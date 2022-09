Un rapport du Sénat américain décrivant les méthodes brutales d'”interrogatoire renforcé” de la CIA ne verra pas le jour – pour l’instant

Un juge fédéral américain a décidé qu’un rapport tentaculaire du Congrès sur le programme de torture de la guerre terroriste de la CIA resterait classifié, affirmant que les citoyens n’avaient pas le droit d’accéder au document controversé, dont des parties avaient déjà été divulguées au public par un sénateur démocrate en 2014.

Dans une décision jeudi, le juge du district de Columbia, Beryl Howell, a déclaré que le rapport “n’est pas considéré comme un document public soumis au droit d’accès public de la common law”, comme un cas précédent a conclu qu’il s’agissait d’un « record du congrès » et n’ont donc pas pu être obtenus via les demandes standard de la loi sur la liberté d’information (FOIA).

“Le rapport contient des informations hautement classifiées sur les politiques et procédures de détention et d’interrogatoire de la CIA qui compromettraient la sécurité nationale si elles étaient publiées, dépassant de loin l’intérêt du public pour la divulgation”, le juge a écrit dans son avis.

Le journaliste d’investigation Shawn Musgrave a intenté une action en justice pour le document, faisant valoir un argument de «droit de savoir» semblable à ceux présentés dans le cadre d’un litige FOIA, mais son affaire a finalement été rejetée. L’avocat du journaliste, Kel McClanahan, s’est engagé à faire appel de la décision.















Le rapport sénatorial de 6 700 pages détaille les programmes clandestins de détention et de torture de la CIA lancés après les attentats terroristes du 11 septembre 2001, au cours desquels d’innombrables suspects étrangers ont été entraînés dans des prisons secrètes de “sites noirs” à l’étranger et soumis à des interrogatoires extrêmes et souvent barbares. les mesures. Peu de ces cas ont abouti à des accusations formelles contre les accusés, dont beaucoup ont apparemment été détenus à la discrétion de l’agence, bien au-delà de la portée du système de justice pénale américain ou des lois internationales de la guerre.

Un résumé non classifié du document publié par la sénatrice démocrate Dianne Feinstein en 2014 présentait 20 conclusions majeures, notamment que les méthodes de la CIA aidaient rarement à acquérir des renseignements utiles, qu’elle mentait à plusieurs reprises sur l’efficacité de ces méthodes et que les interrogatoires de l’agence étaient beaucoup plus violent que les responsables du renseignement n’avaient jamais laissé entendre aux législateurs. Certaines des techniques dites «d’interrogatoire renforcé» ont été développées par des psychologues experts pour maximiser les souffrances infligées aux suspects, selon le résumé, concluant également que le régime de torture avait terni la réputation de l’Amérique dans le monde.

Commentant la décision de jeudi, la sénatrice Feinstein a déclaré que même si elle était d’accord avec certains aspects de la décision, “Je continue également de croire que le rapport complet sur la torture – avec les expurgations appropriées – devrait être publié à un moment donné.”















« L’utilisation de la torture par le gouvernement américain a été une marque sombre dans notre histoire qui ne doit plus jamais se reproduire. Nous devons continuer à apprendre de nos erreurs, et cela signifie finalement publier le rapport sur la torture au moment opportun », a-t-elle ajouté, selon le Los Angeles Times.

Bien que le rapport massif reste secret pour le moment, l’ancien président Barack Obama a placé le document dans ses archives présidentielles avant de quitter la Maison Blanche, ce qui signifie qu’une copie est désormais conservée aux Archives nationales et pourrait être déclassifiée par parties à partir de 2029.