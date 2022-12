Le rapport du comité du 6 janvier ferait une parfaite lecture de cellule de prison pour Donald Trump

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Certains essaieront de rejeter sa valeur – et certains l’ont déjà fait.

Le grognement le plus notable est venu, sans grande surprise, de l’homme à propos duquel tout le rapport du 6 janvier et son enquête à l’appui concernent : Donald J Trump.

«Le FBI a utilisé Twitter et Facebook pour matraquer l’élection de 2020 à Biden. Rien de négatif ne pouvait être dit à son sujet, en particulier en ce qui concerne Hunter’s Laptop From Hell, et SEULEMENT du négatif pouvait être dit à mon sujet », a-t-il écrit dans l’un des nombreux articles sur Truth Social. “Ils étaient illégalement après” Trump “à un niveau de férocité, de haine et oui, de désespoir, qui n’a jamais été vu dans notre pays auparavant.”

De nombreux partisans de Trump seront d’accord avec lui. Certains d’entre eux pourraient au passage prendre note de la publication du rapport et passer à autre chose. D’autres l’ignoreront complètement, persuadés par Trump qu’il est biaisé et biaisé – tout comme ils continuent de croire, à tort, que les élections de 2020 ont été truquées.

Pour d’autres, pour ceux qui sont déjà convaincus de la culpabilité de Trump – et surtout ceux qui ont l’esprit ouvert – le rapport du comité du 6 janvier vaudra la peine de prendre le temps de s’asseoir et de le lire. À tout le moins, ces personnes voudront se familiariser avec ses principales conclusions.

Curieusement, même pour ceux d’entre nous qui ont suivi d’un œil attentif et d’une oreille attentive les travaux du comité, ses nombreuses audiences et ses nombreux témoins, l’arrivée du rapport est à la fois familière et tout à fait choquante.

Oui, nous savions que l’ancien président était impliqué dans un effort plus fou que fantaisiste pour conserver le pouvoir. Nous savions que cet effort impliquait d’intimider les responsables électoraux pour « trouver » des votes qui n’existaient pas ; une série de poursuites devant les tribunaux fédéraux (qui ont été sommairement rejetées); et un stratagème ourdi par un professeur de droit peu connu, John Eastman, pour utiliser une lecture obtuse de la Constitution américaine pour que les États pro-Trump envoient leurs propres électeurs à DC, et pour que le vice-président supervise un tel processus. Si seulement il avait le courage de le faire.

Nous savions aussi que la manifestation la plus frappante et la plus violente de cela s’est produite le 6 janvier même, lorsque Trump s’est adressé à des partisans près de la Maison Blanche, les a enflammés avec des mots sur la nécessité de “se battre comme l’enfer”, puis les a envoyés faire son bataille.

Nous savions tout cela. Et pourtant, lire le rapport de 814 pages, ou son résumé exécutif, avec 11 recommandations sur la manière de «renforcer» les institutions de la nation, est toujours un choc.

“La cause centrale du 6 janvier était un homme, l’ancien président Donald Trump, que beaucoup d’autres ont suivi”, indique le rapport. “Aucun des événements du 6 janvier ne se serait produit sans lui.”

Un aspect extrêmement puissant du rapport – quelque chose qui a été repris dans les 10 audiences elles-mêmes – est que les mots que nous entendons ne sont pas ceux de Joe Biden ou de Nancy Pelosi, ou de toute autre figure que les républicains pourraient facilement rejeter comme partiale. Au contraire, il est composé de personnes du propre cercle de Trump : ses propres avocats, ses propres agents des services secrets. Cela nous permet également d’entendre les voix des partisans de Trump, des gens qui croient tellement aux mensonges qu’il a commis qu’ils se rendraient à Washington DC et aideraient à prendre d’assaut le Capitole américain.

Mike Pence dit que les accusations du 6 janvier seraient « terriblement conflictuelles »

L’un d’eux est Graydon Young, qui a témoigné contre Stewart Rhodes et d’autres membres de la milice Oath Keepers. Young, 54 ans, de Floride, était également membre de la milice et est entré au Capitole après avoir été “vraiment excité” en regardant les affirmations sur les “élections volées” sur Facebook.

“Malheureusement pour moi, à l’époque, cela signifiait que je le ressentais comme un moment de l’histoire de type Bastille, où dans la Révolution française, c’était ce grand tournant”, a déclaré Young, qui a plaidé coupable à des accusations de complot. Comité. “C’était exaltant. J’avais l’impression que j’allais être une partie importante ou une partie intégrante de ce qui se passait.

Un autre aspect frappant du rapport est qu’il expose combien d’autres ont été, pendant plusieurs semaines, impliqués dans une plus ou moins grande mesure dans le soutien aux efforts visant à annuler les élections de 2020. Cela inclut les soi-disant «adultes» dans la pièce, comme Mark Meadows et Mike Pence. Cela donne à réfléchir de considérer que même après les violences du 6 janvier, 147 républicains – dont Ted Cruz et Kevin McCarthy – ont voté pour rejeter la victoire de Biden. C’est un choc de penser que deux ans après cette journée de violence et de chaos, Trump reste le favori des républicains pour être le prochain candidat présidentiel du parti.

Le comité fait quatre renvois criminels pour Trump, demandant que ses conclusions fassent l’objet d’une enquête parallèlement à l’enquête déjà menée par le procureur spécial nommé par le ministère de la Justice, Jack Smith. Cela ne s’est jamais produit auparavant.

En temps ordinaire, il serait incroyablement difficile pour le DoJ de porter des accusations contre un ancien président, en particulier un candidat cherchant à reprendre la Maison Blanche. La plupart rejetteraient rapidement toute entreprise comme une attaque politique. Pourtant, étant donné que nous sommes entrés dans des temps sans précédent, une telle décision ne semble plus impossible.

C’est probablement un fantasme démocrate trop loin que Trump finisse par lire ce rapport dans sa cellule de prison. D’un autre côté, s’il le fait, il y a beaucoup à lire.