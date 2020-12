Le rappeur Whodini Ecstasy – de son vrai nom John Fletcher – est décédé.

Les amis et les fans ont inondé les hommages de la star décédée sur les réseaux sociaux mercredi.

La cause de sa mort a été entourée de mystère.

Il est devenu célèbre au sein du groupe Whodini en 1964.

Leurs chansons à succès qui ont attiré l’attention étaient The Haunted House of Rock, Friends, Freaks Come Out at Night.

Parmi les nombreux hommages sur les réseaux sociaux, Questlove a partagé quelques mots réconfortants.









Il a écrit: «One Love to Extasy of the Legendary #Whodini.

« Cet homme était légendaire et un membre pivot de l’un des groupes les plus légendaires du hip hop. C’est un homme triste. »

