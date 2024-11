Le rappeur Young Thug libéré après avoir plaidé coupable à des accusations de drogue, de gang et d’armes à feu

Le rappeur Young Thug est un homme libre après avoir plaidé coupable aux accusations de gang, de drogue et d’armes à feu.

Environ deux ans et demi après avoir été arrêté pour des accusations dans le cadre d’un gang tentaculaire et d’un acte d’accusation de racket, Young Thug a été libéré jeudi soir. Il s’agit d’une évolution remarquable dans un procès qui traîne en longueur et se heurte à de nombreux problèmes.

La sélection du jury au palais de justice du comté de Fulton à Atlanta a commencé en janvier 2023 et a duré près de 10 mois. Les procureurs ont appelé des dizaines de témoins depuis les déclarations liminaires en novembre dernier du procès de six accusés.

Artiste basé à Atlanta, dont le prénom est Jeffery Lamar Williams, Young Thug est connu pour son style excentrique. Il est devenu populaire avec des succès retentissants, notamment Stoner et Meilleur ami et a collaboré avec des artistes de renom, dont Childish Gambino, Drake, Chris Brown, TI, Travis Scott et Elton John.

L’homme de 33 ans a grandi dans un projet d’habitation de la banlieue d’Atlanta entaché par la criminalité et la violence.

Il a été initialement inculpé et arrêté le 9 mai 2022, et d’autres accusations ont été ajoutées dans un acte d’accusation ultérieur en août. Le deuxième acte d’accusation accusait Young Thug et 27 autres personnes de complot en vue de violer la loi géorgienne sur les organisations influencées par les racketteurs et corrompues, connue sous le nom de RICO. Le rappeur a également été accusé de participation à des activités criminelles de gangs de rue, ainsi que de trafic de drogue et d’armes à feu.

Les procureurs ont allégué que Young Thug et deux autres personnes avaient cofondé un gang de rue criminel violent en 2012 appelé Young Slime Life, ou YSL, qui, selon eux, est associé au gang national Bloods. L’acte d’accusation indique que Young Thug « a fait de YSL un nom bien connu en y faisant référence dans ses chansons et sur les réseaux sociaux ».

Les procureurs l’ont dépeint comme un chef de gang connu sous le nom de King Slime, quelqu’un qui prend les devants et ordonne aux autres de se livrer à des activités criminelles.

Plaidoyer « aveugle » potentiellement risqué

Les procureurs négociaient avec les avocats de Young Thug pour tenter de parvenir à un accord qui mettrait fin à sa participation au long procès. Mais ces efforts ont échoué lorsque les deux parties ne sont pas d’accord sur les conditions.

Au lieu de cela, le rappeur a plaidé coupable, non négocié ou « à l’aveugle », potentiellement risqué, ce qui signifie qu’il plaidait sans avoir conclu d’accord avec les procureurs.

Il a plaidé coupable à une accusation de gang, à trois accusations liées à la drogue et à deux accusations liées aux armes à feu. Il a également plaidé sans contestation une autre accusation de gang et une accusation de complot de racket, ce qui signifie qu’il a décidé de ne pas contester ces accusations mais qu’il pourrait être puni comme s’il avait plaidé coupable.

Young Thug ne passera pas de temps en prison tant qu’il respectera les conditions de sa peine.

Young Thug s’entretient avec son avocat Brian Steel, à droite, lors d’une audience de requête en juillet dans la salle d’audience du comté de Fulton à Atlanta. (Miguel Martinez/Atlanta Journal-Constitution via Associated Press)

La juge Paige Reese Whitaker de la Cour supérieure du comté de Fulton lui a infligé une peine totale de 40 ans. Les cinq premières années devaient être purgées en prison, mais cette peine a été commuée en peine purgée. Il a ensuite 15 ans de probation. Enfin, 20 ans de prison « retardés » seront commués en peine purgée s’il respecte toutes les conditions de sa probation. S’il ne termine pas sa probation avec succès, il devra purger ces 20 ans de prison.

Avant le prononcé de la peine, le rappeur s’est excusé auprès de sa famille, de ses managers, des adjoints du tribunal et de « vraiment tous ceux qui ont quelque chose à voir avec cette situation » pour le temps que son affaire a englouti.

« J’espère que vous me permettrez de rentrer chez moi aujourd’hui et que vous me ferez confiance pour faire ce qu’il faut », a-t-il déclaré au juge, lui promettant qu’il ne se retrouverait plus jamais dans ce type de situation.

« J’ai appris de mes erreurs, vous savez. Je viens de rien, j’ai fait quelque chose et je n’en ai pas pleinement profité. Je suis désolé », a-t-il déclaré.

Il lui a dit qu’il comprenait son impact sur les gens et qu’il avait également essayé de redonner, en réinvestissant des millions de dollars dans sa communauté.

Le procès a été retardé à plusieurs reprises

Le procès a été long et entaché de problèmes.

Avant le début du procès, les procureurs et les avocats de la défense se sont disputés pour savoir si les paroles de rap des accusés devaient être admises comme preuve. Le juge Ural Glanville de la Cour supérieure du comté de Fulton, le juge initial, a autorisé les procureurs à introduire certaines paroles à condition qu’ils puissent démontrer que les paroles étaient liées aux crimes que Young Thug et d’autres étaient accusés d’avoir commis. Les avocats de la défense avaient demandé au juge de les exclure, arguant que les paroles constituaient un discours protégé par la Constitution et qu’elles seraient injustement préjudiciables.

Quelques semaines seulement après que les procureurs ont commencé à présenter des preuves, le procès a dû être suspendu car l’un des coaccusés de Young Thug a été poignardé en prison.

En juin, l’avocat de Young Thug, Brian Steel, a déclaré à Glanville en audience publique qu’il avait eu connaissance d’une réunion dans le cabinet du juge entre le juge, les procureurs et un témoin à charge. Lorsque Steel a refusé de lui dire comment il avait eu connaissance de la réunion, Glanville l’a jugé pour outrage et lui a ordonné de passer 10 week-ends en prison. Cette peine a été suspendue pendant que Steel faisait appel, et la Cour suprême de Géorgie a récemment annulé la décision d’outrage.

Glanville a été retiré de l’affaire le mois suivant après que les avocats de la défense ont demandé sa récusation, citant la réunion que le juge a tenue avec les procureurs et un témoin à charge. Cela a entraîné un autre retard jusqu’à ce que Whitaker soit nommé pour prendre le relais.

En septembre, Whitaker s’est sentie frustrée par Love, le procureur principal, affirmant que l’affaire était présentée de manière « aléatoire » et qu’elle ne pouvait pas dire « si tout cela était intentionnel ou s’il s’agissait simplement d’un très mauvais avocat ».

Trois coaccusés avaient déjà plaidé coupable cette semaine après avoir conclu des accords avec les procureurs. Cela ne laisse que deux autres coaccusés en procès.

Neuf personnes inculpées dans l’acte d’accusation, dont Gunna, ont accepté des accords de plaidoyer avant le début du procès. Douze autres doivent être jugés séparément. Les procureurs ont abandonné les charges retenues contre un accusé après qu’il a été reconnu coupable de meurtre dans une affaire sans rapport.