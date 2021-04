Les produits d’investissement financier devraient être clairement étiquetés en fonction de leur impact sur le changement climatique, afin que les investisseurs puissent éviter d’investir leur argent dans des industries polluantes, a déclaré un rapport parlementaire.

Le Comité du Trésor de la Chambre des communes a averti que les consommateurs étaient induits en erreur par le «greenwashing», les institutions financières commercialisant des fonds et des indices comme étant respectueux de l’environnement, même s’ils incluent des sociétés de combustibles fossiles.

Dans un rapport à l’occasion de la Journée internationale de la Terre, le panel multipartite a exhorté la Treasury and Financial Conduct Authority à se consulter sur les labels verts obligatoires pour les produits financiers ainsi que sur les nouveaux pouvoirs du régulateur pour réprimer les allégations climatiques trompeuses.

Le rapport soulignait l’inclusion précédente de grandes sociétés pétrolières comme Rosneft et ConocoPhillips dans l’indice FTSE4Good, qui promet de mesurer la performance des entreprises démontrant de solides pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

Et il a déclaré que les investisseurs qui placent leur épargne dans des fonds de suivi, qui suivent les mouvements des principaux indices, peuvent par inadvertance investir de l’argent dans des entreprises polluantes contre leurs intentions.

«Il est clair que dans certains cas, les étiquettes ou les descriptions d’indices« verts »ou« liés au climat »ne correspondent pas nécessairement aux attentes légitimes des consommateurs quant à ce qu’ils signifieraient généralement», indique le rapport.

Le Trésor et la FCA devraient «se consulter sur les mérites de rendre obligatoires les labels climat ou carbone pour les produits financiers de consommation» et sur «la meilleure façon de rendre ces labels facilement et largement compris».

Et le Trésor et les régulateurs devraient veiller à ce que tous les indices – qu’ils soient conventionnels ou «respectueux du climat» – définissent clairement l’empreinte carbone globale des actifs qu’ils comprennent.

Le Trésor doit veiller à ce que la FCA ait le mandat, les pouvoirs et les priorités appropriés pour empêcher le greenwashing des produits financiers disponibles pour les consommateurs, indique le rapport.

Le comité a également exhorté la FCA à encourager l’innovation dans les produits et services de finance verte, notamment par le biais du programme FinTech Challenge.

Et il a déclaré que les ministres devraient veiller à ce que les épargnants de retraite ne soient pas obligés de sortir des régimes par défaut afin de pouvoir investir de manière durable.

Le rapport a également appelé le gouvernement à établir des évaluations du coût de la réalisation de l’objectif de Boris Johnson d’émissions de carbone nettes nulles d’ici 2050.

Le président du comité du Trésor, Mel Stride, a déclaré: «Le gouvernement, les finances privées, les consommateurs et les régulateurs ont tous un rôle vital à jouer pour aider le Royaume-Uni à atteindre des émissions de carbone nettes nulles d’ici 2050.

«Le Royaume-Uni est un leader mondial des services financiers. Lorsque le monde entier a les yeux rivés sur nous pour la Cop26, nous devons montrer que nous pouvons également être une centrale électrique de la finance verte pour aider à atteindre le net zéro.

«Aujourd’hui, à l’occasion de la Journée internationale de la Terre nourricière, nous avons fait une série de recommandations au gouvernement et aux organismes publics associés sur la manière dont le Royaume-Uni peut respecter ses engagements en matière de changement climatique.»