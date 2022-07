Le rappeur veut que justice soit rendue après que la police d’Ottawa ait “déchiré sa maison” lors d’un raid sans coup sûr

Les accusations de drogue ont été abandonnées contre un homme d’Ottawa dont le domicile a été perquisitionné par une équipe SWAT à la carabine, mais il dit qu’il n’est pas satisfait parce qu’il n’y a eu aucune responsabilité pour une opération de police qui, selon les experts juridiques, était basée sur des preuves fragiles, et qu’il dit l’a traumatisé.

Son avocat et un expert en matière de maintien de l’ordre ont tous deux déclaré que l’affaire met en évidence les problèmes liés au type de raids sans coup où des agents défoncent la porte de quelqu’un et les confrontent sous la menace d’une arme – y compris la question fondamentale de savoir s’il existe des données pour montrer que la tactique est efficace.

“C’est juste un gâchis d’affaire”, a déclaré Chris Woof, un gestionnaire immobilier et musicien hip-hop à temps partiel de l’est d’Ottawa. “Ils ont déchiré ma maison, littéralement, et l’ont laissée dans un désordre géant… Qu’est-ce qui les empêche de recommencer?”

Il y a deux ans, la brigade antidrogue de la police d’Ottawa a mis au point une nouvelle source, une personne “familière avec” la cocaïne, le crack et d’autres drogues, selon des allégations déposées par la police devant le tribunal. L’informateur confidentiel était censé être payé pour les bons conseils qu’il fournissait, même par ouï-dire.

Leur tout premier conseil concernait Woof, alléguant simplement qu’il vendait “de grandes quantités” de cocaïne et de crack.

Preuve «faible»: avocat

Sur la base de cette information et de la surveillance ultérieure de Woof, dans laquelle la police n’a jamais vu de drogue mais a trouvé suspect que deux hommes différents aient quitté son domicile la main serrée, la police a obtenu un mandat de perquisition.

Une douzaine d’officiers en tenue de commando ont défoncé la porte de Woof au petit matin du 14 juillet 2020. Dans une vidéo de sécurité visionnée par CBC News, on les voit déployer une grenade flashbang avant de se précipiter, fusils tirés. Les enquêteurs ont saisi 70 pilules d’oxycodone, pour lesquelles Woof avait d’anciennes ordonnances, une petite quantité de “poudre blanche inconnue” dont les tests ont montré plus tard qu’il ne s’agissait pas d’une substance contrôlée, et des dizaines de milliers de dollars en espèces.

Woof a dit CBC News l’année dernière l’argent provenait de son entreprise de sous-traitance, où il traite souvent en espèces.

La police n’a trouvé ni cocaïne ni crack.

“Je pense que les preuves sur lesquelles le mandat était fondé étaient faibles”, a déclaré l’avocat de Woof, Paolo Giancaterino, qui a travaillé sur plus de 75 affaires dans la région d’Ottawa impliquant des mandats de perquisition pour drogue.

“Il semble qu’il soit assez facile d’obtenir un mandat de perquisition de nos jours et d’entrer violemment chez quelqu’un.”

Le domicile de Woof a été perquisitionné en grande partie sur la base des informations d’un nouvel informateur rémunéré, selon la demande de mandat de perquisition de la police. Une version censurée du document a été rendue publique après que CBC en ait fait la demande. (Radio-Canada)

Sur la base de l’oxycodone et de l’argent, la police a accusé Woof de possession d’une substance contrôlée avec intention d’en faire le trafic, qui dans le cas des opioïdes est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité, et de possession des produits du crime.

L’affaire a traîné devant les tribunaux pendant près de deux ans. Puis, alors que la poursuite et la défense discutaient avec un juge pour savoir si les accusations devaient être retirées en raison des délais, la Couronne a décidé de retirer les accusations criminelles.

La procureure fédérale Céline Harrington a déclaré à CBC News dans un courriel que le propre expert en drogue de la Couronne avait indiqué qu’il “ne pouvait pas soutenir une opinion selon laquelle la quantité de drogue saisie était destinée au trafic”.

Traumatisme et, parfois, mort

Le cas de Woof est l’un des nombreux cas documentés par CBC News à travers le pays au cours des dernières années où la police a violemment perquisitionné le domicile de quelqu’un sur la base d’un tuyau selon lequel ils trouveraient des drogues ou des armes illégales, pour ne rien trouver. Les propriétaires doivent payer la facture des dommages pouvant atteindre des dizaines de milliers de dollars, leur seul recours étant de poursuivre la police – une épreuve qui peut prendre des années de litiges coûteux sans garantie de succès.

Pire encore que les dégâts matériels, les rafles de porte-à-porte, qui arriver presque quotidiennement au Canada, peut laisser une trace de traumatisme personnel et parfois de mort.

