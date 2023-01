Le rapport d’enquête sur les élections en Géorgie restera secret pour l’instant

ATLANTA (AP) – Un rapport d’un grand jury spécial en Géorgie enquêtant sur une éventuelle ingérence dans les élections de 2020 restera secret pour l’instant pendant qu’un juge envisage sa libération.

Le juge de la Cour supérieure du comté de Fulton, Robert McBurney, a entendu mardi les arguments des procureurs qui se sont opposés à la publication immédiate du rapport et d’une coalition d’organisations médiatiques qui ont soutenu qu’il devrait être rendu public.

Il a dit qu’il examinerait leurs arguments et contacterait les deux parties pour toute question avant de prendre une décision finale.

Le grand jury spécial enquêtait sur la question de savoir si le président de l’époque, Donald Trump, et ses alliés avaient enfreint la loi en cherchant à annuler sa défaite électorale de 2020 en Géorgie.

CECI EST UNE MISE À JOUR DES NOUVELLES DE RUPTURE. L’histoire précédente d’AP suit ci-dessous.

ATLANTA (AP) – Un procureur géorgien a fait valoir mardi devant le tribunal qu’un juge ne devrait pas publier immédiatement un rapport d’un grand jury spécial enquêtant sur la question de savoir si le président de l’époque, Donald Trump, et ses alliés ont enfreint la loi en cherchant à annuler sa défaite électorale de 2020.

Le procureur du district du comté de Fulton, Fani Willis, a déclaré que la divulgation du rapport pourrait violer les droits des accusés potentiels et pourrait affecter négativement la capacité de poursuivre ceux qui pourraient être accusés de crimes.

“Nous voulons nous assurer que tout le monde est traité équitablement et nous pensons que pour que les futurs accusés soient traités équitablement, il n’est pas approprié pour le moment que ce rapport soit publié”, a déclaré Willis.

Le juge de la Cour supérieure du comté de Fulton, Robert McBurney, a entendu mardi les arguments du bureau du procureur de district, des organes de presse et potentiellement d’autres parties avant de décider de publier ou non le rapport, qui devrait inclure des recommandations à Willis sur d’éventuelles poursuites pénales.

Si McBurney décide de diffuser le rapport, comme le grand jury spécial l’a demandé, il doit également déterminer si certaines parties de celui-ci doivent être expurgées et si le rapport doit être rendu public maintenant ou plus tard. Il a assuré aux procureurs que le rapport ne serait pas publié mardi, quelle que soit sa décision finale.

“Il y aura un préavis”, a déclaré McBurney.

L’enquête est l’une des nombreuses qui menacent des conséquences juridiques potentielles pour l’ancien président républicain alors qu’il cherche à être réélu en 2024. Sur une période d’environ sept mois, le grand jury spécial a entendu des dizaines de témoins, y compris des alliés de premier plan de Trump, tels que l’avocat Rudy Giuliani et le sénateur Lindsey Graham de Caroline du Sud, ainsi que des hauts fonctionnaires géorgiens, tels que le secrétaire d’État Brad Raffensperger et le gouverneur Brian Kemp.

Willis a commencé à enquêter peu de temps après qu’un enregistrement d’un appel téléphonique de janvier 2021 entre Trump et Raffensperger soit devenu public. Dans cet appel, le président a suggéré que le plus haut responsable des élections de l’État, un autre républicain, pourrait “trouver” les votes nécessaires pour annuler sa défaite face au démocrate Joe Biden.

“Je veux juste trouver 11 780 voix, soit une de plus que nous n’en avons”, avait déclaré Trump. “Parce que nous avons gagné l’État.”

Une coalition d’organisations de presse, dont l’Associated Press, a plaidé en faveur de la publication du rapport dans son intégralité, déclarant dans un dépôt lundi que le document “est un dossier judiciaire soumis à une présomption d’ouverture” en vertu des règles des tribunaux d’État et de l’État et fédéral. constitutions. Le groupe de médias a déclaré que l’intérêt public pour le rapport est “extraordinaire” et qu’il “n’y a pas d’intérêts compensateurs suffisants pour surmonter la présomption”.

L’équipe juridique de Trump en Géorgie a déclaré lundi dans un communiqué qu’elle ne prévoyait pas d’être présente ou de participer à l’audience.

“À ce jour, nous n’avons jamais fait partie de ce processus”, ont écrit Drew Findling, Marissa Goldberg et Jennifer Little, notant que l’ancien président n’a jamais été cité à comparaître ou invité à se présenter volontairement dans le cadre de l’enquête.

“Par conséquent, nous pouvons supposer que le grand jury a fait son travail et a examiné les faits et la loi, comme nous l’avons fait, et a conclu qu’il n’y avait aucune violation de la loi par le président Trump”, ont-ils écrit.

Les procureurs ont fait valoir devant le tribunal mardi qu’une discussion sur l’opportunité de publier le rapport devrait avoir lieu après que le bureau du procureur de district ait décidé de porter ou non des poursuites.

Le bureau du procureur de district ne s’oppose pas à une éventuelle diffusion publique du rapport, a déclaré le procureur Donald Wakeford, mais “il s’y oppose actuellement”.

L’ordonnance initiale accordant la demande de Willis pour un grand jury spécial autorisait le panel à “faire des recommandations concernant les poursuites pénales comme bon lui semblerait”.

On ne sait pas à quel point ces recommandations seront spécifiques. Le grand jury spécial n’avait pas le pouvoir d’émettre des actes d’accusation, et il appartiendra finalement à Willis de décider s’il convient de demander des actes d’accusation à un grand jury ordinaire.

Un manuel du grand jury produit par le Conseil des procureurs de Géorgie indique que les tribunaux ont déclaré à plusieurs reprises qu’un grand jury “ne peut pas inclure, dans un rapport ou une présentation générale, des commentaires qui accusent ou accusent une ou des personnes identifiables d’inconduite”. Cela ne peut être fait que dans un document d’accusation, comme un acte d’accusation, indique le manuel.

“Je ne pense pas que vous puissiez accuser qui que ce soit spécifiquement d’avoir commis un crime, il faudra donc que ce soit une recommandation générale” sur la question de savoir si le procureur de district doit poursuivre l’enquête, a déclaré le directeur exécutif du Conseil des procureurs, Pete Skandalakis. rapport.

Si le grand jury spécial recommandait que des personnes spécifiques soient inculpées, Skandalakis a déclaré qu’il pensait que cela devrait être expurgé avant que le rapport puisse être publié.

Alors que les travaux du grand jury spécial se sont déroulés en secret, comme l’exige la loi, les documents judiciaires publics connexes ont donné un aperçu des fils d’enquête en cours. Ceux inclus :

– Appels téléphoniques de Trump et d’autres aux responsables géorgiens à la suite des élections de 2020.

– Un groupe de 16 républicains de Géorgie qui ont signé un certificat en décembre 2020 déclarant à tort que Trump avait remporté l’État et qu’ils étaient les électeurs «dûment élus et qualifiés» de l’État.

– Fausses allégations de fraude électorale faites lors de réunions de législateurs d’État au Capitole de Géorgie en décembre 2020.

– La copie de données et de logiciels à partir d’équipements électoraux dans le comté rural de Coffee County par une équipe de criminalistique informatique embauchée par des alliés de Trump.

– Tentatives présumées de faire pression sur la travailleuse électorale du comté de Fulton, Ruby Freeman, pour qu’elle avoue à tort une fraude électorale.

— La démission brutale du procureur américain à Atlanta en janvier 2021.

La rédactrice de l’Associated Press Michelle L. Price à New York a contribué à ce rapport.

Kate Brumback, l’Associated Press