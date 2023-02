Le rapport Adani de Hindenburg a expliqué: Pourquoi une petite entreprise américaine vise un conglomérat indien

Note de l’éditeur : Une version de cette histoire est apparue dans la newsletter Nightcap de CNN Business. Pour le recevoir dans votre boîte de réception, inscrivez-vous gratuitement, ici.



New York

CNN

—



L’homme le plus riche d’Asie est dans le collimateur d’une firme de recherche dont le nom même évoque la panique.

Hindenburg Research – du nom de la catastrophe du dirigeable de 1937 – est un petit chercheur financier new-yorkais relativement jeune, connu pour ses paris audacieux contre des sociétés de haut vol qu’il juge surévaluées, frauduleuses ou les deux.

La semaine dernière, Hindenburg a surpris les investisseurs en publiant un rapport basé sur ce qu’il a qualifié d’enquête de deux ans sur le groupe Adani, l’un des plus grands conglomérats multinationaux indiens.

Le rapport et la vente qu’il a déclenchée – effaçant quelque 70 milliards de dollars de valeur marchande dans les sociétés du groupe Adani – ravivent les inquiétudes concernant la gouvernance d’entreprise du groupe, et alimentent le débat sur le rôle souvent chaotique que jouent les vendeurs à découvert comme Hindenburg sur les marchés financiers.

Gautam Adani est un magnat de 60 ans qui a fondé le groupe Adani il y a plus de 30 ans, le transformant en le plus grand opérateur portuaire de l’Inde, avec des activités couvrant les infrastructures et la production d’énergie. Il est devenu l’homme le plus riche d’Inde il y a un an et a brièvement dépassé Jeff Bezos pour devenir le deuxième plus riche du monde.

Le rapport Hindenburg, que le groupe Adani a rejeté comme sans fondement, accuse le conglomérat et Adani lui-même d’avoir réussi “la plus grande escroquerie de l’histoire de l’entreprise”.

Hindenburg a accusé la société de “manipulation effrontée des actions” et de fraude comptable qui a eu lieu pendant des décennies. Hindenburg a déclaré que les actions du groupe Adani sont massivement surévaluées et qu’il a pris une position courte (plus à ce sujet dans une minute) sur celles-ci, ce qui signifie que Hindenburg gagne lorsque les actions d’Adani chutent.

Le groupe Adani a riposté, qualifiant le rapport Hindenburg de “rien d’autre qu’un mensonge”.

Dans une réfutation de plus de 400 pages, le groupe Adani a déclaré que la vente à découvert par Hindenburg d’obligations et de produits dérivés négociés à l’étranger équivalait à une fraude en valeurs mobilières et que le rapport était une attaque contre l’Inde.

Dans une réfutation de cette réfutation, Hindenburg a déclaré que “la fraude ne peut pas être masquée par le nationalisme” et que le groupe Adani avait ignoré “toutes les allégations clés que nous avons soulevées”.

Les défenses d’Adani et ses dénégations d’actes répréhensibles n’ont pas suffi à endiguer l’hémorragie.

Depuis la publication du rapport Hindenburg la semaine dernière, le groupe a perdu plus de 70 milliards de dollars de sa valeur boursière, rapporte ma collègue Diksha Madhok. La valeur nette personnelle d’Adani a également chuté de quelque 30 milliards de dollars, selon le Bloomberg Billionaires Index, bien qu’il reste l’une des personnes les plus riches de la planète, avec 92 milliards de dollars à son actif.

Dans sa forme la plus élémentaire, la vente à découvert est une tactique d’investissement fondée sur la perte de valeur d’une action (ou d’un autre titre).

Pour le dire en termes non financiers : imaginons qu’il y ait un match de football vendredi soir et que votre ami ait un billet. Mais vous soupçonnez que le prix des billets peut baisser en raison du manque de demande le jour du match. Vous empruntez donc le billet à votre ami, pour une somme modique, et vous promettez de le lui rendre à temps pour le coup d’envoi. Tout de suite, vous vendez le billet que vous avez emprunté pour 50 dollars, en pariant que le jour du match, le coût d’un billet sera inférieur à 50 $. Et bien sûr, le mauvais temps garde les gens à la maison et le stade commence à baisser les prix. Vous achetez un billet pour 30 $, le donnez à votre ami et empochez la différence de 20 $ (moins les frais que vous avez payés à votre ami pour le privilège d’emprunter.)

En pratique, les firmes spécialisées dans la vente à découvert sont souvent parmi les plus décriées. Si le monde de Wall Street est une table de craps, où les gains d’un joueur augmentent ceux de tous les autres, les vendeurs à découvert sont ceux qui parient contre la table.

Les vendeurs à découvert affirment que leur travail joue un rôle important de chien de garde, exposant la fraude et empêchant les actifs de devenir trop gonflés.

“Des recherches critiques et contradictoires sont nécessaires car Wall Street est une machine finement réglée, conçue pour vendre des titres au public, quelle que soit leur qualité”, a écrit Hindenburg dans un rapport de 2021. “Le monde de l’entreprise est en proie à la fraude et les investisseurs sont peu protégés.”

Et à leur crédit, les vendeurs à découvert ont joué un rôle clé dans la révélation des fraudes majeures du marché comme Enron en 2001 et la fraude hypothécaire systémique qui a failli cratérer l’économie mondiale en 2008.

Bien sûr, rien n’empêche les mauvais acteurs du monde de la vente à découvert de faire des déclarations exagérées ou fausses sur une entreprise pour tenter de réaliser un profit rapide.

Hindenburg est un vendeur à découvert spécialisé dans la recherche financière médico-légale, fondé en 2017 par Nathan Anderson.

Et oui, il porte le nom les Hindenburg :

“Nous considérons le Hindenburg comme la quintessence d’une catastrophe totalement provoquée par l’homme et totalement évitable”, indique son site Web. “Nous recherchons des catastrophes d’origine humaine similaires flottant sur le marché et visons à les éclairer avant qu’elles n’attirent des victimes plus sans méfiance.”

C’est un peu comme une bande de journalistes d’investigation, sauf sans tout le bagage éthique. (Les journalistes ne peuvent conserver un intérêt financier dans leurs sujets ; les vendeurs à découvert comme Hindenburg le font presque toujours.)

Hindenburg a gagné sa réputation de limier pour les malversations financières en 2020, lorsqu’il a accusé le constructeur de véhicules électriques Nikola de mentir aux investisseurs sur les capacités de son camion. Le fondateur de Nikola a finalement été reconnu coupable de fraude.

Le meilleur avocat du groupe Adani a déclaré que la société envisageait une action en justice contre Hindenburg. En réponse, Hindenburg a tweeté qu’il accueillerait favorablement une telle action et qu’il s’en tient à son rapport.

Pendant ce temps, la presse négative arrive à un moment délicat pour Adani, qui vise à lever 2,5 milliards de dollars en émettant de nouvelles actions dans Adani Enterprises ce mois-ci. L’offre se terminera mardi.

Vous aimez le dernier verre ? S’inscrire et vous recevrez tout cela, ainsi que d’autres trucs amusants que nous avons aimés sur Internet, dans votre boîte de réception tous les soirs. (OK, la plupart des nuits – nous croyons en une semaine de travail de quatre jours ici.)