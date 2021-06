Le rapport d’OVNI du Pentagone ne peut expliquer qu’une seule observation d’objet volant

Le rapport très attendu du Pentagone sur les ovnis n’a expliqué qu’une seule observation – un ballon qui se dégonfle.

Dans le document de neuf pages, 144 observations de « phénomène aérien non identifié » (UAP) ont été examinées après avoir été signalées par des pilotes.

Le rapport sur les ovnis du Pentagone ne peut expliquer qu’une seule observation Crédit : AP

Pourtant, malgré la vaste gamme d’objets volants inexpliqués capturés au fil des ans, le gouvernement américain n’a été « capable d’identifier qu’un seul PAN signalé avec une grande confiance ».

Le rapport indiquait : « Dans ce cas, nous avons identifié l’objet comme un gros ballon se dégonflant. »

Cette affaire a été mise sur le compte d’« encombrement aérien ».

L’observation d’OVNI la plus médiatisée de l’histoire – surnommée l’incident de Roswell – a également été expliquée par le gouvernement américain comme un ballon météo qui s’est écrasé.

Le 8 juillet 1947, le Roswell Army Air Field (RAAF) au Nouveau-Mexique a diffusé un communiqué de presse affirmant avoir récupéré les restes d’un « disque volant » qui s’était écrasé dans le désert.

Sans surprise, la nouvelle sensationnelle a fait les gros titres à travers le pays, mais dès le lendemain, l’armée américaine a fait marche arrière et a publié une deuxième déclaration affirmant que l’objet récupéré était en fait un ballon météo.

Hier, suite à la publication du rapport, les experts du Pentagone affirment qu’ils manquent de données suffisantes pour expliquer les 143 autres observations d’OVNI.

Jesse Marcel, officier du renseignement en chef, pose avec des débris du site OVNI de Roswell en 1947 Crédit : Getty

Il est important de noter que le rapport a déclaré qu’il n’avait trouvé aucune preuve que les PAU résultaient de visiteurs étrangers ou de pays étrangers – bien qu’ils ne sachent pas ce qu’ils étaient.

« Sur les 144 rapports que nous traitons ici, nous n’avons aucune indication claire qu’il existe une explication non terrestre pour eux – mais nous irons là où les données nous mèneront », a déclaré un responsable américain.

« Nous n’avons aucune indication claire qu’aucun de ces phénomènes aériens non identifiés fasse partie d’un [intelligence] programme de collecte, et nous n’avons pas de données claires indiquant une avancée technologique majeure par un adversaire potentiel.

«Nous continuons à consacrer beaucoup d’efforts et d’énergie au suivi de ces types de développements, et nous les surveillons très attentivement. Rien dans cet ensemble de données ne nous oriente clairement dans cette direction », a poursuivi le responsable.

Le rapport récemment publié indique que les observations aériennes inexpliquées pourraient être des avions secrets de Chine ou de Russie – ou un groupe terroriste « non gouvernemental ».

Les enquêteurs étaient cependant convaincus que la majorité du « phénomène aérien non identifié » étaient des objets physiques, a déclaré le responsable.

Ces dernières années, le gouvernement a adopté l’UAP comme terme préféré pour ce qui est autrement connu sous le nom d’OVNI. Crédit : Reuters

« Nous pensons absolument que ce que nous voyons ne sont pas simplement des artefacts de capteurs. Ce sont des choses qui existent physiquement », ont-ils déclaré, ajoutant que 80% des incidents comprenaient des données provenant de plus d’un capteur.

Onze des cas impliquaient un « accident évité de justesse » avec du personnel américain, ont déclaré les enquêteurs.

Les législateurs ont exigé que les conclusions soient publiées après que quelque 120 incidents au cours des 20 dernières années aient été signalés par l’armée américaine.

Les pilotes de l’US Navy, par exemple, ont enregistré des objets voyageant à des vitesses apparemment hypersoniques, tournant et disparaissant mystérieusement.

Le grand nombre de ce que le Pentagone appelle les phénomènes aériens non identifiés (UAP) en a fait un problème sérieux.

Cela survient alors que des adversaires américains comme la Chine et la Russie pourraient utiliser des technologies militaires et de surveillance inconnues et très avancées.

« Nous prenons au sérieux toutes les incursions dans nos espaces d’exploitation », a déclaré le porte-parole du Pentagone, John Kirby.