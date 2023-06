Le rapport cAudit de l’année dernière a signalé de sérieuses préoccupations concernant la sécurité ferroviaire

Alors que le ministre des Chemins de fer Ashwini Vaishnaw a déclaré aujourd’hui que la « cause profonde » de l’horrible collision de trois trains à Balasore d’Odisha, qui a fait 288 morts et blessé plus de 1 000 personnes, a été identifiée et sera bientôt révélée dans un rapport, les critiques ont souligné un audit rapport des chemins de fer de septembre de l’année dernière, qui signalait des lacunes en matière de sécurité ferroviaire. L’accident s’est produit en raison d’un changement dans « l’enclenchement électronique », a déclaré M. Vaishnaw. Le Conseil des chemins de fer a également détaillé la séquence des événements ayant conduit à l’accident.

Dans un rapport de 2022 sur les déraillements dans les chemins de fer indiens, le principal organisme d’audit de l’Inde, le contrôleur et vérificateur général de l’Inde, a cherché à savoir si des mesures visant à prévenir les déraillements et les collisions étaient clairement définies et mises en œuvre par le ministère des chemins de fer.

« Il y avait des lacunes allant de 30 à 100% dans les inspections par les voitures d’enregistrement de voie nécessaires pour évaluer les conditions géométriques et structurelles des voies ferrées », a-t-il déclaré.

D’avril 2017 à mars 2021, 422 déraillements étaient imputables au ‘Engineering Department’. Le principal facteur responsable du déraillement était lié à « l’entretien de la voie » (171 cas), suivi de « l’écart des paramètres de la voie au-delà des limites autorisées » (156 cas), indique le rapport, ajoutant que « la mauvaise conduite/l’excès de vitesse » était le principal facteur responsable des déraillements.

Le nombre d’accidents imputables au « service d’exploitation » était de 275. Les « réglages incorrects des aiguillages et autres erreurs dans les opérations de manœuvre » représentaient 84 %, a constaté le CAG.

Les «rapports d’enquête» n’ont pas été soumis à l’autorité d’accueil dans les délais prescrits dans 63% des cas et dans 49% des cas, il y a eu un retard dans l’acceptation des rapports par les autorités d’accueil, a-t-il déclaré.

Le rapport indique que les dépenses globales pour les tâches prioritaires du Rashtriya Rail Sanraksha Kosh – un fonds de réserve qui a reçu un corpus de Rs 1 lakh crore sur cinq ans à partir de 2017-18 – ont montré une tendance à la baisse. L’allocation de fonds pour les travaux de renouvellement des voies a diminué, les fonds alloués aux travaux de renouvellement des voies n’ont pas non plus été pleinement utilisés.

« Sur 1 127 déraillements entre 2017 et 2021, 289 déraillements (26%) étaient liés au renouvellement des voies », indique le rapport du CAG.

Sur 2 908 passages à niveau habités (neuf pour cent) ciblés pour l’élimination au cours de la période 2018-2021, seuls 2 059 passages à niveau (70 pour cent) ont été éliminés, a-t-il indiqué.

Le CAG a recommandé aux chemins de fer d’assurer le strict respect des délais prévus pour la conduite et la finalisation des enquêtes sur les accidents et de développer un mécanisme de surveillance solide pour assurer la mise en œuvre en temps opportun des activités d’entretien en adoptant des méthodes entièrement mécanisées d’entretien des voies et des technologies améliorées.