Le rapport de ProPublica sur les impôts des milliardaires pourrait relancer le débat politique

Les impôts devaient déjà être un domaine clé de discorde politique cette année, au milieu de la proposition du président Joe Biden d’augmenter les prélèvements sur les entreprises et les Américains à revenu élevé. Mais maintenant que les archives fiscales personnelles divulguées semblent montrer que les milliardaires paient peu ou rien en impôts sur le revenu, le débat pourrait passer au centre de la scène.

ProPublica a publié les détails des déclarations de revenus personnelles de 25 des Américains les plus riches, des documents que l’agence de presse a déclaré avoir reçus de sources au sein de l’Internal Revenue Service. Le point de vente à but non lucratif n’a pas précisé qui a fourni les documents. Merrick Garland, le procureur général des États-Unis, a promis d’enquêter sur l’affaire en priorité.

La révélation de véritables taux d’imposition infimes parmi les Américains les plus riches survient au milieu d’un écart de richesse béant et d’une discussion accrue sur ce qu’il faut faire à ce sujet. Même avant l’arrivée de COVID-19, une plus grande partie de la richesse du pays se retrouvait entre moins de mains. La pandémie a creusé cet écart. Les Américains à faible revenu ont pris du retard en raison de pertes d’emplois et d’autres perturbations, mais les riches ont prospéré alors que l’immobilier, les intérêts commerciaux et le marché boursier montaient en flèche.

Les fichiers secrets de l’IRS :Une mine de records inédits révèle comment les plus riches évitent l’impôt sur le revenu

Suite:Shaq, Ciara et A-Rod en ont un, mais les SPAC, le dernier engouement pour l’investissement, sont-ils faits pour vous ?

Les cryptos sont maintenant en 401(k) :Sont-ils le bon investissement pour votre pécule?

Le moment de la fuite ne semble pas une coïncidence. ProPublica soutient que « l’intérêt public de connaître ces informations à ce moment crucial » l’emporte sur les préoccupations légitimes concernant une violation de la vie privée. L’organisation, une salle de rédaction à but non lucratif qui enquête sur les abus de pouvoir, a promis d’autres mises à jour sur les pratiques fiscales des milliardaires, y compris leur utilisation des échappatoires et des tactiques d’évitement des audits.

Ce que le rapport a révélé

À certains égards, le rapport de ProPublica n’était pas si bouleversant.

Il est largement soupçonné que bon nombre des Américains les plus riches paient relativement peu d’impôts, parfois même en deçà de ce que paient les ménages de la classe moyenne. Cela s’explique en grande partie par le fait que les riches tirent la majeure partie de leur richesse d’investissements plutôt que de salaires, traitements ou autres revenus imposés chaque année. Les taux d’imposition sur les gains en capital sont inférieurs à ceux du revenu ordinaire, et il y a plus de flexibilité pour retarder les impôts sur les gains.

Ce qui était révélateur, cependant, ce sont les détails sur les déclarations de revenus réelles. Bon nombre des personnes les plus riches n’ont payé aucun impôt sur le revenu pendant une ou plusieurs années au cours des quinze dernières années. Selon le rapport, cette liste comprend Jeff Bezos, Elon Musk, Michael Bloomberg, Carl Icahn et George Soros. D’autres, comme Warren Buffett, ont payé bien moins de 1% d’impôts, en pourcentage de l’augmentation de leur richesse.

Les 25 riches Américains dont les déclarations ont été divulguées ont payé un total de 13,6 milliards de dollars d’impôts sur le revenu au cours des cinq années de 2014 à 2018, a déclaré ProPublica. Pourtant, leur richesse collective a bondi de 401 milliards de dollars au cours de cette période, ce qui signifie qu’ils ont payé l’équivalent de 3,4 % en impôts, sur la base de l’augmentation de la richesse, au cours de la période.

Vous avez peut-être remarqué que ProPublica a mélangé des pommes et des oranges dans sa comparaison. L’agence de presse a calculé ce qu’elle pensait être la facture fiscale si les modifications de la valeur nette des milliardaires étaient imposées de manière continue, comme le revenu. En vertu de la loi actuelle, les augmentations de patrimoine ne sont pas imposables. Les gains ne sont pas non plus imposables si les actifs sous-jacents ne sont pas vendus.

Comment est-ce possible?

L’analyse de ProPublica a examiné plusieurs stratégies d’évitement fiscal – toutes légales – sur lesquelles les riches comptent plus que la plupart des Américains.

Certains milliardaires paient peu ou pas d’impôts sur le revenu simplement parce qu’ils ne gagnent pas beaucoup de revenus. C’est parce qu’ils ne tirent pas beaucoup de salaires ou de traitements, préférant à la place monter leurs portefeuilles substantiels plus haut.

