Le rapport du 6 janvier blâme Trump et vise à empêcher le retour au pouvoir

WASHINGTON (AP) – Un rapport final massif publié par le comité de la Chambre le 6 janvier tard jeudi rejette la responsabilité de l’insurrection du Capitole de 2021 sur une seule personne: l’ancien président Donald Trump.

Le document dense de 814 pages détaille les conclusions de l’enquête de 18 mois du panel, s’appuyant sur plus de 1 000 entretiens avec des témoins et plus d’un million de pages de documents sources. Le comité a découvert une «conspiration en plusieurs parties» orchestrée par Trump et ses alliés les plus proches, le tout dans le but d’annuler sa défaite électorale de 2020.

En exposant les détails extraordinaires – sa pression sur les États, les fonctionnaires fédéraux et le vice-président Mike Pence – le comité de sept démocrates et de deux républicains dit qu’il essaie d’empêcher que quelque chose de similaire ne se reproduise.

Le panel vise également à empêcher Trump, qui se présente à nouveau à la présidence, de ne jamais revenir au pouvoir. Entre autres recommandations, le panel suggère que le Congrès envisage de l’exclure ainsi que d’autres personnes qui l’ont aidé du bureau fédéral pour son rôle dans l’insurrection, au cours de laquelle une foule violente de ses partisans a pris d’assaut le Capitole et interrompu la certification de la victoire du président Joe Biden.

“Notre pays est allé trop loin pour permettre à un président défait de se transformer en tyran prospère en renversant nos institutions démocratiques, en fomentant la violence et, comme je l’ai vu, en ouvrant la porte à ceux de notre pays dont la haine et le fanatisme menacent l’égalité et justice pour tous les Américains », a écrit le président du comité, le représentant démocrate Bennie Thompson du Mississippi, dans une préface au rapport.

Un aperçu des résultats et de la suite :

‘UN HOMME’ À BLAMER

Le rapport retrace les mensonges de Trump sur la fraude électorale généralisée à des conversations avec certains de ses alliés avant le jour du scrutin, preuve que son plan était «prémédité», selon le comité. Après avoir exécuté ce plan en remettant en question les résultats légitimes le soir des élections – «Franchement, nous avons gagné cette élection», a-t-il déclaré aux caméras de télévision – il a délibérément diffusé de fausses allégations de fraude.

De nombreux conseillers de Trump à la Maison Blanche lui ont dit que les mensonges n’étaient pas vrais, selon plusieurs entretiens avec le comité, et sa campagne a perdu une série de poursuites contestant les résultats. Mais l’ancien président n’a pas hésité.

“Donald Trump n’était pas un consommateur passif de ces mensonges”, a écrit le comité. “Il les a activement propagés.”

Les fausses déclarations “ont provoqué la violence de ses partisans le 6 janvier”, a écrit le comité. Trump les a convoqués à Washington et leur a demandé dans un discours enflammé de marcher vers le Capitole même si certains “étaient en colère et certains étaient armés”.

Et après le début de la violence, Trump a attendu des heures pour leur dire d’arrêter. C’était un “manquement au devoir”, a déclaré le comité.

PRESSION SUR LES ÉTATS

Alors qu’il perdait devant les tribunaux, Trump “s’est concentré” sur les principaux États du champ de bataille que Biden avait gagnés et s’est appuyé sur les responsables de l’État du GOP pour annuler la volonté de leurs électeurs. Le plan était de grande envergure, selon le comité, allant de la pression sur les législatures des États et les responsables électoraux à la création de fausses listes d’électeurs. Le panel a obtenu des courriels et des documents montrant des discussions au sein de la Maison Blanche et avec des conseillers extérieurs sur la façon dont un tel système pourrait fonctionner.

La tentative la plus étonnante de faire pression sur un responsable de l’État a peut-être été le remarquable appel téléphonique de Trump le 2 janvier 2021 avec le secrétaire d’État géorgien, Brad Raffensperger, dans lequel il lui a demandé de “trouver” des votes. Raffensperger n’a pas obtempéré.

Après s’être entretenu avec des responsables électoraux de plusieurs États, le comité a déclaré que l’appel de la Géorgie était «un élément d’un effort plus vaste et plus complet – en grande partie invisible et inconnu du grand public – pour annuler les votes exprimés par des millions de citoyens américains à travers plusieurs états ».

Le panel a évalué que Trump et son entourage se sont livrés à “au moins 200 actes apparents de sensibilisation publique ou privée” aux responsables de l’État entre l’élection et l’insurrection. Dans le même temps, le président tentait de convaincre les responsables du ministère de la Justice de suivre son plan.

“Si suffisamment de responsables de l’État avaient accepté le complot du président Trump, sa tentative de rester au pouvoir aurait peut-être fonctionné”, a écrit le comité. “Il est heureux qu’une masse critique de fonctionnaires honorables ait résisté à la pression du président Trump pour participer à ce programme.”

LA VIE DE PENCE EN DANGER

Alors que Trump poussait agressivement Mike Pence à s’opposer illégalement à la certification par le Congrès de la victoire de Biden alors qu’il présidait la session conjointe du Congrès, la vie du vice-président était de plus en plus en danger, a constaté le comité.

À 8 h 17 le 6 janvier, Trump a tweeté : « Fais-le Mike, c’est le moment du courage extrême !

