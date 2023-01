Le rappeur Young Thug sera jugé dans une affaire de gang

Atlanta –

Le rappeur Young Thug, accusé par les procureurs d’avoir cofondé un gang de rue criminel responsable de crimes violents et d’avoir utilisé ses chansons et les médias sociaux pour le promouvoir, devrait être jugé à partir de lundi.

L’artiste basé à Atlanta, dont le prénom est Jeffery Lamar Williams, a été inculpé avec plus de deux douzaines d’autres personnes dans un acte d’accusation tentaculaire en mai dernier, avec d’autres accusations ajoutées dans un deuxième acte d’accusation en août. Le rappeur Gunna, de son vrai nom Sergio Kitchens, a également été inculpé.

Young Thug, 31 ans, a commencé à rapper à l’adolescence et a connu un énorme succès – se produisant dans le monde entier et créant son propre label, Young Stoner Life ou YSL, dont il est le PDG. Les artistes de son label sont considérés comme faisant partie de la “Slime Family”, et un album de compilation, “Slime Language 2”, est passé au premier rang des charts en avril 2021.

Il a co-écrit le hit “This is America” ​​avec Childish Gambino, qui est devenu le premier morceau hip-hop à remporter le Grammy de la chanson de l’année en 2019. Ses tubes, dont “Stoner” et “Best Friend”, présentent son son grinçant , voix aiguës.

Mais les procureurs affirment que YSL a également une connotation plus sombre – un gang de rue violent appelé Young Slime Life fondé par Young Thug et deux autres en 2012 et affilié au gang national des Bloods. Les membres présumés du gang nommés dans l’acte d’accusation sont accusés d’avoir commis des crimes violents, notamment des meurtres, des fusillades et des détournements de voiture, dans le but de collecter de l’argent pour le gang, de redorer sa réputation et d’étendre son pouvoir et son territoire.

L’acte d’accusation comprend des paroles de rap qui, selon les procureurs, sont des actes manifestes “en vue de la conspiration”, y compris une ligne d’une chanson qu’ils disent que Young Thug a publiée sur YouTube : “Je suis dans le VIP et j’ai ce pistolet sur ma hanche, vous Je prie pour que tu vives, je prie pour que je frappe.” Une autre de ses paroles citée dans l’acte d’accusation dit: “Je n’ai jamais tué personne mais j’ai quelque chose à voir avec ce corps.”

L’acte d’accusation initial accusait 28 personnes de complot en vue de violer la loi géorgienne sur les organisations influencées par les racketteurs et corrompues, ou RICO, et incluait également d’autres accusations contre nombre d’entre elles. Quatorze d’entre eux doivent passer en jugement, qui commence lundi et devrait durer des mois.

Huit autres, dont Gunna, ont déjà conclu des accords de plaidoyer dans cette affaire, et six – dont quatre n’ont pas d’avocat et deux qui n’ont pas été arrêtés – seront jugés plus tard, a rapporté The Atlanta Journal-Constitution.

L’acte d’accusation d’août accuse Young Thug de complot de racket et de participation à des activités criminelles de gangs de rue, ainsi que d’accusations de drogue et d’armes à feu.

L’un des 11 frères et sœurs avec ses six enfants, Young Thug a des racines profondes dans sa ville natale d’Atlanta et travaille sans relâche à son art et à d’autres entreprises commerciales légitimes et légales, ont déclaré ses avocats dans un dossier judiciaire en mai qui a demandé en vain sa libération sous caution.

Attachés à ce dossier se trouvaient des lettres de plus d’une douzaine de dirigeants de l’industrie de la musique qui ont travaillé avec Young Thug. Ils le décrivent comme l’un des artistes hip-hop les plus titrés au monde, un père et un ami dévoué, un généreux contributeur à sa communauté et un mentor nourricier pour d’autres artistes.

En plus d’accusations spécifiques, l’acte d’accusation d’août comprend une vaste liste de 191 actes qui, selon les procureurs, ont été commis entre 2013 et 2022 dans le cadre du complot présumé du RICO visant à promouvoir les intérêts du gang.

Cette liste comprend une allégation selon laquelle Young Thug aurait menacé en juillet 2015 de tirer sur un agent de sécurité qui tentait de le faire quitter un centre commercial de la région d’Atlanta. À de nombreuses reprises, lui et d’autres personnes auraient été en possession de diverses drogues illégales qu’ils avaient l’intention de distribuer.

L’acte d’accusation accuse également des associés présumés de gangs d’avoir tenté de tuer le rappeur YFN Lucci dans la prison du comté de Fulton en février dernier et indique qu’un présumé associé de gang a tiré sur un bus en 2015 qui transportait le rappeur Lil Wayne.

Gunna a plaidé coupable le mois dernier à un chef d’accusation de complot en vue de violer la loi RICO, inscrivant un plaidoyer Alford, ce qui signifie qu’il maintient son innocence mais reconnaît qu’il est dans son intérêt de plaider coupable.

Il a déclaré dans un communiqué publié par ses avocats que lorsqu’il s’est affilié à YSL en 2016, il ne le considérait pas comme un “gang”, mais plutôt comme “un groupe de personnes du métro d’Atlanta qui avaient des intérêts communs et des aspirations artistiques”. Gunna a également souligné qu’il n’avait pas coopéré ni accepté de témoigner pour ou contre une partie dans l’affaire.

Au tribunal, avant que le juge n’accepte le plaidoyer, lorsqu’un procureur a déclaré qu’YSL était un label de musique et un gang et que Gunna savait que ses membres ou associés avaient commis des crimes dans le cadre du gang, Gunna a répondu : “Oui, ma’ un m.”

Il a été condamné à cinq ans dont un an commué en temps purgé et le reste avec sursis. Il doit également témoigner honnêtement s’il est appelé par une partie dans l’affaire et doit effectuer 500 heures de travaux d’intérêt général, y compris parler aux jeunes des “dangers et de l’immoralité des gangs et de la violence des gangs”.

Les deux autres co-fondateurs présumés du gang YSL – Walter Murphy et Trontavious Stephens – ont également chacun plaidé coupable le mois dernier à un chef d’accusation de complot en vue de violer la loi RICO. Murphy a été condamné à 10 ans, dont un an commué en temps purgé et neuf ans de probation. Stephens a également écopé de 10 ans, dont deux ans commués en temps purgé et huit ans de probation.