“Je n’ai pas dormi correctement depuis le jour où cela s’est produit”, a déclaré Woof à propos de son expérience. “C’est sûr que les bruits me réveillent. Chaque petite chose me réveille. Je veux dire, ça te laisse sur les nerfs.”

Au moins six personnes, dont un policier , est mort lors de raids sans heurts au Canada au cours des 15 dernières années. Au moins trois d’entre eux étaient Les hommes noirs, qui, selon les experts, sont – avec les résidents autochtones – touchés de manière disproportionnée par les tactiques policières violentes.

Les risques sont si graves que certaines forces de police ont presque entièrement supprimé le genre de raids sans coup où les agents défoncent une porte et se précipitent, les armes à la main. Le service de police de Vancouver a déclaré à CBC News qu’il n’en avait fait aucune en 2019 ou 2020, et le chef de l’unité tactique de la GRC pour la région du Lower Mainland en Colombie-Britannique a déclaré l’année dernière qu’il ne pouvait se souvenir que d’une seule “entrée dynamique” complète, comme on les appelle, ce que son équipe a fait au cours des 12 mois précédents – et ce n’était pas une recherche de drogue.

“Il n’est pas rare que la police se trompe de maison. Il n’est certainement pas rare que la police ne trouve pas ce qu’elle cherchait”, a déclaré Akwasi Owusu-Bempah, professeur de sociologie à l’Université de Toronto qui étudie la police, la race et la guerre contre la drogue.

“Et parfois, si les raids ne sont pas menés correctement ou si le mandat n’a pas été demandé correctement ou correctement obtenu, même lorsqu’il existe des preuves de criminalité, cela peut être rejeté devant les tribunaux.”

« Ne voudriez-vous pas savoir si une telle pratique était efficace ?

Un problème majeur est que les services de police ne suivent pas la fréquence à laquelle leurs raids sans coup sûr déraillent pour une ou plusieurs de ces raisons, ont déclaré Owusu-Bempah et Giancaterino, l’avocat de la défense d’Ottawa.

Le chef de la police par intérim d’Ottawa, Steve Bell, a déclaré à CBC News, “nous n’avons tout simplement pas le système pour le faire en ce moment”, mais il a déclaré que la force est profondément déterminée à améliorer sa collecte et son analyse de données.

L’an dernier, à la suite d’une enquête de CBC Fifth Estate, l’ancien chef d’Ottawa temporairement interdit la plupart des raids sans coup sûr , avec des indemnités dans des circonstances atténuantes, tandis que la force procédait à un examen. Ce moratoire est toujours en vigueur, mais un porte-parole de la police a déclaré qu’il ne pouvait pas dire dans l’immédiat à quel point il réduisait considérablement le nombre de raids sans coup sûr effectués par les agents.

Le sociologue de l’Université de Toronto, Akwasi Owusu-Bempah, affirme que la police n’est pas tenue responsable lorsqu’un raid ne révèle aucune preuve de criminalité. (Radio-Canada)

Le ministère du Solliciteur général de l’Ontario, qui supervise les services de police dans la province, a déclaré dans un courriel que les forces de police ne signalent pas le nombre de raids sans coup sûr qu’elles effectuent, ni la fréquence à laquelle ces raids n’aboutissent à rien, à des accusations portées ou retirées. , ou dans une décision selon laquelle la police a enfreint les droits de quelqu’un en vertu de la Charte.

« Ne voudriez-vous pas savoir si une telle pratique était efficace ? dit Owusu-Bempah. “Nous devons collecter des informations sur ces cas afin que nous puissions non seulement avoir une mesure de transparence dans le maintien de l’ordre, mais aussi de responsabilité.

“Ce sont des équipes hautement tactiques avec beaucoup d’équipement. Les officiers impliqués reçoivent beaucoup de formation, donc ils coûtent extrêmement cher”, a-t-il déclaré. “Si la police va travailler pour justifier le maintien de telles tactiques, elle devrait au moins démontrer qu’il n’y a pas seulement un avantage pour elle, mais qu’elle est rentable.”

La caméra de sécurité du domicile de Woof a capturé la descente de police et son arrestation ultérieure. (Soumis par Chris Woof)

Woof, qui a déclaré qu’il devait dépenser des milliers de dollars pour une nouvelle porte d’entrée et d’autres réparations, a juré de poursuivre en justice l’échec du raid sur sa maison.

“Je ne me soucie même pas de l’argent”, a-t-il déclaré. “Je veux d’abord et avant tout des comptes … Je veux que la police sache que s’ils me font du tort comme ça, alors ça va être public et il va y avoir une plainte déposée contre eux.”

“Il n’y a rien d’autre que je puisse faire.”

