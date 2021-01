Le gouvernement irlandais est sur le point de présenter des excuses officielles pour les abus commis dans les foyers d’église pour les femmes non mariées et leurs bébés, où des milliers d’enfants sont morts et ont parfois été enterrés dans des fosses communes.

Le rapport final d’une enquête sur les foyers pour mères et bébés doit être publié mardi. Le Premier ministre Micheal Martin devrait s’excuser au nom de l’État irlandais plus tard dans la semaine.

Le journal Sunday Independent, qui a divulgué des informations divulguées sur le rapport, a déclaré avoir constaté que 9 000 enfants sont morts dans 18 foyers différents au cours du 20e siècle. Un enfant sur sept né dans les foyers est décédé, bien au-dessus du taux de mortalité infantile à l’échelle nationale.

Les maisons gérées par l’Église en Irlande ont abrité des orphelins, des femmes enceintes non mariées et leurs bébés pendant la majeure partie du XXe siècle. Les institutions font l’objet d’un examen public intense depuis que l’historienne Catherine Corless a retrouvé en 2014 les certificats de décès de près de 800 enfants décédés dans l’ancienne maison mère et bébé Bon Secours à Tuam, dans le comté de Galway – mais n’a pu trouver qu’un seul acte d’enterrement pour un enfant. .

Les enquêteurs ont découvert plus tard une fosse commune contenant les restes de bébés et de jeunes enfants dans une structure d’égouts souterraine sur le terrain de la maison, qui était gérée par un ordre de religieuses catholiques et fermée en 1961.

Le dernier foyer maternel d’Irlande n’a fermé ses portes qu’à la fin des années 1990.

L’enquête fait partie d’un processus de calcul, dans une très grande majorité d’Irlande catholique romaine, pour accepter une histoire d’abus dans les institutions gérées par l’Église, y compris l’évitement et la honte des mères célibataires, dont beaucoup ont été poussées à abandonner leurs bébés pour adoption. .