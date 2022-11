Le rapport de l’armée brésilienne sur le décompte des élections ne cite aucune fraude

RIO DE JANEIRO (AP) – Le ministère de la Défense a publié un rapport soulignant les failles des systèmes électoraux brésiliens et proposant des améliorations, mais rien ne permet d’étayer les allégations de fraude de certains partisans du président Jair Bolsonaro protestant contre sa défaite le 30 octobre.

Le document publié mercredi était le premier commentaire de l’armée sur le second tour des élections, qui a suscité des protestations dans tout le pays alors même que la transition a commencé pour l’investiture du président élu Luiz Inácio Lula da Silva le 1er janvier. Des milliers de personnes se sont rassemblées devant les installations militaires à Rio. de Janeiro, Sao Paulo, Brasilia et d’autres villes appelant à l’intervention des forces armées pour maintenir Bolsonaro au pouvoir.

Lorsque le ministère de la Défense a annoncé cette semaine qu’il présenterait son rapport sur l’élection, certains partisans de Bolsonaro se sont réjouis, anticipant la révélation imminente d’un pistolet fumant. Cela ne s’est pas produit.

“Il n’y a rien d’étonnant dans le document”, a déclaré à l’Associated Press Diego Aranha, professeur agrégé de sécurité des systèmes à l’Université d’Aarhus au Danemark, qui a été membre des tests de sécurité publique de l’autorité électorale brésilienne. “Les limitations trouvées sont les mêmes dont les analystes se plaignent depuis des décennies … mais cela ne montre pas de preuve d’irrégularité.”

Le ministre de la Défense, Paulo Nogueira, a écrit qu'”il n’est pas possible de dire” avec certitude que le système informatisé de compilation des votes n’a pas été infiltré par un code malveillant, mais le rapport de 65 pages ne cite aucune anomalie dans le décompte des voix. Sur la base du risque possible, cependant, le rapport suggère de créer une commission composée de membres de la société civile et d’entités d’audit pour enquêter plus avant sur le fonctionnement des machines à voter électroniques.

Bolsonaro, dont la perte de moins de deux points était la marge la plus étroite depuis le retour du Brésil à la démocratie en 1985, n’a pas spécifiquement crié au scandale depuis les élections.

Pourtant, son refus persistant de concéder la défaite ou de féliciter son adversaire laissait amplement de place aux supporters pour tirer leurs propres conclusions. Et cela fait suite à plus d’un an de Bolsonaro affirmant à plusieurs reprises que le système de vote électronique du Brésil est sujet à la fraude, sans jamais présenter la moindre preuve, même sur ordre de l’autorité électorale.

Dans les mois qui ont précédé le vote, alors que les sondages le montraient à la traîne de da Silva, Bolsonaro a fait pression pour que l’armée assume un rôle élargi dans le processus électoral. L’autorité électorale, dans un geste apparemment destiné à apaiser le président, a permis une participation sans précédent des forces armées. Le rapport présenté mercredi a été signé par le ministre de la Défense et des représentants de l’armée, de la marine et de l’aviation.

L’autorité électorale a déclaré dans un communiqué avoir “reçu avec satisfaction le rapport final du ministère de la Défense qui, comme tous les autres organes de contrôle, n’a relevé aucune fraude ou incohérence dans les machines à voter électroniques et le processus électoral de 2022”.

Bolsonaro n’a pas immédiatement commenté le rapport, et le palais présidentiel n’a pas non plus répondu à un e-mail de l’AP. Le chef de son parti a déclaré mardi que le président ne remettrait en question les résultats des élections que si le rapport fournissait des preuves “réelles”.

Da Silva, s’exprimant mercredi dans la capitale, Brasilia, lors de sa première visite depuis l’élection, a déclaré aux journalistes que le vote était propre et que le système de vote électronique du Brésil est une réussite.

“Personne ne croira le discours putschiste de quelqu’un qui a perdu les élections”, a déclaré da Silva. “Nous savons que les institutions ont été attaquées par certaines autorités gouvernementales.”

Le Brésil a commencé à utiliser un système de vote électronique en 1996. Les experts en sécurité électorale considèrent que ces systèmes sont moins sûrs que les bulletins de vote en papier marqués à la main, car ils ne laissent aucune trace papier vérifiable. Le système brésilien est cependant étroitement surveillé et les autorités nationales et les observateurs internationaux n’ont jamais trouvé de preuve qu’il soit exploité pour commettre des fraudes. Des audits de sécurité externes ont été effectués pour empêcher que le logiciel du système ne soit subrepticement modifié. De plus, avant le jour du scrutin, des tests sont effectués pour s’assurer qu’aucune falsification ne s’est produite.

L’autorité électorale a déclaré mercredi dans son communiqué qu’elle analyserait les suggestions du ministère de la Défense. Aranha, le professeur de sécurité du système, a déclaré que les suggestions de l’armée pour corriger les failles ne sont pas spécifiques et rendraient en fait un audit encore plus difficile.

Cette année, les forces armées ont également mené un audit partiel, comparant les résultats de centaines de bureaux de vote au décompte officiel. L’idée a été lancée pour la première fois par Bolsonaro, qui a déclaré en mai qu’ils “ne joueront pas le rôle de simplement approuver le processus électoral ou de participer en tant que spectateurs”.

Le chien de garde des comptes du gouvernement fédéral a effectué un audit partiel similaire à celui de l’armée, comptabilisant les votes dans 604 machines à voter à travers le Brésil. Il n’a trouvé aucune anomalie. De même, l’Association du Barreau du Brésil a déclaré mardi dans un rapport qu’elle n’avait rien trouvé qui indiquait des soupçons d’irrégularités.

“Il y a des leçons importantes de tout cela”, a déclaré Paulo Calmon, professeur de sciences politiques à l’Université de Brasilia, qui a poursuivi : “principalement, l’idée d’impliquer formellement les forces armées dans les processus électoraux est une erreur qui ne devrait jamais être répétée. ”

___

L’écrivaine d’Associated Press, Carla Bridi, a rapporté de Brasilia. L’écrivain AP David Biller à Rio de Janeiro a contribué à ce rapport.

Diane Jeantet et Carla Bridi, The Associated Press