2020 ne sont finalement pas tenus responsables en vertu de la loi, leur comportement pourrait devenir un précédent et une invitation au danger pour les futures élections.

« Un échec à les tenir responsables maintenant pourrait finalement conduire à de futurs efforts illégaux pour annuler nos élections, menaçant ainsi la sécurité et la viabilité de notre République. »

M. Trump a réagi avec fureur au rapport, s’adressant à sa plateforme Truth Social dès sa publication pour qualifier à nouveau l’enquête de “chasse aux sorcières”.

«Le rapport très partisan du comité de désélection omet délibérément de mentionner l’échec de Pelosi à tenir compte de ma recommandation d’utiliser des troupes à DC, de montrer les mots« pacifiquement et patriotiquement »que j’ai utilisés, ou d’étudier la raison de la manifestation, la fraude électorale. CHASSE AUX SORCIÈRES!” il a écrit.

Le panel a fait des renvois criminels au DOJ, appelant M. Trump à faire face à quatre accusations criminelles pour son rôle présumé dans l’insurrection.

Les accusations sont les suivantes : obstruction à une procédure officielle du gouvernement des États-Unis, complot en vue de frauder les États-Unis, complot en vue de faire une fausse déclaration et incitation, assistance ou aide et réconfort à une insurrection.

Il appartiendra désormais au DOJ de décider d’engager ou non des poursuites pénales.