Le rapport de Sue Gray pourrait être la fin de Boris

L’avenir du gouvernement de Boris Johnson doit être réglé dans les prochains jours.

Nous avons vu trop de chaos, d’instabilité et de distraction récemment.

Si les députés concluent que le Premier ministre a induit le Parlement en erreur, je crains qu’il n’y ait pas de retour en arrière

Maintenant, nous avons aussi une enquête policière dans le mélange.

Le rapport de Sue Gray doit être publié et des jugements doivent être rendus

Les choses doivent être portées à la tête.

Son rapport peut fournir des preuves pour condamner le premier ministre.

Ou il peut s’avérer, comme si souvent auparavant, que ses détracteurs ont laissé leur aversion pour le Brexit, ou pour Boris Johnson personnellement, les aveugler sur les faits.

Pour ma part, je pense que le premier ministre de ce pays devrait avoir le droit d’être cru — à moins qu’il n’y ait une preuve manifeste du contraire.

C’est pourquoi le rapport Gray est si important.

Les députés devront en tirer leurs propres conclusions.

Réinitialiser et aller de l’avant

Ils doivent le faire sérieusement, en sachant ce qui est en jeu.

S’ils concluent que le Premier ministre a induit le Parlement en erreur, je crains qu’il n’y ait pas de retour en arrière.

Notre système dépend des ministres qui disent la vérité au Parlement.

Il en sera de même s’il semble y avoir eu des infractions délibérées à la loi.

Mais les choses pourraient être moins tranchées.

Le n ° 10 est souvent chaotique – et jamais plus que dans les premières semaines de la pandémie.

Même en temps normal, des réunions non planifiées se produisent. Tout le monde ne lit pas chaque e-mail, tout le monde ne se souvient pas de chaque conversation.

Donc, si le Premier ministre peut convaincre tout le monde que ce qui s’est passé était un mauvais jugement, pas une intention délibérée – et surtout, s’il est ouvert sur tout ce qui pourrait encore émerger – il pourrait encore être en mesure de réinitialiser le gouvernement et d’aller de l’avant.

Quel que soit le responsable, ce nouveau départ est très nécessaire.

Certains disent : « Si Boris s’en va, le Brexit s’en va. » Je suis fortement en désaccord. Nous ne retournons pas dans l’UE. Mais il est vrai que certains veulent encore que nous gérions le pays comme si nous étions membres de l’UE.

Quoi que l’avenir nous réserve, nous devons y résister. Si nous empruntons cette voie, nous n’obtiendrons pas les avantages de faire les choses différemment et le Brexit échouera.

Le Brexit était synonyme de changement. Il s’agissait de mettre un terme à ces anciennes façons de faire qui n’avaient pas fonctionné pour tant de personnes dans ce pays.

Nous devons revenir sur cette piste. Nous devons nous aligner sur ce que veulent nos électeurs.

Nos électeurs croient en ce pays.

Ils aiment ce qu’il représente dans le monde. Ils sont fiers de notre histoire.

Ils sont heureux d’en débattre, mais ils ne veulent pas le voir saccagé. Ils ne comprennent pas l’obsession de la politique identitaire et ont de plus en plus peur de ne pas pouvoir dire ce qu’ils pensent sans tomber sous le coup d’un exécuteur qui détruira leur vie.

Ils ne veulent pas nécessairement un gros gouvernement, mais ils veulent un gouvernement qui soit efficace et qui puisse faire ce qu’il dit sur l’étain.

C’est pourquoi ils ne comprennent pas pourquoi nous ne pouvons toujours pas contrôler qui entre dans le pays ou pourquoi tant de ceux qui ne devraient pas être ici le sont toujours.

Ils savent également que la richesse est créée par les entreprises et les particuliers, et non par le gouvernement. La pandémie a montré à quel point les entreprises privées pouvaient être flexibles dans les circonstances les plus difficiles, contrairement à une grande partie du secteur public.

Nous devons encourager cet esprit, en abaissant sans augmenter les impôts, en annulant la hausse de l’assurance nationale prévue pour avril, en nous débarrassant des réglementations inutiles, en encourageant les investissements des entreprises – en particulier dans les régions du pays qui n’ont pas beaucoup eu – et en ne faisant pas les frais quotidiens , y compris l’énergie et l’automobile, de plus en plus chères.

Il ne reste plus que deux ans avant les prochaines élections.

Donc, quel que soit le Premier ministre, il a besoin d’un plan de réforme clair, d’une équipe compétente et d’une concentration impitoyable si les gens veulent sentir la différence.

Du côté de la liberté

Je veux que nous soyons du côté des gens qui veulent contrôler leur propre vie ; des gens qui veulent créer une entreprise, épargner, apprendre, subvenir aux besoins de leur famille, transmettre des choses à leurs enfants.

Dans une société à fiscalité élevée, à réglementation élevée et à contrôle élevé – que nous risquons de devenir – seuls les riches, ou ceux qui ont des liens particuliers avec le gouvernement, peuvent le faire. Je crois que tout le monde devrait.

Soyons donc du côté de la liberté.

Voici ma règle de base pour l’avenir : si nous interdisons des choses, si nous disons aux gens quoi faire, si nous rendons les choses plus chères ou la vie des gens plus compliquée, alors nous nous trompons.

Lors du référendum, les gens ont voté pour que la Grande-Bretagne reprenne le contrôle.

Maintenant, nous devons transmettre ce contrôle au peuple britannique. C’est la voie à suivre — c’est ainsi que nous réussirons.