Mais ils ont toujours besoin de frais de subsistance, et pour cela, de nombreux riches ont emprunté sur leurs actifs croissants, a déclaré ProPublica. Le produit du prêt n’est pas imposable et certaines dépenses liées à la dette sont déductibles. Certaines personnes riches vivent également de dividendes et sont généralement imposées aux taux inférieurs applicables aux gains en capital.

Une autre pratique consistait pour les milliardaires à faire des dons importants à des œuvres de bienfaisance ou à d’autres causes philanthropiques, leur permettant de réduire leur revenu imposable.

Mais la principale stratégie utilisée par les riches, comme le souligne ProPublica, est centrée sur les gains en capital. Étant donné que les bénéfices ou les gains d’investissement à long terme sont imposés à des taux inférieurs à ceux du revenu ordinaire, les riches peuvent réduire leurs obligations. Cela leur permet de payer un taux d’imposition global effectif qui pourrait être inférieur à celui des Américains de la classe moyenne.

Pourquoi les gains sont-ils si cruciaux ?

Tous les Américains ont accès à de faibles taux de gains en capital, mais tout le monde ne possède pas d’actions, de biens immobiliers ou d’autres actifs sur lesquels générer de tels gains. Des millions d’Américains ne possèdent pas de tels actifs, ce qui contribue également à expliquer l’élargissement de l’écart de richesse.

Non seulement les taux d’imposition sont plus bas sur les gains à long terme – le taux maximum de 20 % par rapport à 37 % pour les revenus réguliers – mais les propriétaires d’actions et d’autres investissements ont plus de contrôle sur le moment où ils doivent payer ces impôts. Les salaires sont imposés au cours de l’année de réception, collectés par le biais de retenues sur la paie ou de paiements estimés, mais les impôts sur les gains en capital ne sont pas déclenchés tant qu’un investissement n’est pas vendu. Cela pourrait être des années, voire des décennies plus tard.

En fait, les impôts sur certains gains pourraient ne jamais être perçus en raison de diverses règles de planification successorale. L’un est l’exemption automatique de près de 11,7 millions de dollars d’actifs d’impôts par personne au décès (ou 23,4 millions de dollars pour un couple marié).

Un autre concerne la capacité d’éliminer une grande partie ou la plus grande partie d’un gain imposable accumulé au décès du propriétaire grâce à ce qu’on appelle la majoration de la « base ». La base est le montant d’un actif non soumis à l’impôt. Augmenter ou augmenter cela à la valeur de l’actif au moment du décès, comme le permet le code des impôts, peut effacer l’ardoise fiscale pour les héritiers.

« Le résultat est que de grandes fortunes peuvent passer en grande partie intactes d’une génération à l’autre », a déclaré ProPublica.

Où va le débat à partir d’ici ?

Les réformes proposées par Biden changeraient les politiques du pays de plusieurs manières, ce qui pourrait générer plus de recettes fiscales pour les Américains les plus riches (ou du moins les plus riches). Il s’agit notamment de relever le taux de revenu maximal pour les particuliers de 37 % à 39,6 % (sur un revenu annuel supérieur à 400 000 $) et de mettre fin aux taux inférieurs sur les gains en capital pour ces personnes, ce qui signifie que les gains seraient imposés de la même manière que le revenu.

Ensuite, il y a une surtaxe de millionnaire proposée de 10 points de pourcentage qui s’appliquerait au revenu ainsi qu’aux plus-values/dividendes. La mesure soutenue par les démocrates affecterait 0,2% des contribuables – ceux dont le revenu est supérieur à 1 million de dollars (ou 2 millions de dollars pour les couples).

Comme changement plus fondamental, le gouvernement pourrait imposer les gains en capital non réalisés.

Selon une proposition du sénateur Ron Wyden, D-Oregon, les gains accumulés seraient imposés chaque année, en traitant ces actifs comme s’ils avaient été vendus. Cette disposition ne s’appliquerait pas à plus de 99 % des contribuables, et elle exempterait les comptes de retraite, les maisons familiales et les fermes. Il ne s’appliquerait pas non plus lorsque les actifs perdent de la valeur. Les recettes fiscales perçues, selon la proposition de Wyden, renforceraient la sécurité sociale.

Taxer les biens invendus serait assez facile sur des actifs tels que des actions, des fonds communs de placement et autres dont les prix sont régulièrement mis à jour. Ce serait plus délicat pour les biens plus difficiles à évaluer tels que les œuvres d’art ou les actions de sociétés privées. Wyden a suggéré une règle de « regard en arrière » qui imposerait la taxe lorsque l’actif est finalement vendu pour ces actifs.

La complexité de l’imposition des gains non réalisés pose des obstacles. Mais si l’écart de richesse continue de se creuser, ces propositions et d’autres pourraient faire l’objet d’un nouveau regard.

Contactez le journaliste à russ.wiles@arizonarepublic.com.