Le rapport de Freedom House montre un nouveau déclin mondial de la démocratie

Freedom House évalue les pays individuels sur 25 indicateurs qui évaluent la santé de la démocratie d’un pays donné (ou son absence). Le score cumulé permet à l’organisation, qui opère depuis 1941, de classer un pays en particulier comme «libre», «partiellement libre» ou «non libre» (voir la carte ci-dessous). Sur 195 pays indépendants évalués 73 ont vu le score global diminuer et seulement 28 ont connu une croissance.

Cette marge est la plus importante du genre au cours des dix-huit derniers mois. En outre, 54 pays sont désormais qualifiés de «non libres», soit environ 38 pour cent de la population mondiale, la proportion la plus élevée depuis 2005. Moins de 20 pour cent de la population mondiale vit dans des pays qui sont désormais classés comme «libres».

Comme les années précédentes, de grandes manifestations pro-démocratie ont secoué différentes parties du monde. Mais de l’Algérie à la Biélorussie en passant par Hong Kong, « les régimes surpris par les manifestations … se sont remis sur pied en arrêtant et en poursuivant les manifestants, en adoptant de nouvelles lois restrictives, et dans certains cas en recourant à des actions brutales, pour lesquelles ils ont connu peu de répercussions internationales « , a noté Freedom HouseSur les 39 pays et territoires qui ont été témoins de manifestations en faveur de la démocratie en 2019, 23 ont vu leurs scores chuter l’année suivante.

La décision la plus flagrante a peut-être été l’abaissement de l’Inde par Freedom House – la plus grande démocratie du monde – de «libre» à «partiellement libre». Le rapport a souligné l’érosion constante de la démocratie indienne supervisée par le Premier ministre Narendra Modi, dont le rôle associe l’organisation à une pression croissante sur les organisations de défense des droits de l’homme, à l’intimidation et à l’intimidation des journalistes et des universitaires, des politiques qui stigmatisent et nuisent aux minorités religieuses, en particulier les musulmans. et la politisation de la justice indienne.

Sous Modi, l’Inde semble avoir abandonné son potentiel de servir de leader démocratique mondial et d’élever les intérêts nationalistes hindous bornés au détriment de ses valeurs fondamentales d’inclusion et d’égalité des droits pour tous, a déclaré Freedom House.

Le début de la pandémie de coronavirus est également devenu un moyen pour les gouvernements de la Hongrie à El Salvador en passant par les Philippines d’écraser la dissidence, d’interdire les manifestations et de saper la transparence politique. ‘Les conséquences [of measures there] survivra à la crise sanitaire… et conduira à des restrictions à la liberté dans le futur », a déclaré Sarah Repucci, l’une des co-auteurs du rapport, lors d’un briefing mardi.

Dans le rapport de cette année intitulé « Démocratie sous siège », l’organisation a dénoncé « l’influence malveillante du régime en Chine, la dictature la plus peuplée du monde », non seulement sur ses politiques répressives à Hong Kong et au Xinjiang, mais aussi l’effet Son influence croissante à l’étranger consiste à saper la responsabilité en matière de droits de l’homme dans les forums internationaux et à renforcer les alliances entre les gouvernements autocratiques.

Freedom House a été vu par certains pendant des années critiques à gauche comme plate-forme pour moraliser la guerre froide, un rouage dans un plus grand appareil de Washington visant à justifier l’hégémonie américaine. Mais Freedom House s’est également adressé aux États-Unis.

Alors que les États-Unis sont toujours classés comme « libres », ils ont perdu trois points dans le classement, trouvant un perchoir plus proche de pays comme la Roumanie et le Panama que de partenaires d’Europe occidentale comme la France et l’Allemagne. C’est le résultat d’un déclin qui a commencé avant le mandat du président Donald Trump, mais qui est devenu plus évident au cours de son mandat.

« Les dernières semaines de la présidence de Trump ont été marquées par des attaques sans précédent contre l’une des démocraties les plus visibles et les plus influentes du monde », indique le rapport. Après quatre ans de pardon et même de pardon des crimes officiels, de mépris de la responsabilité de ses propres transgressions et d’encouragement des extrémistes racistes et de droite, le président sortant a ouvertement cherché à annuler illégalement sa perte dans les sondages, aboutissant à l’incitation à une foule armée. perturber la certification des résultats par le Congrès. Les actions de Trump n’ont pas été contrôlées par la plupart des législateurs de son propre parti, un silence étonnant sapant les principes démocratiques de base. «

Cette atmosphère de crise a des conséquences mondiales. Alors que « la propagation de l’autoritarisme est un phénomène qui progresse assez bien en soi », a déclaré Michael Abramowitz, président de Freedom House, à Today’s WorldView, le « rôle démesuré » des États-Unis en tant que l’une des démocraties les plus anciennes et les plus influentes du monde. compte toujours.

« Après les événements du Capitole, nous avons donné une grande victoire aux autocrates du point de vue de la propagande », a-t-il déclaré.

Pour faire face au déclin démocratique de l’Amérique, Repucci de Freedom House a noté la nécessité de réformes politiques majeures qui élargiraient les droits de vote, prendraient en compte l’histoire de la discrimination raciale aux élections américaines et mettraient en place des commissions de district indépendantes qui éloigneraient le pays du gerrymandering partisan. qui aide à alimenter la polarisation. Les législateurs démocrates font pression pour une législation qui réponde à certaines de ces préoccupations. Mais les républicains le sont aussi dans la législature de l’État faire avancer des dizaines de factures cela limiterait la facilité de la voix.