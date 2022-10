Le rapport de piratage téléphonique non confirmé de Liz Truss appelle à une enquête

Londres

Le gouvernement britannique fait face à des appels pour enquêter après qu’un article de presse non confirmé a affirmé que le téléphone de l’ancienne Première ministre britannique Liz Truss avait été piraté alors qu’elle était ministre des Affaires étrangères.

Le journal britannique Mail on Sunday a rapporté que des messages privés entre Truss et des ministres internationaux des Affaires étrangères, y compris des messages sur la guerre en Ukraine, ainsi que des messages avec l’ancien ministre des Finances Kwasi Kwarteng sont tombés “entre des mains étrangères”.

Le journal a affirmé que le piratage avait été découvert lors de la campagne à la direction du Parti conservateur au cours de l’été, qui a finalement vu Truss nommé Premier ministre.

Le journal a également affirmé que “des agents soupçonnés de travailler pour le Kremlin” étaient derrière le piratage, citant des sources anonymes.

CNN ne peut pas vérifier de manière indépendante les affirmations du Mail on Sunday, qu’il s’agisse d’un piratage ou de qui pourrait en être l’auteur.

CNN a contacté le ministère russe des Affaires étrangères pour obtenir des commentaires.

Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré à CNN que le gouvernement “ne commente pas les dispositions de sécurité des individus”, mais a ajouté qu’il avait “des systèmes robustes en place pour se protéger contre les cybermenaces”.

Le président de la commission restreinte de la défense du gouvernement, le député conservateur Tobias Ellwood, a déclaré dimanche à Sky News que la Russie « s’améliore de plus en plus face à ces cyberattaques et à ces piratages ».

“Nous prenons les mesures les plus strictes pour nous assurer que cela ne se produise pas”, a-t-il déclaré, ajoutant que “c’est quelque chose que le comité du renseignement et de la sécurité doit enquêter plus avant”.

Les partis d’opposition britanniques ont exigé une enquête sur les allégations signalées.

La secrétaire d’Etat à l’Intérieur du Parti travailliste, Yvette Cooper, a déclaré dans un communiqué que le rapport soulevait “des problèmes de sécurité nationale extrêmement importants… qui auront été pris très au sérieux par nos agences de renseignement et de sécurité”.

La porte-parole des affaires étrangères des libéraux démocrates, Layla Moran, a également appelé à une “enquête indépendante urgente pour découvrir la vérité” dans un tweet samedi.