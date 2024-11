Le rapport du College Board montre que les frais de scolarité dans la plupart des collèges sont en baisse

Contrairement à tout ce que vous avez entendu sur l’enseignement supérieur, le coût des études universitaires diminue lentement. Alors que les augmentations vertigineuses du prix des autocollants dans les meilleures écoles ont fait la une des journaux et déclenché une cacophonie de grognements sur « l’état des choses », le prix réel que les étudiants paient pour obtenir un baccalauréat a descendu au cours de la dernière décennie, selon un rapport publié la semaine dernière par le College Board.

Les chiffres : Une fois pris en compte l’inflation et les bourses accordées aux étudiants, le coût net moyen des frais de scolarité et des frais pour un étudiant de première année inscrit dans une université publique de quatre ans était de 2 480 $ pour l’année scolaire 2024-2025, soit une baisse de 40 % par rapport à 4 140 $ en 2014. –2015.

Environ la moitié des étudiants ayant obtenu leur diplôme l’année dernière ont obtenu leur diplôme sans dette, contre les deux cinquièmes des diplômés en 2013.

Les frais de scolarité dans les écoles privées ont diminué de 12 % au cours de la dernière décennie.

Le prix net moyen d’une année d’aide post-financière dans un collège privé était d’environ 16 510 dollars cette année, contre 18 680 dollars au cours de l’année scolaire commençant en 2014.

Ce qui s’est passé? Alors que de plus en plus d’universités se disputent un bassin plus restreint d’étudiants potentiels, les écoles ont été contraintes de réduire les frais de scolarité. L’augmentation des financements étatiques et fédéraux destinés aux universités après la crise financière de 2008 n’a pas non plus nui. De plus, de nombreux collèges ont bénéficié d’une augmentation de fonds supplémentaire pendant l’ère Covid.

Ce n’est toujours pas bon marché

Dans un effort pour éviter de ressembler à Lucille Bluth mème bananeil est important de noter que oui, l’université reste chère. Pour chaque tranche de 1 000 dollars dépensés par les ménages américains l’année dernière, 12 dollars ont été consacrés uniquement aux frais de scolarité, selon une analyse du Bureau of Labor Statistics. Et ces coûts n’incluent pas le logement et les repas ni les coûts cachés comme les manuels scolaires.

Conclusion : Le rapport est un rayon de lumière (faible et peut-être vacillant) dans le sombre récit de l’enseignement supérieur inabordable.—MM