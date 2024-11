Le rappeur Young Thug sera libéré et assigné à résidence pour le temps purgé dans le cadre d’un accord de plaidoyer dans l’affaire Georgia RICO

ATLANTE– Le rappeur d’Atlanta Young Thug, dont le nom légal est Jeffrey Lamar Williams, a accepté un accord de plaidoyer, changeant son plaidoyer de culpabilité pour des accusations liées à des gangs dans le comté de Fulton, en Géorgie.

Williams a plaidé coupable devant le tribunal jeudi après-midi.

Il a été condamné à une peine de prison et à 15 ans de probation et devrait être libéré jeudi et assigné à résidence.

« Est-ce votre décision de renoncer à ces droits et de plaider coupable parce que vous êtes en fait coupable ? » » a demandé la juge Paige Reese Whitaker de la Cour supérieure du comté de Fulton.

« Oui », a déclaré Williams avant que son avocat n’intervienne sur l’un des chefs d’accusation.

Selon une filiale d’ABC à Atlanta, WSB-TV, qui était présente dans la salle d’audience jeudi, l’accord de plaidoyer du rappeur n’est pas négocié, ce qui signifie que la décision finale sur la peine appartient au juge.

DOSSIER – Dans cette photo d’archive du 14 septembre 2017, Young Thug assiste au 3e Diamond Ball annuel à New York. Photo par Evan Agostini/Invision/AP, dossier)

Il a plaidé nolo contestere pour deux accusations, dont la violation de la loi RICO, qui est un plaidoyer de non-contestation ou de non-défense, ce qui signifie que l’accusé n’admet ni ne nie les accusations portées contre lui, a rapporté WSB-TV.

ABC News a contacté l’avocat de Williams, Brian Steel, pour obtenir des commentaires supplémentaires.

Williams sera libéré de prison ; bien qu’il puisse être renvoyé derrière les barreaux s’il viole les termes de sa peine.

Williams a été initialement inculpé le 10 mai 2022, d’un chef d’accusation chacun pour complot en vue de violer la loi de l’État sur les organisations influencées par les racketteurs et corrompues (RICO) et de participation à des activités criminelles de gangs de rue, et a ensuite été inculpé d’un chef d’accusation supplémentaire de participation à des gangs de rue. activité, trois chefs d’accusation de violation de la loi géorgienne sur les substances contrôlées, possession d’une arme à feu en commettant un crime et possession d’une mitrailleuse.

Avant que l’accord de plaidoyer ne soit conclu, Williams avait plaidé non coupable et son avocat avait déclaré à plusieurs reprises à ABC News que son client était innocent de toutes les accusations.

Tout au long du procès pour racket, qui a débuté en novembre 2023 et a été jusqu’à présent le procès le plus long en Géorgie, les procureurs ont allégué que le rappeur lauréat d’un Grammy était le co-fondateur et le « chef proclamé » d’un gang de rue criminel présumé dans le comté de Fulton. , Géorgie, connue sous le nom de « Young Slime Life » ou « YSL ».

« Les membres et associés de YSL se déplaçaient comme une meute avec Jeffrey Williams à sa tête », a affirmé la procureure adjointe du comté de Fulton, Adriane Love, lors de son discours d’ouverture.

Love a affirmé que les membres présumés de YSL avaient commis « des activités criminelles de gangs de rue, c’est-à-dire des crimes destinés à promouvoir les objectifs et les directives de YSL elle-même ».

« Pendant dix ans, le groupe se faisant appeler Young Slime Life a dominé la communauté de Cleveland Avenue, dans le comté de Fulton », a déclaré Love lundi. « Et a créé un cratère au milieu de la communauté de Cleveland Avenue, dans le comté de Fulton, qui a aspiré la jeunesse, l’innocence et même la vie de certains de ses plus jeunes membres. »

Le rappeur lauréat d’un Grammy a été inculpé en mai 2022 dans le cadre d’un vaste acte d’accusation RICO dans le comté de Fulton, en Géorgie. Il faisait partie des 28 personnes inculpées, mais il a été jugé avec cinq coaccusés après que plusieurs des inculpés aient conclu des accords de plaidoyer, tandis que le juge a décidé que les autres seraient jugés séparément.

La puissance vedette du rappeur a attiré l’attention du pays sur cette affaire et l’utilisation controversée par le procureur de ses paroles, ainsi que des paroles interprétées par certains de ses accusés, comme preuves présumées dans cette affaire, l’ont propulsée sous les projecteurs nationaux.

L’utilisation de paroles a suscité l’indignation des défenseurs de la liberté d’expression et d’éminents musiciens et producteurs du monde hip-hop, qui ont soutenu que la musique rap et le processus d’écriture sont une forme d’expression artistique et ne reflètent pas nécessairement la réalité.

Les procureurs ont fait valoir dans l’acte d’accusation que les publications sur les réseaux sociaux, les images et diverses paroles de chansons publiées par plusieurs accusés, dont Young Thug, sont des « actes manifestes visant à promouvoir le complot » visant à violer la loi RICO.

Même si la portée de l’acte d’accusation allait bien au-delà de l’utilisation de paroles de rap, l’inclusion de paroles a suscité l’indignation des artistes de l’industrie musicale et a contribué à déclencher un mouvement connu sous le nom de « Protect Black Art ».

Steel a déposé une requête en décembre 2022 demandant au juge Ural Glanville, qui a été retiré de l’affaire après avoir rencontré un témoin et des procureurs, d’empêcher les procureurs d’utiliser les paroles comme preuve.

Steel a fait valoir que « (les paroles) ne peuvent pas être utilisées comme preuve d’un crime si elles sont simplement liées à la musique/à la liberté d’expression/à la liberté d’expression/à la poésie ».

Glanville a rejeté la requête dans une décision de novembre 2022, dans laquelle il a déterminé que 17 ensembles de paroles mentionnés dans l’acte d’accusation pouvaient être admis à titre préliminaire au procès.

« J’admets ces paroles en attente sous certaines conditions, en fonction ou sous réserve d’une fondation correctement posée par l’État ou le promoteur qui cherche à admettre ces preuves », a déclaré Glanville.

Le juge a ajouté que si les procureurs ont l’intention d’inclure des paroles supplémentaires dans les preuves présumées dans cette affaire, elles peuvent être soumises à l’examen du juge.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.