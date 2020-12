Amazon a publié son dernier rapport d’impact 2020 sur les petites et moyennes entreprises (PME) qui met en évidence la manière dont les vendeurs et autres partenaires ont interagi avec la plate-forme cette année au milieu de la COVID-19[feminine crise. La société affirme qu’environ 1,5 lakh de nouveaux vendeurs ont rejoint Amazon Inde cette année, tandis que 4 152 marchands indiens ont dépassé 1 crore de Rs au cours des onze derniers mois. Notamment, le rapport souligne que le nombre de vendeurs de crorepati en Inde a augmenté de 29% en glissement annuel. Au cours des derniers mois, le géant du e-commerce a lancé plusieurs initiatives pour aider les PME sur sa plateforme. Par exemple, la société a lancé en novembre une initiative de bénéfices basés sur la performance STEP pour aider les sept vendeurs lakh de sa plate-forme à accélérer leur croissance.

De même, le rapport Amazon SMB Impact ajoute que les marques émergentes d’Amazon Launchpad ont vu leur activité croître de 135% par an, tandis que les femmes entrepreneurs du programme Saheli connaissent une croissance 15 fois supérieure. Les tisserands et artisans participant au programme Karigar ont vu leur entreprise croître de 2,8 fois, a déclaré la société. Lors du festival Amazon Great Indian qui a eu lieu en octobre, plus de 1 24 000 vendeurs de 6 542 codes PIN à travers l’Inde ont reçu une commande. La société ajoute que plusieurs vendeurs indiens ont également vu une croissance sur Amazon Global, poussant ainsi les produits « made in India » dans le monde entier. Lors de la vente annuelle du Black Friday et du Cyber ​​Monday dans le monde, les exportateurs indiens d’Amazon Global ont enregistré une croissance de plus de 50% de leurs ventes en glissement annuel. « Les vendeurs indiens ont assisté à une augmentation de près de 3X de la demande en Amérique du Nord, au Moyen-Orient dans l’UE et en Afrique du Nord », note le rapport. Fait intéressant, Amazon Kindle Direct Publishing (KDP) est devenu une plate-forme majeure pour les écrivains indépendants. À la fin de novembre, les auteurs indiens gagnaient cumulativement plus de 45 crores de roupies grâce aux livres publiés sur KDP, augmentant ainsi de plus de 2x par an.

S’exprimant à propos du rapport 2020 sur les petites et moyennes entreprises, Manish Tiwary, vice-président d’Amazon Inde, a déclaré: «Il est réconfortant de voir comment les consommateurs indiens se sont engagés avec Amazon au cours de la dernière année, que ce soit pour acheter les choses dont ils avaient besoin, consommer du contenu numérique de Prime Video et Kindle, utilisez Alexa dans leur vie quotidienne et plus encore. Au cours de cette année difficile, nous avons introduit plusieurs innovations et mesures pour aider nos partenaires PME à servir les clients et c’est la confiance et l’engagement des clients avec Amazon qui se reflètent dans le succès de lakhs des entrepreneurs, des petites entreprises et des créateurs de contenu inclus dans ce rapport. «

Plus tôt cette année, Amazon s’était engagé à investir 1 milliard de dollars pour numériser 10 millions de PME en Inde. La société affirme que plus d’un développeur lakh d’Inde construisent pour Alexa dans le monde.