Au début de la session conjointe à 13 heures, Pence avait annoncé qu’il ne le ferait pas. À ce moment-là, il y avait des centaines de partisans de Trump devant le Capitole, certains scandant “Hang Mike Pence!” Pence a finalement fui la salle du Sénat et a échappé de peu aux émeutiers.

Selon les documents des services secrets fournis au panel, les agents étaient au courant des menaces croissantes contre Pence. Dans un cas, un agent de la division du renseignement “a été alerté d’un bavardage en ligne” concernant le fait que le vice-président est un homme mort qui marche s’il ne fait pas la bonne chose “”, indique le rapport.

“C’était une scène sans précédent dans l’histoire américaine”, a écrit le comité. “Le président des États-Unis avait agacé une foule qui chassait son propre vice-président.”

UN VOYAGE CONTREFAÇÉ AU CAPITOLE

Trump était déterminé à se rendre au Capitole avec ses partisans, a révélé l’enquête, mais presque tout le monde pensait que c’était une mauvaise idée – surtout ses détails de sécurité.

Cassidy Hutchinson, une ancienne assistante de la Maison Blanche, a témoigné au cours de l’été d’une conversation qu’elle a eue avec l’ancien responsable de la sécurité de Trump, Tony Ornato, où il se souvient que Trump s’en est pris à sa sécurité après son discours et a même attrapé le volant du SUV présidentiel.

Dans le rapport, le comité écrit qu’Ornato a nié l’histoire de Hutchinson dans une déposition le mois dernier, affirmant qu’il n’était pas au courant d’une véritable poussée de Trump pour rejoindre ses partisans au Capitole. Le comité a déclaré qu’il continuait d’avoir “des inquiétudes importantes quant à la crédibilité” de son témoignage.

Le conducteur du SUV présidentiel a témoigné qu’il n’avait pas vu Trump et ne pouvait pas se rappeler si Trump s’était précipité vers lui. Le conducteur, qui n’est pas nommé dans le rapport, s’est souvenu que Trump avait demandé dans les 30 secondes après être entré dans le véhicule s’il pouvait se rendre au Capitole. Un employé des services secrets a déclaré au comité que la détermination de Trump à se rendre au Capitole avait mis les agents en état d’alerte.

“(Nous) savions tous … que cela allait passer à autre chose s’il marchait physiquement jusqu’au Capitole”, a déclaré un employé non identifié. « Je ne sais pas si vous voulez utiliser le mot « insurrection », « coup d’État », peu importe. »

Trump est resté à la Maison Blanche, regardant la violence à la télévision pendant des heures tout en refusant de demander à ses partisans de partir.

INTERFÉRENCE ÉTRANGÈRE

Le rapport comprend une annexe sur le rôle de l’influence étrangère dans la campagne présidentielle de 2020, indiquant que si des adversaires tels que la Russie, l’Iran et la Chine ont cherché à influencer l’opinion des électeurs américains, il n’y avait aucune preuve pour étayer les affirmations répétées de Trump selon lesquelles des acteurs étrangers s’étaient ingérés dans le processus de vote ou fait quoi que ce soit pour manipuler le résultat.

« La propagation incessante du grand mensonge par le président Trump a endommagé la démocratie américaine de l’intérieur et l’a rendue plus vulnérable aux attaques de l’étranger. Ses actions ne sont pas passées inaperçues auprès des adversaires de l’Amérique, qui ont saisi l’occasion de nuire aux États-Unis », indique le rapport.

Le rapport suggère que même Trump lui-même n’a pas cru certaines des affirmations de ses alliés sur les acteurs étrangers.

Selon le témoignage de Hope Hicks, assistant de longue date de Trump, Trump est apparu quelque peu incrédule lorsqu’il parlait au téléphone avec l’avocat Sidney Powell, qui avait poussé les théories sur les machines à voter et les thermostats piratés.

Le rapport indique que pendant que Powell parlait, Trump a coupé son haut-parleur et a ri, “en disant aux autres dans la pièce:” Cela semble fou, n’est-ce pas? “”

ET APRÈS

Le comité se dissout la semaine prochaine alors que la nouvelle Chambre dirigée par les républicains prêtera serment le 3 janvier.

Mais le panel a assuré que son travail se poursuivra, recommandant officiellement que le ministère de la Justice enquête et poursuive Trump pour quatre crimes.

Bien qu’un soi-disant renvoi criminel n’ait pas de véritable valeur juridique, il s’agit d’une déclaration énergique du comité et ajoute à la pression politique déjà exercée sur le procureur général Merrick Garland et l’avocat spécial Jack Smith, qui mène déjà une enquête sur le 6 janvier et Trump. Actions.

Le panel a recommandé au département d’enquêter sur les accusations d’aide à une insurrection, d’entrave à une procédure officielle, de complot en vue de frauder les États-Unis et de complot en vue de faire une fausse déclaration, le tout pour diverses parties de son stratagème.

Le comité rend également son travail, y compris les transcriptions, public pour que le ministère de la Justice et le public puissent le voir.

“Nous sommes convaincus que le travail de ce comité contribuera à fournir une feuille de route vers la justice”, a déclaré Thompson.

Mary Clare Jalonick, Associated Press