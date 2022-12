Le “rapport brutal” de Greta Thunberg à Andrew Tate fait désormais partie des tweets les plus appréciés de tous les temps

Le clapback emblématique de Greta Thunberg à Andrew Tate a envoyé des ondes de choc à travers le monde de Twitter et maintenant, son tweet a atteint les rangs des tweets les plus appréciés de tous les temps. Le clapback de Thunberg à Tate se vantant de ses 33 voitures disait « oui, s’il vous plaît, éclairez-moi. écrivez-moi à smalld *** energy@getalife.com”. C’est actuellement le cinquième tweet le plus apprécié de tous les temps avec 3,7 millions de likes impairs sur la plate-forme. L’arrestation de Tate en Roumanie pour traite des êtres humains a suivi de près son échange avec Thunberg.

Les quatre tweets les plus appréciés de tous les temps sont la famille de Chadwick Boseman informant de son décès, le tweet d’Elon Musk sur le fait de remettre la “cocaïne” dans Coca Cola, le tweet de Barack Obama disant “Personne n’est né en haïssant une autre personne à cause de la couleur de sa peau, ses origines ou sa religion…” et le tweet de Joe Biden disant “C’est un nouveau jour en Amérique”.

“Le plus grand ratio sur cette application. Greta gagne à tout lmao”, a écrit un utilisateur de Twitter enthousiasmé par le tweet de Thunberg faisant des chiffres. “Andrew [Tate] se faire corpser par Greta Thunberg qui n’a jamais demandé à être impliquée dans ses bêtises en premier lieu et maintenant se faire arrêter en Roumanie alors que le tweet de Greta atteint le top 20 des plus aimés de tous les temps en une journée est la raison pour laquelle Twitter reste invaincu “, a écrit un autre.

J’adore le fait que le tweet de Greta figure désormais parmi les cinq tweets les plus appréciés de tous les temps, pris en sandwich entre des platitudes libérales et des souvenirs de personnages extrêmement aimés. cela signifie que c’est le dunk numéro un de tous les temps. pic.twitter.com/AgQvG01KKI– mec derek (@dieworkwear) 30 décembre 2022

“L’assassinat d’Andrew Tate par Greta Thunberg” est désormais le septième tweet le plus apprécié de tous les temps, et il est en passe de figurer parmi les cinq premiers à la fin du week-end. Ce sera la somme de l’héritage de Tate. pic.twitter.com/b22tl8u5DC — Tibère ☭ (@ecomarxi) 30 décembre 2022

le tweet de greta thunberg vient de briser le top 30 des tweets les plus appréciés de tous les temps, notamment en tant que seul qui est un dunk sur quelqu’un d’autre, ce qui en fait sans doute la seule véritable affiche de la liste pic.twitter.com/oV3N04TFQd— podcast en bio ben flores (@limitlessjest) 29 décembre 2022

Twitter est d’accord : cela aurait pu être le plus grand ratio de tous les temps.

