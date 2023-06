Le rapport d’enquête de Johnson sur l’attaque des députés pourrait provoquer de nouvelles querelles entre conservateurs

Un rapport du comité des privilèges qui pourrait critiquer les députés conservateurs qui ont attaqué une enquête sur Boris Johnson pourrait être publié dès la semaine prochaine, plongeant potentiellement Rishi Sunak dans de nouvelles luttes intestines au sein du parti.

Alors que les alliés de Johnson disent que l’ancien Premier ministre tient à aider dans une période de « paix et de calme » après le vote de la Chambre des communes de lundi, qui a approuvé les conclusions du comité des privilèges selon lesquelles il avait menti à plusieurs reprises au Parlement, le rapport supplémentaire pourrait compromettre cela.

Dans le Enquête de 106 pages qui a trouvé que Johnson avait induit les députés en erreur en assurant à plusieurs reprises aux Communes qu’il n’était pas au courant des partis enfreignant le verrouillage, le comité à majorité conservatrice a condamné ce qu’il a appelé « une tentative soutenue, apparemment coordonnée » pour saper ses membres et le processus d’enquête.

Il a déclaré qu’il produirait un « rapport spécial » supplémentaire à ce sujet, qui pourrait être publié la semaine prochaine.

Bien que l’on ne sache pas ce que le rapport supplémentaire dira, même s’il ne nomme pas de députés, cela pourrait irriter les partisans de Johnson, compromettant les tentatives de Sunak pour les apaiser.

Certains des alliés conservateurs de Johnson ont fait valoir qu’ils étaient d’accord ou non avec la décision d’induire le Parlement en erreur, la décision du comité de le suspendre pendant 90 jours – non exécutoire car il a démissionné – et le rapport spécial a montré une portée excessive.

Downing Street a fermement refusé de donner l’opinion de Sunak lors du vote de lundi, ou même s’il pensait que Johnson avait induit les députés en erreur, après que le Premier ministre ait été absent de tout le débat.

Bien que l’ambiguïté délibérée évite le risque de contrarier davantage les députés conservateurs fidèles à Johnson, elle a incité les travaillistes et les libéraux démocrates à qualifier Sunak de terrifié par son propre parti et est susceptible d’être exploité par Keir Starmer lors des questions du Premier ministre de mercredi.

Une série de ministres figuraient parmi les 354 députés qui ont approuvé le rapport lundi, dont 118 conservateurs. Sept députés ont voté contre.

Interrogé pour savoir si Sunak avait un avis sur la décision, son porte-parole a déclaré: «Le Premier ministre remercie le comité pour son travail approfondi et il respecte pleinement la décision de la chambre à ce sujet. Il a clairement indiqué que c’était à juste titre l’affaire du parlement et non du gouvernement.

Interrogé à plusieurs reprises, le porte-parole a refusé de dire si Sunak était d’accord avec la conclusion du comité selon laquelle Johnson avait induit les députés en erreur.

« Il respecte la décision prise par la maison », a-t-il déclaré. « Cela fait suite à un travail approfondi du comité, mais au-delà de cela, je n’ai rien d’autre à ajouter. » Il a également refusé de commenter la façon dont Sunak aurait pu voter s’il avait été présent, en disant: «Je n’expliquerais pas comment il aurait pu voter s’il était là. Évidemment, c’est la définition d’un hypothétique.

Lorsqu’on lui a demandé si la position de Sunak montrait un manque de fermeté, le porte-parole a répondu: « Il était juste de permettre un vote libre pour garantir que la maison puisse parvenir à un point de vue collectif, et il respecte ce point de vue. »

Le n ° 10 a également refusé d’approuver les commentaires de Penny Mordaunt, la dirigeante de la Chambre des communes, qui a ouvert le débat de lundi en affirmant que Johnson avait présidé à un « dégradation du système des honneurs » avec sa liste de démission.

Lorsqu’on lui a demandé si Mordaunt parlait au nom du gouvernement, le porte-parole de Sunak a déclaré: «Vous avez notre position sur le système des distinctions honorifiques des anciens premiers ministres. Je ne sais pas quand le leader de la maison a fait ces commentaires, mais je ne suis au courant d’aucun plan pour changer notre approche.

Mordaunt a voté pour approuver le rapport, tout comme des ministres, dont Gillian Keegan, secrétaire à l’éducation, et Alex Chalk, secrétaire à la justice.

Angela Rayner, chef adjointe du Labour, a déclaré: «Il est étonnant qu’un Premier ministre qui a promis intégrité, professionnalisme et responsabilité n’ait toujours pas d’opinion sur le fait que son prédécesseur en disgrâce a été reconnu coupable d’avoir menti à plusieurs reprises au Parlement. Au lieu de tourner la page sur Boris Johnson, Rishi Sunak montre à quel point il est faible et indécis.

Christine Jardine, porte-parole du Cabinet des libéraux démocrates, a déclaré: «Rishi Sunak est dans le déni complet de la saga Boris Johnson. Le public britannique le jugera à juste titre pour avoir sauté le vote et n’a même pas donné d’opinion.