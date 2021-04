Keir Starmer a déclaré que l’examen soutenu par le gouvernement des disparités raciales en Grande-Bretagne «manquait de crédibilité», alors que les appels croissants demandaient au Premier ministre de rejeter ses conclusions «fallacieuses».

Les commentaires du chef du Parti travailliste interviennent après que le rapport ait déclaré que la géographie, l’influence de la famille, le milieu socio-économique, la culture et la religion affectent tous les chances dans la vie plus que la discrimination, rejetant l’idée que le racisme structurel est un problème en Grande-Bretagne.

Le rapport a également critiqué «le ton accusateur d’une grande partie de la rhétorique actuelle sur la race et le pessimisme quant à ce qui a été et à ce qui peut être réalisé de plus».

«Le rapport d’examen de la course du gouvernement a été une occasion manquée de s’engager sérieusement dans la réalité du racisme structurel et institutionnel au Royaume-Uni», a déclaré Sir Keir. L’indépendant, dans ses premiers commentaires après avoir lu le rapport dans son intégralité.

«Le rapport n’est pas crédible et a ignoré les expériences vécues par les communautés noires, minoritaires et ethniques en Grande-Bretagne.

«En tant que Premier ministre, je présenterais une nouvelle loi sur l’égalité raciale pour lutter contre les inégalités structurelles qui existent depuis trop longtemps dans notre société.»

L’indépendant comprend que les travaillistes ont en outre l’intention de faire pression sur le gouvernement pour qu’il prenne des mesures correctives à la suite de ce rapport.

Pendant ce temps, la baronne Doreen Lawrence a déclaré que le rapport donne «le feu vert aux racistes» et que les auteurs du rapport «ne sont pas en contact avec la réalité».

Sir Keir s’est engagé à introduire une loi sur l’égalité raciale en octobre, à la suite d’un examen, mené par la baronne Lawrence, sur l’impact disproportionné de la pandémie sur les communautés noires et ethniques minoritaires au Royaume-Uni.

Intitulé Une crise évitable, l’étude commanditée par les travaillistes a conclu que «des décennies de discrimination structurelle» ont conduit à un impact disproportionné de la pandémie sur ces groupes.

La baronne Lawrence a été nommée pair travailliste en 2013 après avoir fait campagne pour que justice soit rendue pour son fils décédé en 1993 à la suite d’une attaque raciste dans le sud de Londres.

S’exprimant lors d’un événement public organisé par le centre de recherche Stephen Lawrence de l’Université De Montfort Leicester (DMU) la semaine dernière, elle a déclaré: «Quand j’ai entendu parler du rapport pour la première fois, ma première pensée a été qu’il a poussé [the fight against] le racisme remonte à 20 ans ou plus.

«Vous savez, toutes ces choses pour lesquelles nous avons travaillé et montrant que le racisme structurel existe – nous parlons de la pandémie quand vous regardez combien de nos gens sont morts, toutes les infirmières, les médecins, le personnel de première ligne, de Covid , et d’avoir ce rapport niant que ces personnes ont souffert… ils nient que des personnes comme mon fils ont été assassinées par racisme et le fait qu’il a fallu 18 ans pour obtenir justice pour lui.

Vendredi, un groupe de dirigeants de la société civile a remis en main propre une pétition au numéro 10 exhortant Boris Johnson à retirer le rapport et à mettre en œuvre à la place les recommandations des revues de longue date de Macpherson, Lammy, Marmot et Williams.

le lettre ouverte a été signé par des organisations telles que Black Lives Matter UK et le Runnymede Trust et note que la commission n’a pas abordé des questions telles que le racisme institutionnel, et que ses allégations ont conduit à «l’incrédulité publique et l’indignation nationale».

En moins de 48 heures, la lettre a recueilli plus de 20 000 signatures et plus, avec la campagne sous le slogan #RejectTheReport en ligne.

Les signatures notables de commentateurs de haut niveau incluent Afua Hirsch, Bonnie Greer OBE et Lord Simon Woolley CBE.