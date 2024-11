Le rappeur Young Thug plaide coupable des accusations de gang, de drogue et d’armes à feu – News 24

Photo : La Presse Canadienne DOSSIER – Young Thug, de son vrai nom Jeffery Williams, comparaît pour une audience, le 22 décembre 2022, à Atlanta. (Arvin Temkar/Atlanta Journal-Constitution via AP, dossier)

Le rappeur Young Thug a plaidé coupable jeudi à Atlanta pour des accusations de gang, de drogue et d’armes à feu et sera libéré de prison, bien qu’il pourrait être remis derrière les barreaux s’il viole les termes de sa peine.

L’artiste de 33 ans, lauréat d’un Grammy, dont le prénom est Jeffery Williams, a plaidé coupable sans parvenir à un accord avec les procureurs après l’échec des négociations entre les deux parties, a déclaré la procureure principale Adriane Love. Cela a laissé la sentence entièrement à la juge Paige Reese Whitaker de la Cour supérieure du comté de Fulton.

Young Thug a plaidé coupable à une accusation de gang, à trois accusations en matière de drogue et à deux accusations en matière d’armes à feu. Il a également plaidé sans contestation pour une autre accusation de gang et une accusation de complot de racket, ce qui signifie qu’il a décidé de ne pas contester ces accusations mais qu’il peut être puni comme s’il avait plaidé coupable.

Le juge a imposé une peine de 40 ans, les cinq premiers étant purgés en prison, mais commués en temps purgé, suivis de 15 ans de probation. S’il réussit cette probation sans aucune violation, 20 années supplémentaires seront commuées en peine purgée. Mais s’il ne respecte pas les conditions, il devra purger ces 20 ans.

Young Thug doit rester à l’écart de la région métropolitaine d’Atlanta pendant les 10 premières années de sa probation, sauf pour les mariages, les funérailles, les remises de diplômes ou les maladies graves des membres de la famille, a déclaré le juge.

Mais elle lui a également ordonné de retourner dans la région d’Atlanta quatre fois par an pendant sa probation pour faire une présentation en direct contre les gangs et la violence armée dans une école ou une organisation communautaire au service des enfants. Elle a déclaré que cela pouvait être pris en compte dans les 100 heures de travaux d’intérêt général qu’elle lui ordonnait d’effectuer chaque année pendant la période de probation.

Il n’est pas non plus autorisé à s’associer avec des membres de gangs ni avec les victimes ou autres accusés dans cette affaire, à l’exception de son frère et du rappeur Gunna, avec qui il a des obligations contractuelles. Il ne peut pas non plus promouvoir un gang de rue criminel ou une activité de gang et ne peut pas utiliser de signes manuels ou une terminologie faisant la promotion d’un gang de rue.

Les conditions supplémentaires incluent la soumission à des tests de dépistage aléatoires et le fait de ne pas posséder d’arme à feu. Mais il est autorisé à voyager tant au niveau national qu’international pour son travail, même pendant sa période de probation.

Love avait présenté au juge les preuves qu’elle aurait présentées pour prouver la culpabilité de Young Thug, y compris certaines de ses paroles de rap. Elle a demandé au juge de le condamner à 45 ans de prison, dont 25 ans de prison et 20 ans de probation.

L’avocat principal du rappeur, Brian Steel, a déclaré qu’ils étaient « violemment en désaccord » avec de nombreuses déclarations faites par Love et a déclaré qu’il était « offensant » que l’État utilise les paroles de Young Thug contre lui.

Steel a déclaré que les preuves contre son client étaient faibles et a accusé les procureurs d’avoir déformé et caché des preuves, affirmant que Young Thug avait été « faussement accusé ». Steel a déclaré avoir dit à son client qu’il pensait qu’ils gagnaient le procès et qu’ils devraient passer au verdict du jury.

« Mais il m’a dit : ‘Je ne peux pas attendre encore trois mois s’il y a une possibilité que je puisse rentrer chez moi parce que j’ai des enfants qui souffrent. J’ai des choses à faire », a déclaré Steel.

Steel a demandé au juge d’imposer une peine de 45 ans, dont cinq ans de prison commués en temps purgé et 40 ans de probation.

Young Thug a demandé au juge de le laisser rentrer chez lui, affirmant qu’il ne se retrouverait plus dans une situation similaire.

« J’ai appris de mes erreurs, vous savez. Je viens de rien, j’ai créé quelque chose et je n’en ai pas pleinement profité. Je suis désolé », a-t-il déclaré.

La juge a déclaré qu’elle appréciait qu’il ait réalisé l’impact qu’il avait sur les gens du monde entier. Elle a déclaré que la musique rap peut impliquer beaucoup de postures, mais que les enfants imitent certains des comportements dangereux mentionnés dans les chansons. Elle a encouragé Young Thug à utiliser son talent et son influence pour encourager les enfants à faire ce qu’il faut.

« Je veux que vous essayiez d’être davantage la solution et moins le problème », a déclaré Whitaker.

Rappeur au succès retentissant, Young Thug a lancé son propre label, Young Stoner Life ou YSL. Les procureurs ont déclaré qu’il avait également cofondé un gang de rue criminel violent et que YSL signifiait Young Slime Life.

Il était accusé il y a deux ans dans un vaste acte d’accusation l’accusant, ainsi que plus de deux douzaines d’autres personnes, de complot en vue de violer la loi géorgienne anti-racket. Il a également été accusé de crimes liés aux gangs, à la drogue et aux armes à feu.

Le plaidoyer de Young Thug intervient près d’un an après que l’accusation a commencé à présenter des preuves dans le cadre d’un procès en proie à de nombreux problèmes. Sélection du jury au palais de justice d’Atlanta a commencé en janvier 2023 et cela a pris près de 10 mois. Le procès des six accusés a commencé avec déclarations liminaires en novembre dernier, et les procureurs ont depuis lors appelé des dizaines de témoins.

Trois de ses coaccusés avaient déjà plaidé coupable cette semaine après avoir conclu des accords avec les procureurs. Ces plaidoyers laissent encore indécis le sort de deux autres coaccusés.

Neuf personnes accusées dans l’acte d’accusation ont accepté des accords de plaidoyer avant le début du procès. Douze autres sont jugés séparément. Les procureurs ont abandonné les charges retenues contre un accusé après qu’il a été reconnu coupable de meurtre dans une affaire sans rapport.