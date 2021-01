Le soir de la Journée Martin Luther King Jr., la Maison Blanche a publié le rapport final de sa «Commission 1776» – un document qui excuse l’histoire de l’esclavage de l’Amérique, se moque de l’héritage du mouvement des droits civiques et assimile le progressisme au totalitarisme.

Le rapport, qui fait suite à la condamnation explicite par le président Donald Trump du projet 1619 du New York Times en septembre, a été publié deux jours seulement avant que Trump ne quitte ses fonctions, et à l’occasion de la fête nationale honorant la principale icône des droits civils américains du milieu du XXe siècle. ère.

La commission a été créée par Trump en réponse au projet 1619 du Times, une collection lauréate du prix Pulitzer qui se concentrait sur l’histoire de l’Amérique avec l’esclavage. En créant la commission, Trump a condamné le travail du Times en tant que « propagande toxique » et « poison idéologique » qui « détruiront notre pays ».

Le rapport compile des références et des citations disparates à travers l’histoire américaine pour affirmer que le pays doit revenir à «l’éducation patriotique» dans les écoles et pour que les familles américaines «élèvent des citoyens moralement responsables qui aiment l’Amérique».

La commission n’a pas le pouvoir de promulguer aucune de ses recommandations pour l’éducation américaine.

Faisant écho à de nombreux thèmes et affirmations du rapport, le secrétaire d’État sortant Mike Pompeo tweeté mardi matin critiquant le multiculturalisme. « Woke-ism, multiculturalisme, tous les -ismes – ils ne sont pas ce qu’est l’Amérique. Ils déforment notre glorieuse fondation et ce qu’est ce pays. Nos ennemis attisent ces divisions parce qu’ils savent qu’ils nous affaiblissent », a écrit Pompeo.

Le rapport défend le compromis des trois cinquièmes et la clause de l’esclave fugitif, des dispositions de la Constitution qui comptaient chaque résident asservi d’un État comme trois cinquièmes d’une personne et exigeaient que les esclaves fugitifs soient renvoyés aux esclaves à travers les frontières des États respectivement, comme «juste ça: des compromis. »

Le document défend les pères fondateurs contre les accusations d’hypocrisie pour avoir toléré l’esclavage en faisant valoir qu’il était nécessaire de permettre à la pratique de continuer à construire un «principe du consentement comme fondement de toute légitimité politique», ignorant les droits des esclaves du pays. nouvelle forme de gouvernement.

Le rapport déplore que «de nombreux Américains travaillent sous l’illusion que l’esclavage était en quelque sorte un mal exclusivement américain», arguant que l’esclavage des biens mobiliers doit «être vu dans une perspective beaucoup plus large».

Dans un cas de raisonnement circulaire, les auteurs excusent la propriété d’esclaves par plusieurs pères fondateurs en citant leur installation de principes universalistes dans la Déclaration d’indépendance et de Constitution comme plantant «les graines de la mort de l’esclavage en Amérique», malgré cela même constat des critiques qui qualifient les Fondateurs d’hypocrites.

Vérification des faits:Les pourboires ont commencé au milieu de l’esclavage, puis ont aidé à maintenir les salaires des anciens esclaves noirs à un bas niveau

Le rapport soutient également que lorsque les auteurs ont donné la primauté au principe de «séparation de l’Église et de l’État» qui anime la clause d’établissement de la Constitution, ils «n’avaient pas l’intention d’effacer la religion de la vie politique mais de faire place aux croyances religieuses et de libérer expression de tous les citoyens. «

Le rapport affirme que les progressistes américains maintiennent une «fausse compréhension des droits» qui «a créé ce qui équivaut à une quatrième branche du gouvernement appelée parfois bureaucratie ou État administratif», et est plus cohérente avec le communisme de style soviétique ou européen du XXe siècle. fascisme que les valeurs américaines ostensives.

Ce « gouvernement fantôme » autoritaire fonctionne prétendument sans contrôle démocratique et « continue de croître autour de nous ».

Le rapport assimile l’esclavage et les politiques racistes préconisées par le célèbre suprémaciste blanc du 19e siècle, le sénateur John C. Calhoun, à une «politique d’identité» moderne, arguant que le mouvement des droits civiques a conduit à un «système de privilège de groupe explicite» basé sur la race.

Le rapport soutient que la «politique identitaire» en fin de compte «enseigne que l’Amérique elle-même est responsable de l’oppression».

Le rapport condamne également les universités américaines, que les auteurs considèrent comme «des foyers d’anti-américanisme, de diffamation et de censure qui se combinent pour générer chez les étudiants et dans la culture au sens large, au moins du dédain et au pire une haine pure et simple pour ce pays.

«Le révisionnisme historique qui piétine les connaissances honnêtes et la vérité historique, fait honte aux Américains en ne mettant en évidence que les péchés de leurs ancêtres et enseigne des allégations de racisme systémique qui ne peuvent être éliminées que par plus de discrimination, est une idéologie destinée à manipuler les opinions plus qu’à éduquer les esprits» le rapport lit.

La commission qui a rédigé l’étude ne comprend aucun historien universitaire qui se concentre sur l’histoire américaine.

Le groupe était présidé par Larry Arnn, président du conservateur Hillsdale College et proche allié de Trump. La commission comprend des militants et des experts conservateurs de haut niveau, ainsi que plusieurs responsables du cabinet Trump en tant que membres d’office.

Le rapport a déjà été critiqué par les historiens pour divers mensonges historiques, en soutenant qu’il favorise une récit réducteur de l’histoire américaine avec un agenda politique nationaliste qui, pour citer un critique, « peu d’historiens professionnels jugeraient plausibles. »