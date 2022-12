Le rapport du 6 janvier est le manuscrit le plus recherché dans l’édition

Les éditeurs ont fait ce qu’ils pouvaient à l’avance, notamment en commandant les présentations à d’éminents journalistes et politiciens qui distingueront leurs différentes versions. L’édition de Random House a un avant-propos du représentant Adam Schiff, un démocrate de Californie et président du comité spécial permanent de la Chambre sur le renseignement. Macmillan’s présente une introduction de David Remnick, rédacteur en chef du magazine The New Yorker, et une postface du représentant Jamie Raskin, démocrate du Maryland et membre du comité restreint de la Chambre du 6 janvier. L’édition de Hachette comprend des reportages et des analyses du personnel du New York Times.

En extrapolant à partir de la présentation dramatique faite par le comité de la Chambre lors de ses audiences télévisées, qui ont été regardées par des dizaines de millions de téléspectateurs, les éditeurs espèrent que le rapport du 6 janvier présentera un récit convaincant – plus un tourne-page qu’un document légaliste – et s’adresser à un large public. Après une enquête de 18 mois, le Comité a accusé le 19 décembre l’ancien président Donald J. Trump d’incitation à l’insurrection, de complot en vue de frauder les États-Unis, d’entrave à une loi du Congrès et d’un autre crime fédéral, le renvoyant au ministère de la Justice pour poursuites éventuelles.

« Le comité a fait un travail magnifique lors des audiences publiques; ils étaient vraiment captivants, ils avaient un sens de la narration sur la façon de mettre en place un récit plus large », a déclaré Dennis Johnson, co-fondateur de l’éditeur indépendant Melville House. “Cela parle bien de leur capacité à assembler le récit plus large dans le texte.”

Plusieurs éditeurs visent à ce que le livre électronique soit prêt en quelques jours et les premières éditions imprimées disponibles dans environ une semaine ; d’autres prévoient des sorties début janvier, espérant que la publication coïncidera avec l’anniversaire de l’attaque du Capitole.

Pour les éditeurs, qui planifient généralement leurs livres des années à l’avance, ces titres rapidement commercialisés peuvent être décourageants sur le plan logistique. La plupart d’entre eux ont déjà créé leurs couvertures, acheté du papier et édité les introductions en attendant le rapport complet. Vient ensuite une tâche banale : actualiser à plusieurs reprises le site Web de la commission pour obtenir le rapport en main.